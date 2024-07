Το Theatre Of The No, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, παρουσιάζει το εμβληματικό έργο «Η Αφροδίτη με την Γούνα» του Ντέιβιντ Άιβς, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λέοπολντ Φον Ζάχερ-Μαζόχ.

Το έργο, που σημείωσε τεράστια επιτυχία σε Αμερική και Ευρώπη, εντυπωσιάζει με την επιδέξια εναλλαγή ανάμεσα στο δράμα και το χιούμορ, αναδεικνύοντας τις έντονες ερωτικές εντάσεις και τα παιχνίδια εξουσίας μεταξύ των δύο φύλων. Η παράσταση θα διαρκέσει έως τις 5 Αυγούστου και θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα.

Είναι η υποταγή ηδονική; Αυτό το προκλητικό ερώτημα διαπερνά ολόκληρο το έργο του David Ives. Και αν είναι, ποιος καθορίζει τους ρόλους του θύτη και του θύματος που συνεχώς εναλλάσσονται;

Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια αίθουσα ακρόασης, όπου ο φιλόδοξος θεατρικός συγγραφέας Τόμας, διασκευάζει και σκηνοθετεί το έργο του Μαζόχ και ψάχνει εναγωνίως την κατάλληλη πρωταγωνίστρια. Απογοητευμένος και ανήσυχος, φοβούμενος ότι δεν θα βρει ηθοποιό αρκετά καλή για να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, δέχεται να δει την αργοπορημένη Βάντα.

Μια αινιγματική ηθοποιό, η οποία με την χαρισματική της παρουσία, παρασύρει τον Τόμας σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας και σεξουαλικής υποταγής, δημιουργώντας ερωτηματικά για την αληθινή της ταυτότητα και τους λόγους της επίσκεψής της στον αλαζονικό σκηνοθέτη. Οι πραγματικοί χαρακτήρες του Τόμας και της Βάντα αποκαλύπτονται μέσα από την διεξοδική και ψυχοφθόρα ανάγνωση του έργου. Με αυτό το καθηλωτικό ψυχολογικό δράμα, προσκαλούμε τους θεατές σε ένα μοναδικό και τολμηρό ταξίδι στον κόσμο των ανθρώπινων σχέσεων και της σεξουαλικής ισχύος.

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο: David Ives

Σκηνοθεσία: Racha Gabriel

Παίζουν: Αμαρυλλίς Ασημακοπούλου, Dirk Sikorski

Βοηθός Παραγωγής: David Rawstron

Φωτισμοί: Fernanda Balcells

Σκηνικά – Κουστούμια: Δημήτρης Μέλλος

Φωτογραφία – Video: Νίκος Παγωνάκης

Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Παραγωγή: FAIL BETTER PRODUCTIONS

Παραστάσεις – έως 5 Aυγούστου

Κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα στις 20.00

*Η παράσταση διεξάγεται στα Αγγλικά.

Διάρκεια: 90’

Εισιτήρια: 15€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/theater/venusinfur/

20 εισιτήρια στην ειδική τιμή των 5€ στο ταμείο του θεάτρου (Απαραίτητη ώρα προσέλευσης: μέχρι τις 19.00)

THEATRE OF THE NO: Κων/νου Παλαιολόγου 3, Αθήνα

Τηλ: 694 685 1001