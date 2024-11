Το φεστιβάλ «Νύχτες Έντγκαρ Άλλαν Πόε | Το Κοράκι 1845 – 2025» είναι το δεύτερο φεστιβάλ της ομάδας Νοσταλγία πάνω στο έργο του διάσημου συγγραφέα – έργα του οποίου έχει συχνά διασκευάσει για την σκηνή και παράλληλα έχει προσδώσει σε αρκετές παραγωγές της το ύφος και την ατμόσφαιρα με τα οποία και ταυτίστηκε.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιείται στους δύο χώρους της ομάδας, το Θέατρο Rabbithole και το Στούντιο Εικαστικών και Παραστατικών Τεχνών Space Baby, στο Μεταξουργείο.

Πρόκειται για μια περίοδο εννέα (9) εβδομάδων μέσα στην οποία δώδεκα ομάδες / καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν στο κοινό και από μία παράσταση βασισμένη πάνω σε ένα από τα έργα του (νουβέλα, ποίηση, διήγημα).

Παράλληλα, το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει πρόσθετες δράσεις και events, καθώς και θα παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας του, υλικό έρευνας και αφιερώματα για την ζωή και το έργο του σκοτεινού αυτού συγγραφέα που σημάδεψε τον 19ο αιώνα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/theater/festival/poe24/

28, 29, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ + 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | 21:00

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΟΚΤΟΡΑ ΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΤΕΡΑ

ΟΜΑΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 10 | RABBITHOLE

Η Ομάδα «Αίθουσα 10» θα μας ταξιδέψει, μέσα από την ιδιαίτερη και ευφάνταστη πένα του Έντγκαρ Άλλαν Πόε, πίσω στο χρόνο, κατά την διάρκεια του 18… κάτι, στις νότιες επαρχίες της Γαλλίας. Εκεί, ένας περιηγητής επισκέπτεται ένα θεραπευτήριο πρότυπο, ένα θεραπευτήριο για το οποίο μιλούν όλοι στα ιατρικά συνέδρια του Παρισιού, ένα θεραπευτήριο που εφαρμόζει το «καταπραϋντικό σύστημα» που βασίζεται στο έργο του Δόκτορα Πίσσα και του Καθηγητή Φτερά. Μέσα από ένα εντυπωσιακό γεύμα, θα γνωρίσει όλους τους εργαζόμενους του θεραπευτηρίου και θα εντρυφήσει στο «καταπραϋντικό σύστημα». Με την εκκεντρικότητα που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους

του νότου της Γαλλίας θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ένα νέο κόσμο που είναι μια πηγή έμπνευσης και ευημερίας για όλη την ανθρωπότητα.

(η παράσταση απευθύνεται επίσης σε παιδιά και εφήβους)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη-Σύνθεση-Σκηνοθεσία : Τέγου Λίλη

Μετάφραση : Γοργολίτσα Γεωργία

Παραγωγή : Αίθουσα 10

Εκτέλεση Παραγωγής : Ομάδα Ε-Πυρ-Ροη

Σχεδιασμός Αφίσας : Ραπτάκης Μιχάλης

Μουσική επιμέλεια/επεξεργασία : Γκουντούμη Νίκη

Παίζουν (αλφαβητικά):

Αναγνωστόπουλος Πάνος, Βαργιαννίτη Ιωάννα, Γιαννακοπούλου Μυρσίνη

Δαμουλή Πέγκυ, Θαλασσινή Σέβη, Κυρκοπούλου Αγγελική, Παλαιολόγος Ερρίκος

Τέγου Λίλη, Τσιάπλας Θάνος, Χριστογιαννάκη Μαρκέλλα, και η μικρή Ραπτάκη Ελένη

2, 3, 9, 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | 21:00

Ο ΠΟΕ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ

ΤΕΧΝΩΝ ΣΥΝ ΔΡΑΣΕΙΣ | SPACE BABY

«Ο Πόε στο χαρτί’ είναι μία performance όπου 5 ερμηνευτές αφηγούνται τα στάδια της

ιστορίας του Χρυσού Σκαραβαίου από τη ματιά του κάθε πρωταγωνιστή του. Το υλικό του χαρτιού λειτουργεί ως το αντικείμενο καταγραφής, ενδύματος, παραγωγής ήχου, φωτισμού και φυσικά συμπαίκτη. Χαρτί και χάρτης με το οποίο θα καλυφθούν σχεδόν όλες οι επιφάνειες του χώρου όπου θα κινηθούν οι ερμηνευτές, σε ποικίλα μεγέθη και από ποικίλες προελεύσεις όπως καθαρό χαρτί, ανακυκλώσιμο, αφίσες του δρόμου, σακούλες εμπορίου, λαδόκολλες θα συνθέσουν αυτόν τον κόσμο.

Τι γίνεται όταν ένας πρώην πλούσιος αποζητά την αίγλη της χλιδάτης ζωής θέλοντας να την κατακτήσει και πάλι δίχως κόπο; Πώς ένας συνεσταλμένος και επιφυλακτικός φίλος τελικά τον βοηθάει και ποιος ο ρόλος του μοναδικού του πλέον υπηρέτη που μπερδεύει το δεξιά με το αριστερά μπορεί να συμβάλει στην εύρεση του θησαυρού; Ένα τρίγωνο ηρώων ή οι 3 πτυχές ενός εαυτού;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Λιαποπούλου

Διασκευή Κειμένου: Μαίρη Κωνσταντίνου

Εικαστικός live art-Ενδυματολόγος: Ασημίνα Κουτσογιάννη

Πρωτότυπη μουσική- ερμηνεία: Νεφέλη Φωτάκη

Video art : Εύα Πουλίζου

Ερμηνεία:

Μαίρη Κωνσταντίνου, Δανάη Παναγή, Λιαποπούλου Κατερίνα

5, 6, 7, 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | 21:00

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΣΕΡ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΕΝ – ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ | RABBITHOLE

Ένας ανώνυμος ήρωας καταφθάνει επισκέπτης στο σκοτεινό Οίκο των Άσερ, προκειμένου να επισκεφθεί τον παιδικό του φίλο και ασθενή πλέον, Ρόντερικ Άσερ. Ο οικοδεσπότης τού αποκαλύπτει σταδιακά πως η δίδυμη αδερφή του, Μάντλιν, έχει τοποθετηθεί στην οικογενειακή ταφική κρύπτη, στα βάθη της έπαυλης, δίχως να είναι νεκρή. Όταν εκείνη επανεμφανίζεται, ο επισκέπτης φεύγει σαν κυνηγημένος, καθώς ολόκληρη η έπαυλη σχίζεται στα δύο και τα συντρίμμια της καταρρέουν δια παντός μες στη λίμνη.

Ο ήρωας θα καταστεί, όπως και ο επισκέπτης, παρατηρητής και ταυτοχρόνως συμμέτοχος μιας αλυσίδας μεταφυσικών γεγονότων, και θα δοκιμάσει διαδοχικά έντονα αισθήματα τρόμου, άγχους και φόβου. Βέβαιο είναι πως και ο θεατής θα βρεθεί εγκλωβισμένος μέσα σε αυτόν τον πνιγηρό οίκο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Mετάφραση: Κοσμάς Πολίτης

Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κοέν

Κινησιολογία – Μουσική Επιμέλεια: Σοφία Μιχαήλ

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Αντώνης Αγγελιδάκης, Σωτήρης Αναστασόπουλος, Στέλλα Βασιλάκη, Αβραάμ Βούλγαρης, Μαρινέλα Βουλόγκα, Χρήστος Γαβούρας, Ελίζα Γεροντάκη, Βιβιάννα Γιαννούτσου, Χρήστος Δούφης, Claudio Kaya, Άννα Καναβάρου, Νικολέτα Καρνέζη, Μαρίνα Κονδάκη, Γιώργος-Άγγελος Κορώνης, Δέσποινα Κοσμίδη, Αναστασία Κοτσώνη, Γιάννης Κούλπερ, Λήδα Κουντουρέα, Φένια Μαϊδώνη, Αθηνά Μαμωνά, Ελένη Μανώλογλου, Λευτέρης Μαργιόλας, Αρχοντούλα Μαρίνου, Καλλιόπη Ματούλη, Πηνελόπη Μαυρίδη, Μαριάννα Μεσσαλά, Στάθης Μητσιώνης, Μαρία Πλατάρου, Μαίρη Πούλα, Δανάη Παπαδάκη, Έλλη Ρόκκα, Μάρθα Σοφιανοπούλου, Αγγελική Τούντα, Λυδία Τσαμασφύρα, Κριστίνα Τσιουμποτάρου, Γιώργος Φάκας, Μιράντα Φορλίδα, Νίκος Φραγκιουδάκης, Πηνελόπη Φωτίου, Ζωή Χρόνη.

12, 13, 14, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | 21:00

ΑΟΡΙΣΤΟΣ || PAST PERFECT

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΙΔΟΥ | RABBITHOLE

Κεντρικό στοιχείο του έργου με τίτλο ΑΟΡΙΣΤΟΣ || PAST PERFECT είναι η έμπνευση που αντλούμε από την biopic ταινία του D.W. Griffith “Edgar Allan Poe” (1909). Το σενάριο στην ταινία του D.W. Griffith αφηγείται την προσπάθεια του ήρωα, που είναι ο Poe, να αναζητήσει οικονομικούς πόρους, πουλώντας τα ποιήματά του, προκειμένου να εξασφαλίσει φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία στην αγαπημένη του που αργοπεθαίνει.

Στο έργο ΑΟΡΙΣΤΟΣ || PAST PERFECT, αντλούμε σεναριακά και αισθητικά στοιχεία από το biopic του D.W. Griffith και ακολουθούμε τα χνάρια της ιστορίας μέσα από τα ίδια τα ποιήματα του Edgar Allan Poe, τα οποία λειτουργούν με τη μορφή ενός avant garde λιμπρέτου, πάνω σε ένα μωσαϊκό σύγχρονων ηχοτοπίων. Τα ηχοτοπία που συνδιαλέγονται με την ποίηση, πάνω στον σεναριακό καμβά του D.W. Griffith, δημιουργούνται live επί σκηνής, με την χρήση φυσικών υλικών όπως νερό, κλαδιά, ξερά φύλλα και πέτρες, μαζί με απλά χρηστικά αντικείμενα αλλά και με φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς των ηθοποιών, facemusic, chants, με στόχο να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα αποτυπώνει την “ρυθμική δημιουργία της ομορφιάς”.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενα: Edgar Allan Poe

Μετάφραση: Γιάννης Ευθυμιάδης [Το Κοράκι || Ουλαλούμ], Αναστασία Κουμίδου [Αϊρίν]

Σκηνοθεσία: Αναστασία Κουμίδου

Εικαστικό έργο: Άγγελος Αντωνόπουλος

Σκηνικά – Κοστούμια: Weird Sisters

Μουσική Σύνθεση: Ερασμία Τσίπρα

Κίνηση – Διδασκαλία Butoh: Κατερίνα Δρακοπούλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Εύη Παπαμάρκου

Μακιγιάζ: Αλέξανδρος Μαρίνος

Φωτογράφιση: Ιουλία Λαδογιάννη

Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο recording studio του Frances Rich School of Fine and Performing Art, The American College of Greece. Θερμές ευχαριστίες στους Tim Ward και Νάσσο Σωπύλη.

Παραγωγή: γκΑΡΤεν ΑΜΚΕ

Χορηγοί Επικοινωνίας: TheaterMag, Artivist

Ερμηνεία: Weird Sisters (Κατερίνα Δρακοπούλου, Αναστασία Κουμίδου, Ερασμία Τσίπρα)

Η Αλεξάνδρα Λαδικού ερμηνεύει το ποίημα Ουλαλούμ.

16, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 + 6, 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | 21:00

ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ

ΤΩΝΙΑ ΡΑΛΛΗ | SPACE BABY

Το “Κοράκι” του Έντγκαρ Άλλαν Πόε, ίσως το πιο γνωστό και αντιπροσωπευτικό έργο του συγγραφέα, πρωτοδημοσιεύτηκε πριν από 180 χρόνια, το 1845, στην εφημερίδα New York Evening Mirror. Η δημοσίευση του ποιήματος χάρισε φήμη στον Πόε όσο ζούσε, χωρίς όμως να του εξασφαλίσει κάποια εμπορική επιτυχία.

Ένα μικρό σύνολο ηθοποιών, μαζί με τη σκηνοθέτη και μουσικό Τώνια Ράλλη, εξερευνούν το “Κοράκι” και επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια σύντομη, ολοζώντανη εμπειρία, αναδεικνύοντας τον πόνο, τη ματαιότητα, το χιούμορ και τη συγκίνηση που εσωκλείονται στους στίχους του Πόε.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Κατερίνα Σχινά

Σκηνοθεσία – μουσική σύνθεση: Τώνια Ράλλη

Κοστούμια: Ευαγγελία Γκότση (Grace Gely)

Ηχοληψία: Γιάννης Σκανδάμης

Παίζουν (αλφαβητικά): Στάθης Κόκκορης, Έλενα Μεγγρέλη, Ματίνα Περγιουδάκη

19, 20, 21, 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | 21:00

ΛΙΓΕΙΑ

ΔΑΝΑΗ ΚΑΤΣΑΜΕΝΗ | RABBITHOLE

Σας καλωσορίζουμε κι απόψε στο «spectacle anormal» μας.

Σ’ αυτό το μικρό «σόου παραδοξοτήτων» σας ζητούμε μόνο: να κρατάτε τα μάτια σας ανοιχτά, τα νεύρα σας σε εγρήγορση και την καρδιά σας χαλαρή. Και η όποια ανατριχίλα φιλοδοξεί να σας διαπεράσει το κορμί αφήστε ‘την ελεύθερα να εκφραστεί.

Κι αν σας ξεφύγει κάποια κραυγή, μην ντραπείτε, εμείς θα την θεωρήσουμε την πολυτιμότερή μας πληρωμή.

Η Λίγεια πέθανε. Απόψε της αποτίνουμε φόρο τιμής. Αυτή που για τον Έντγκαρ υπήρξε φίλη και μνηστή, σύντροφος στην σπουδή της μαγείας και τελικά αγαπημένη σύζυγος στη ζωή.

Ο Έντγκαρ έσκυψε κοντά στα χείλη της. Κι αυτή του χάρισε τα τελευταία της λόγια:

«Ο άνθρωπος δεν υποκύπτει ούτε στους αγγέλους, ούτε κι ολοκληρωτικά στον θάνατο, παρά μόνο από την αδυναμία της ισχυρής του θέλησης.»

Η παράσταση μεταμορφώνεται σε μια εξομολόγηση, σε μια προσπάθεια των δύο εραστών να θυμηθούν τι τελικά τους ενώνει, να ξεδιαλύνουν την ομίχλη που βαραίνει τις αναμνήσεις τους, να αλλήλο-κατασπαραχθούν και να ερωτευτούν από την αρχή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Νικόλαος Σπανδωνής

Σκηνοθεσία: Δανάη Κατσαμένη

Σκηνικά – κοστούμια: Μάρτιν Γαβρίλης, Δανάη Κατσαμένη

Φωτισμοί: Ευσταθία Δρακονταειδή

Πρωτότυπη μουσική: Fuchs&Löwe

Επιμέλεια κίνησης: Άννα Λιανοπούλου

Φωτογραφίες: Νίκος Βαρδακαστάνης

Αφίσα – Promotional material: Αριάδνη Μιχαηλάρη

Παραγωγή: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Ερμηνεύουν: Αφροδίτη Βραχοπούλου, Αλέξανδρος Τσίτσος

26, 27, 28, 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | 21:00

ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ

ΕΡΩΔΙΟΙ | RABBITHOLE

Όλα ξεκινούν μ’ έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Ένα ποίημα του Ε. Α. Πόε. Το Ένα Όνειρο μέσα σ’ ένα Όνειρο. Ένα ποίημα που μιλάει για έναν χωρισμό και που τελειώνει με έναν από τους πιο διάσημους στοίχους του:

/…/ Δεν είναι όλα όσα βλέπουμε ή φαίνονται

Παρά ένα όνειρο μέσα σ’ ένα όνειρο;

Ακολουθώντας μια ιδέα ποιητικής πύκνωσης του αρχικού κειμένου, γεννήθηκε ένα ποίημα μέσα σ’ ένα ποίημα, που αποτελεί τον κειμενικό πυρήνα της παράστασης. Σ’ ένα χοροθεατρικό ονειρόδραμα εκτυλίσσεται άλλος ένας εφιάλτης ανεκπλήρωτου έρωτα. Ποιος όμως ονειρεύεται εδώ; Ο Ποιητής ή η γυναίκα των ονείρων του; Τα εμπόδια και οι εφιαλτικές παραλλαγές τους είναι εξωτερικά ή τα γεννούν οι φόβοι τους και οι ενδοιασμοί τους; Μήπως το ανεκπλήρωτο είναι η απαραίτητη συνθήκη για την γραφή; Ο χρόνος που χάνεται μέσα απ’ τα δάχτυλα σαν άμμος που γλιστράει κάνει όλη τη ζωή του Πόε να φαντάζει σαν όνειρο. Το όνειρο όμως είναι για μας το υλικό μας. Η ύλη από την οποία είμαστε φτιαγμένοι. Κι ας είναι μόνο ένα τελευταίο φιλί.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο – σύλληψη – σκηνογραφία – σκηνοθεσία: Κ. Αλέξης Αλάτσης

Συν-δραματουργία: Κατερίνα Γιαννίση

Ηχητικό υλικό / σχεδιασμός ήχου: Εσθήρ Λέμη

Βοηθός σκηνοθέτη – βοηθός εκτέλεσης παραγωγής: Σπυριδούλα Γκέκα

Λογότυπο ομάδας: Archlab10

Φωτογραφίες: Βασιλιάννα Τσαλαπάτη

Ερμηνεία: Κατερίνα Γιαννίση, Χριστίνα Γκέγκα, Κωνσταντίνα Ευθυμίου, Πένυ Μουμτζή, Αλέξανδρος Παπανικολάου, Αλεξάνδρα Παππά, Χρυσούλα Παππά

2, 3, 4, 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | 21:00

THE TELL-TALE HEART

ΑΜΕΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΩΛΗΣ | RABBITHOLE

Μια μεταδραματική προσέγγιση, εμπνευσμένη από το ομώνυμο διήγημα του Έντγκαρ Άλαν Πόε “The tell tale heart”. Στην ανάγνωσή μας το κυρίαρχο ζήτημα είναι η καταδυνάστευση του μυαλού και του σώματος από το βλέμμα του Άλλου και πιο συγκεκριμένα το πατρικό βλέμμα. Ο θάνατος του λογικού και η απώλεια ελέγχου της πραγματικότητας παρουσιάζεται ως αποκύημα της ασφυκτικής παρακολούθησης του Πατέρα – Θεού – Αφέντη.

Η κοινωνική επιτήρηση εκφράζεται μέσα από το άγρυπνο μάτι του γέρου και η επίβλεψη επιτείνεται και μετά από τον φόνο του. Η καρδιά της πατριαρχίας, συνεχίζει να χτυπάει και μετά την πατροκτονία. Οι παλμοί της πυρηνικής οικογένειας έχουν στοιχειώσει το φαντασιακό της Κόρης. Και έτσι, επέρχεται ο νευρικός κλονισμός και η κατάρρευση της ρευστής της ταυτότητας.

Συμπληρώνοντας τα αποσπάσματα του διηγήματος με επιστολές των Νίτσε, Αρτώ, Πόε κατά την διάρκεια των μανιακών τους επεισοδίων, με το ποίημα “Le Revenant” του Μπωντλέρ από τα “Άνθη του κακού”, με το “Βάλτε να πιούμε” από τα Διάφανα Κρίνα, καθώς και μέσα από δικά μας κείμενα, προβάλουμε την προσπάθεια χειραφέτησης της Κόρης από τα κανονιστικά πρότυπα του οίκου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία/ Δραματουργική επεξεργασία: Αμέλια & Μανώλης

Μουσική Σύνθεση: Στράτος Στεριανός

Χορογραφία: Κώστας Τσιούκας

Εικαστικές εγκαταστάσεις: Χάρης Λαλές, Κώστας Λαλές, Στράτος Στεριανός

Ενδυματολογία: Αφροδίτη Αναστασοπούλου

Σχεδιασμός θεατρικού φωτισμού: Αλέξανδρος Πολιτάκης

Επί σκηνής

Perfomer: Michelle Morgan Houwers

Μουσική: Στράτος Στεριανός

9, 10, 11, 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

ΛΗΘΗ VS ΘΥΜΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΗ ΠΟΕ

CREATISTS | RABBITHOLE

Την πρώτη φορά είχε κενό. Μια μαύρη τρύπα. Σιωπή. Στο δεύτερο χτύπημα ακούσαμε ένα γέλιο που ξέφυγε, μάλλον κατά λάθος και το κρύψαμε. Κομψά. Ξεδιάντροπα. Με ένα τυπικό. Συγνώμη. Μπήκα. Χωρίς να χτυπήσω. Χωρίς να ντραπώ. Μέχρι να φτάσω στο διάδρομο είχα κιόλας μάθει για την ντροπή και το θράσος. Με το βλέμμα χαμηλά, συνέχισα. Στις πρώτες αίθουσες διδασκόταν το πώς να σβήνεις μνήμες. Στις επόμενες μας μάθαιναν το γκρι χρώμα. Η παλέτα μας έγινε μονόχρωμη και ξεχάσαμε. Γρήγορα. Το κίτρινο. Το μπλε. Το πράσινο. Το απολυτήριο είχε μόνο δύο. Λευκό και Μαύρο. Για αυτό κάνουμε παιδιά. Για αυτό. Για να θυμηθούμε. Για να θυμηθούμε το παιδί που κρύφτηκε.

Και κάπως έτσι η παιδικότητα κρύβεται φοβισμένη από την εγκατάλειψη και την απόρριψη των μεγάλων. Δύο φοβισμένα όντα που έρχονται αντιμέτωπα με πραγματικότητες που υπερβαίνουν το λόγο σε ένα ταξίδι αναζήτησης της αλήθειας. Ένα ταξίδι αναζήτησης της χαμένης επικοινωνίας και της ντροπιασμένης επαφής. Ένα ταξίδι εσωτερικής σύγκρουσης και πλασματικού τρόμου, ένα ταξίδι σύγκρουσης με τα πρέπει της κοινωνίας και της θρησκείας. Δύο πλάσματα, ένα παιδί που κάποτε υπήρξε, αλλά κρύφτηκε στην έπαρση της σοβαροφάνειας ενός ενήλικα. Αναζητούν την αποδοχή του παρελθόντος που θα τους επιτρέψει τη σύνδεση με το παρόν. Αναζητούν τη Θύμηση μέσα από το Σκοτάδι της Λήθης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία – Επιμέλεια κειμένων: Κατερίνα Χάσκα

Κινησιολογία: Μίκα Στεφανάκη

Μουσική: Κωστής Κόντος

Σκηνικά – Installation Art: Δημήτρης Μέλλος

Κοστούμια: Μάγδα Καλέμη

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Πολιτάκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ραφαέλα Καβαζαράκη

Δημόσιες σχέσεις – Επικοινωνία: Ράνια Παπαδοπούλου – Blue Rosebud Productions AMKE

Social Media: Betterfly Digital

Παραγωγή: Creatists AMKE

Ηθοποιοί: Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη

13, 14, 20, 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

ΟΙ ΦΟΝΟΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΡΓΚ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΜΩΝΑΣ | SPACE BABY

Τρεις αστυνομικοί υπάλληλοι, ο Ντυπέν, ο Ισίωδος και ο Αλφόνσο, βρίσκονται εσπευσμένα στο τμήμα της πόλης τους, μια κρύα νύχτα του χειμώνα ύστερα από μια αιφνίδια πληροφόρηση για φονικές επιθέσεις σε σπίτι επί της οδού Μοργκ. Τα τρία αυτά πρόσωπα θα βρεθούν αντιμέτωπα όχι μόνο με την ζοφερή εξέλιξη της υπόθεσης καθώς τα νέα φτάνουν στον χώρο εργασίας τους, αλλά και με την (κάθε) πιθανή εξήγηση που θα διαλευκάνει το μυστήριο. Σενάρια δίνουν και παίρνουν, καταθέσεις εμφανίζονται με διαφορετικές οπτικές από το πουθενά και πτώματα ξεθάβονται ή τα βρίσκουν στο διάβα τους σε διαφορετικά σημεία.

Όλα δείχνουν πως θα είναι μια δύσκολη και αποκαλυπτική νύχτα μέχρι το μυστήριο της αποκάλυψης του δολοφόνου να ξεκαθαρίσει.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Γιώργος Σίμωνας

Σκηνογραφία: Ιωάννα Μακαβέι, Ηώς Αντωνοπούλου, Τώνια Ράλλη

Ενδυματολογία: Ευαγγελία Γκότση (Grace Gely)

Φωτισμοί: Γιώργος Βλαχονικολός, Γιώργος Σίμωνας

Χειριστής: Ελεάννα Γιασεμή

Φωτογραφία: Μαρία Τούλτσα

Ειδικά εφέ: Αλέξανδρος Λόγγος

Ηθοποιοί: Φώτης Λαζάρου, Αχιλλέας Βατρικάς, Γιάννης Καραλής

Έκτακτη συμμετοχή: Ηώς Αντωνοπούλου

16, 17, 18, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | 21:00

ΣΙΩΠΗ – ΕΝΑ ΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠΑΡΕ

SUNNY & BLUE | RABBITHOLE

Πρώτα ήρθε ο Κάφκα, μετά ο Πόε, αφορμές για βόλτες, τσιγάρα, καφέδες και γλυκά. Συναντήσεις με αγνώστους, τρέξιμο και χάος και άγχος για πρόβες και λεφτά. Παίρνουμε πλαστικά λουλούδια από τα ψιλικατζίδικα στην Πατησίων, πλαστικούς κουβάδες, κουβαλάμε τα αρμόνια και τα μικρόφωνα και τις σκάλες και στο τέλος βάζουμε ρούχα και βαφόμαστε, παριστάνουμε τους ροκ σταρ. Ψάχνουμε κάτι, λίγη ομορφιά, κάποια βλέμματα, και κάποιες σιωπές. Θέλουμε μάλλον να γνωριστούμε και να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Λίγος χρόνος για μας, γέλια και πίεση και μικρές ανάσες.

Η παράσταση “Σιωπή” είναι μία σκηνική, ηχητική μεταφορά του φανταστικού διηγήματος Σιωπή-ένας μύθος του Ε.Α.Πόε. Το έργο συνεχίζοντας το ύφος καμπαρέ της ομάδας, θα αποτελεί ένα πειραματικό καμπαρέ και μέσα από τους ήχους, τα τραγούδια και την κίνηση θα μεταφέρει το διήγημα του Πόε.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Αντώνης Αντωνιάδης, Γρηγορία Μεθενίτη

Σκηνικά – Κοστούμια: Εύα Τρουπιώτη, Sunny and Blue

Μουσική σύνθεση: Παύλος Παλιούρας, Sunny and Blue

Ηχητικός σχεδιασμός: Παύλος Παλιούρας

Κατασκευή μάσκας: Εύα Τρουπιώτη

Φωτογραφίες – φωτιστικός σχεδιασμός: Άγγελος Καλτσής

Συνεργαζόμενη καλλιτέχνης – βοηθός δραματουργίας: Ειρήνη Καλογεροπούλου

Ερμηνεία: Sunny and Blue (Γρηγορία Μεθενίτη, Αντώνης Αντωνιάδης)

23, 24, 25, 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | 21:00

6 ΜΕΡΕΣ· ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΠΟΙΗΤΗ

MODODENTRO | RABBITHOLE

Στις εικοσιεπτά Σεπτέμβρη του έτους 1849 ο ποιητής Έντγκαρ Άλλαν Πόε επιβιβάζεται σ’ ένα ατμόπλοιο με προορισμό τη Ν. Υόρκη. Μια εβδομάδα αργότερα, στις τρεις του Οκτώβρη, ο ποιητής βρίσκεται στη Βαλτιμόρη παρένδυτος και ημιλιπόθυμος, πεσμένος σ’ ένα πεζοδρόμιο. Δεν ανανήπτει ποτέ ολοκληρωτικά και καταλήγει τρεις μέρες μετά. Σχετικά με τον θάνατο του δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, καμιά μαρτυρία. Υπάρχουν μόνο σκέψεις, υποθέσεις λογικές και παράλογες. Τί του συνέβη τελικά κατά τη διάρκεια αυτών των 6 ημερών; Η ομάδα mododentro θα ερευνήσει το μυστήριο αυτό με όλα της τα μέσα. Μέσα φαντασιακά, θεατρικά, ποιητικά, μουσικά. Δεν επιθυμεί να ρίξει επιστημονικό φως στις μέρες αυτές, αυτό θα ήταν το φως των ακαδημαϊκών και των ιατροδικαστών. Αντιθέτως, προσδοκά να απλώσει λίγο από το σεληνόφως του Πόε σε μια εκστατική, ποιητική εκδοχή αυτών των 6 ημερών.

6 ηθοποιοί. 6 ποιήματα. 6 ιστορίες. 6 μέρες· το τέλος ενός ποιητή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο – σκηνοθεσία: Γιώργος Τζαβάρας

Σκηνικά – κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Αντωνόπουλος, Γιώργος Τζαβάρας

Κίνηση: Άννα Ανουσάκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριλένα Λιακοπούλου

Ηθοποιοί-περφόρμερς: Γιώργος Αντωνόπουλος, Αλέξανδρος Βαμβούκος, Κατερίνα Ζαφειροπούλου, Γιώργος Κυδωνάκης, Ιλιάνα Παζαρζή, Νατάσσα Παντερμαλή

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

ΠΑΡΤΥ ΛΗΞΗΣ | SPACE BABY

*************************************************************************************

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 10€ ΕΝΙΑΙΟ

45€ (ΓΙΑ 6 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ)

85€ (ΓΙΑ 12 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: MORE.COM

https://www.more.com/theater/festival/poe24/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:

210 5249903

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

https://www.rabbitholespace.com/poe24

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Χρύσα Ματσαγκάνη

Tel. (+30) 698 6811609

Mail [email protected]

ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

RABBITHOLE

Γερμανικού 20, Μεταξουργείο, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5249903

SPACE BABY

Μεγάλου Αλεξάνδρου 80-82, Κεραμεικός, Αθήνα

Τηλέφωνο: 213 0481616