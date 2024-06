Ο Γιώργος Δρίβας και ο πολιτιστικός οργανισμός Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI), στο πλαίσιο του προγράμματος 2024 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», παρουσιάζουν τη Δευτέρα 1 και Τρίτη 2 Ιουλίου το πολυμεσικό έργο με τον τίτλο H βιογραφία ενός λογισμικού. Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το ΥΠΠΟ.

Τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος που έχει ξεχάσει τα πάντα προσπαθεί με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή να θυμηθεί την ζωή που έζησε; Κι αν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ξεχάσει τα πάντα; Aν αυτός ο άνθρωπος δεν αντιδρά καν σαν άνθρωπος; H Βιογραφία Ενός Λογισμικού είναι μια πολυμεσική δράση, σε έμπνευση και υλοποίηση του εικαστικού καλλιτέχνη Γιώργου Δρίβα σε συνεργασία με τη μουσικοσυνθέτρια Μελίνα Παξινού, που διερευνά και παρουσιάζει την εξέλιξη προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) μέσα από την κινούμενη εικόνα, την φωτογραφία και τη μουσική. Η αυθεντία του δημιουργού και η μέχρι τώρα θεωρούμενη – αποκλειστικότητα της δημιουργικότητάς του διαταράσσεται ή διανθίζεται μέσα από τη δυνατότητες αυτών των προγραμμάτων να δημιουργήσουν εκ του μηδενός μετά την αρχική τροφοδότησή τους από την ανθρώπινη νόηση.

Παραφράζοντας το Μπένγιαμιν, «Τι συμβαίνει άραγε με το έργο τέχνης στην εποχή της μηχανικής δημιουργίας του;» Ή με μία πιο προκλητική ερμηνεία «Τι γίνεται με τον άνθρωπο στην εποχή της μηχανικής δημιουργίας του;», ο Γιώργος Δρίβας παρουσιάζει την ταινία The biography of a Software, ένα κατ’ αρχήν δικό του συγγραφικό και σκηνοθετικό δημιούργημα στο οποίο προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης επεμβαίνουν στο σενάριο και γίνονται συνδημιουργοί. Σε αυτό το πλαίσιο διερεύνησης της σχέσης ανθρώπου-δημιουργού και μηχανής, δημιουργείται και το μουσικό ηχοτοπίο της Μελίνας Παξινού. Η μουσικός και συνθέτης διευρύνει το διάλογο και τις «απόψεις» ενός έξυπνου λογισμικού. Επιχειρώντας πιθανές συζεύξεις με τις μουσικές της αναφορές δημιουργεί το soundtrack του έργου που θα παρουσιάσει ζωντανά και τις δύο ημέρες της εκδήλωσης με την συνεργασία τριών μουσικών.

Χώρος φιλοξενίας το «πι» (Παγκόσμιο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτισμού), στους Δελφούς, το πρόσφατα αναστηλωμένο από τον πολιτιστικό οργανισμό Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) μνημείο νεότερης αρχιτεκτονικής, που έχει σχεδιαστεί από τον κορυφαίο Έλληνα αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη και τον γιο του, Πέτρο, στα τέλη του 1950.

Στο έργο συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Αλεξάνδρα Ζώη, Πάνης Καλοφωλιάς, Ρένα Κυπριώτη, Παναγιώτης Μαργέτης

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι μουσικοί: Γιάννης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Θεοδωρίδης, Δημήτρης Κλωνής.

Χρήσιμες πληροφορίες

• Όλες οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. H προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική. Αναλυτικές πληροφορίες, πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων και προκρατήσεις θέσεων στην επίσημη ιστοσελίδα του θεσμού: www.allofgreeceoneculture.gr

• Τις δύο ημέρες του προγράμματος θα υπάρχει δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο από την Αθήνα (Πλατεία Συντάγματος) προς τους Δελφούς με αυθημερόν επιστροφή μετά το τέλος της εκδήλωσης. Η κράτηση για κάθε δρομολόγιο είναι υποχρεωτική.

Για κρατήσεις θέσεων στο λεωφορείο, συμπληρώστε τη φόρμα:

https://forms.gle/PXMGLSX8mxFQ5Nbd9

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Δευτέρα 1 και Τρίτη 2 Ιουλίου 2024

Ώρα προσέλευσης: 20.30

Ώρα έναρξης: 21.00

Διάρκεια: 50’

Χώρος: π, Παγκόσμιο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτισμού (πρώην παβιγιόν Πικιώνη), Δελφοί

Χάρτης: https://goo.gl/maps/4xhmefaS55xg3tyVA

Πληροφορίες: pcai.gr, [email protected] και τηλεφωνικά: 2104060088 (Δευτέρα-Παρασκευή, 9.00-17.00)

Περισσότερα για τον Γιώργο Δρίβα

Ο Γιώργος Δρίβας είναι εικαστικός καλλιτέχνης και κινηματογραφιστής. Το έργο του έχει παρουσιασθεί ως ατομική έκθεση ή αφιέρωμα, στο Annex του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (2020), στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Αθήνας (ΕΜΣΤ, 2018 και 2009), στο Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Ρώμης (Galleria Nazionale d’ Arte Moderna, 2017), στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (2014) καθώς και σε περισσότερες από 150 ομαδικές εκθέσεις και φεστιβάλ στην Ελλάδα και διεθνώς. Με την βιντεοεγκατάσταση «Εργαστήριο Διλημμάτων» εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας το 2017. Έχει λάβει διαχρονικά πολυάριθμα διεθνή βραβεία και διακρίσεις. Eργα του αποτελούν μέρος της συλλογής του Eθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Αθήνας και του Ιδρύματος In Between Art Film (Ρώμη, Ιταλία).

www.drivas.org

Περισσότερα για την Μελίνα Παξινού

H Μελίνα Παξινού είναι σαξοφωνίστρια και συνθέτρια. Σπούδασε μουσική παραγωγή, σύνθεση και ενορχήστρωση στην SRH Hochschule der populaeren Kuenste στο Βερολίνο. Έχει κυκλοφορήσει τέσσερις δίσκους το “Circle of Oddness” (2018) το οποίο στηρίζεται στο π = 3,14, το “Athens” (2019) με guest τον Ross Daly, το “Remixes EP” (2020) σε συνεργασία με την Λένα Πλάτωνος και το “Time” (2022), με guest τον Ανδρέα Πολυζογόπουλο στην τρομπέτα και στο flugelhorn. Έχει συμμετάσχει σε ποικίλα φεστιβάλ και κονσέρτα του εξωτερικού και της Ελλάδας όπως στην Fabrik (Hamburg), Goldbekhaus (Hamburg), Athens Epidaurus Festival, B‐flat Jazzclub (Berlin), Zig Zag Jazzclub (Berlin), Syros Jazz Festival, The Zoo (Athens), Music Showcase Greece (Thessaloniki), Red Bull Music (London), Costen Hall Athens, Half Note Jazz Club, Heraklion Jazz Festival και άλλα. Εχει γράψει την μουσική για παιδικά μυθιστορήματα και έχει υπάρξει φιναλίστ στο Greek International Women Awards (2022, 2023) και στον διαγωνισμό κινηματογραφικής μουσικής “Oticons Faculty International Film Music Competition 2021”.

www.melinapaxinos.com

Περισσότερα για την Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) και το παβιγιόν «πι»

O πολιτιστικός οργανισμός PCAI ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο, CEO της περιβαλλοντικής εταιρείας Polygreen, και στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από ένα ετήσιο πρόγραμμα αναθέσεων, εκθέσεων, προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών, συνεδρίων, εργαστηρίων και εκδηλώσεων. Το PCAI εκπληρώνει τους στόχους του μέσω τριών τομέων δραστηριότητας: τη συλλογή έργων τέχνης του, τα πολιτιστικά προγράμματά του και την υποστήριξη που παρέχει σε καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες με κοινό όραμα και ανησυχίες για το περιβάλλον. Το 2019 σχεδιάστηκε το πρώτο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του οργανισμού από την Κίκα Κυριακάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του PCAI, ενώ στην επιτροπή αξιολόγησής του συμμετείχαν οι Hans Ulrich Obrist, καλλιτεχνικός διευθυντής της Serpentine, και Krist Gruijthuijsen, διευθυντής του KW Institute. To 2021 o οργανισμός επιλέχθηκε ως official nominator του σημαντικού περιβαλλοντικού βραβείου Earthshot Prize, το οποίο θεσπίστηκε από το Royal Foundation of the Prince and Princes of Wales. Το πρόσφατα ανακαινισμένο από το PCAI «πι» (Παγκόσμιο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτισμού), είναι ένα ιστορικό και αρχιτεκτονικό μνημείο της δεκαετίας του 1950, που βρίσκεται στην αρχαιολογική περιοχή των Δελφών και σχεδιάστηκε από τους κορυφαίους Έλληνες αρχιτέκτονες Δημήτρη και Πέτρο Πικιώνη. Ο νέος πολιτιστικός χώρος του PCAI, που φιλοδοξεί να καλλιεργήσει την περιβαλλοντική αφύπνιση μέσω της σύγχρονης τέχνης, έχει ως τώρα φιλοξενήσει σημαντικές εκθέσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες σε συνεργασία με διεθνείς φορείς και συλλογές τέχνης.

www.pcai.gr