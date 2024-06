Ένας υπάλληλος αγνοείται

Ο πρωτοποριακός Λιβανέζος δημιουργός Ραμπί Μρουέ έρχεται για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στις 17 και 18 Ιουνίου στην Πειραιώς 260 με την αποκαλυπτική παράσταση Looking for a Missing Employee.

Ο διεθνώς καταξιωμένος σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Ραμπί Μρουέ μετουσιώνει σε ένα συγκλονιστικό θεατρικό γεγονός την εξαφάνιση ενός δημοσίου υπαλλήλου. Ακροβατώντας μεταξύ αλήθειας και ψευδαίσθησης, με όχημα ένα πλήθος τεκμηρίων, φωτίζει τις αθέατες όψεις της προπαγάνδας και της πολιτικής διαφθοράς.

Αre we allowed to think? If we are, then why not?

Ο Λιβανέζος δημιουργός, βασιζόμενος σε πραγματικά γεγονότα, παρουσιάζει ένα έργο για την ανησυχητική αστυνομική υπόθεση της εξαφάνισης ενός δημοσίου υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών του Λιβάνου στη Βηρυτό το 1966.

Ο R.S. αγνοείται ξαφνικά, χωρίς να αφήσει πίσω του κανένα ίχνος. Ένα τεράστιο ποσό λείπει από τα ταμεία της υπηρεσίας του, γεννώντας πολλά ερωτηματικά. Η οικογένειά του μένει μετέωρη χωρίς τους απαραίτητους πόρους για επιβίωση. Η προσπάθεια της γυναίκας του να μάθει πού βρίσκεται οδηγεί στη σύλληψή της. Μας επιτρέπεται να σκεφτόμαστε; Αν ναι, τότε γιατί όχι; αναρωτιέται η ίδια. Το τέλος έρχεται λίγους μήνες αργότερα, όταν η είδηση της ανακάλυψης της σορού του, έγινε πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες.

Ψύχραιμα αλλά και με τρόπο αμείλικτο ο Ραμπί Μρουέ συγκρίνει αποκόμματα εφημερίδων που συλλέγει εδώ και δεκαετίες. Οι ηθοποιοί κάθονται ανάμεσά μας ενώ παρακολουθούμε την προσεγμένη παρουσίαση του υλικού στην οθόνη που βρίσκεται επί σκηνής. Σταδιακά αποκτάμε μια ιδέα για την προσωπικότητα του υπαλλήλου, για τις ιδιωτικές αλλά και για τις δημόσιες ιστορίες: εσφαλμένες υποψίες, σκάνδαλα, αποκαλύψεις κυβερνητικής διαφθοράς και δολοφονίες υποδεικνύονται μέσα από δημοσιεύματα και φωτογραφίες. Αντιλαμβανόμαστε, τελικά, πόσο χειραγωγούμενες και αμφίσημες είναι οι πληροφορίες, σε απόλυτη συμφωνία με τα κυβερνητικά συμφέροντα.

Ο Ραμπί Μρουέ, γεννημένος το 1967 στη Βηρυτό όπου βίωσε τον δεκαπενταετή εμφύλιο πόλεμο, ζει και εργάζεται στο Βερολίνο. Είναι σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας, ηθοποιός και εικαστικός. Από το 1990 ανεβάζει δικά του έργα, συμπεριλαμβανομένων των “The Lift”, “Three Posters” και “Biokhraphia”, στα οποία συνενώνει αρμονικά θέατρο, περφόρμανς, εικαστικό και αρχειακό υλικό. Στην Ελλάδα έχει παρουσιάσει τα “Water between three hands” (2016), “Elephant” (2018) και “You should have seen me dancing waltz” (2019). Είναι συνιδρυτής του Beirut Art Center (BAC) και συντάκτης στο TDR: The Drama Review (NYC). Συνεργάζεται ως αναπληρωτής διευθυντής στο Münchner Kammerspiele.

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024

Rabih Mroué

Looking for a Missing Employee/

Ένας υπάλληλος αγνοείται

Πειραιώς 260

17-18 Ιουνίου 2024

