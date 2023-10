«Enemy»: Οι οικολογικές συνέπειες του πολέμου στην Ευρώπη

Στις 20 Οκτωβρίου, ο πολιτιστικός οργανισμός Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) παρουσιάζει την performance «Enemy» (μία Συνδιάσκεψη Ειρήνης) της γαλλικής ομάδας Zone-Poème, στο πρώην παβιγιόν Πικιώνη, νυν «Πι», στους Δελφούς. Η performance, σε σύλληψη των καλλιτεχνών Mélodie Lasselin και Simon Capelle, φιλοξενείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Stronger Peripheries, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη.

Το ENEMY (μία Συνδιάσκεψη Ειρήνης) είναι το πρώτο μέρος μίας τριλογίας performance σε σχέση με τους πολέμους στην Ευρώπη. Έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο έργο μακράς διάρκειας BARBARE (2019-2022) σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Γάλλοι Zone-Poème στρέφονται και πάλι προς την Ευρώπη προσβλέποντας αυτή τη φορά στη δημιουργία ενός έργου για την ειρήνη, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για την ταυτότητα του «εχθρού».

Εστιάζοντας στις περιοχές που θεωρούνται διαχρονικά ως η περιφέρεια της Ευρώπης και εξετάζοντας τη δυνατότητα να δοθεί φωνή στις τοπικές κοινότητες, η παράσταση αυτή επιθυμεί να διερευνήσει την έννοια της ειρήνης σε σχέση με τις τρέχουσες και παλαιότερες συγκρούσεις στη γηραιά ήπειρο. Η Mélodie Lasselin και ο Simon Capelle απαντούν στο θέατρο των επιχειρησιακών συγκρούσεων με ένα ανατομικό θέατρο που επιδιώκει να ανατρέψει τη σαρωτική μηχανή πολεμικών εικόνων. Με έμφαση στην βαλκανική χερσόνησο και στη καταγραφή που πραγματοποίησε η ομάδα στην ευρύτερη περιοχή, συνομιλώντας με εκείνους που εργάζονται τριάντα και πλέον χρόνια για την ανοικοδόμηση των δεσμών ειρήνης μεταξύ των κοινοτήτων, αλλά και συναντώντας Γάλλους και Ιταλούς στρατιώτες που επενέβησαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία, το έργο «Enemy» (μία Συνδιάσκεψη Ειρήνης) προτείνει μία παράδοξη οδό όπου τα σώματα βρίσκουν, μέσω της αναπνοής και της φωνής, έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν τα τραύματα των συγκρούσεων. Για το επόμενο και τελευταίο κεφάλαιο της τριλογίας, το έργο «Enemy» (Ιλιάδες) θα επικεντρωθεί στις οικολογικές συνέπειες του πολέμου στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα εν εξελίξει έργο χορευτικής περφόρμανς σχετικά με την οντολογική ανάγκη για ελευθερία και ομορφιά.

Η Mélodie Lasselin και η Léa Pérat, χορογράφοι και ερμηνεύτριες της περφόρμανς, ενσαρκώνουν έναν διάλογο με τις τοπικές κοινότητες μέσω της κίνησης και του χορού, προσφέροντας μία υβριδική αφήγηση που εμπλέκει την παράδοση με το μέλλον, την κληρονομιά με το φανταστικό και προασπίζεται την διαφορετικότητα ως γέφυρα μεταξύ των λαών. Πρόσφατα η performance Εnemy απέσπασε το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής στο 38ο φεστιβάλ FIAT – Festival Internacionalnog Alternativnog του Μαυροβουνίου. Η συγκεκριμένη παραγωγή πραγματοποιείται ως μέρος του προγράμματος Stronger Peripheries του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη κατόπιν μίας σειράς καλλιτεχνικών φιλοξενιών σε Γαλλία και Ιταλία, ενώ η παρουσίαση στους Δελφούς λαμβάνει χώρα υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδας.

Σύλληψη: Mélodie Lasselin & Simon Capelle Χορογραφία & Performance: Mélodie Lasselin σε συνεργασία με την Léa Pérat Πρωτότυπη μουσική: Restive Plaggona Field Recording: Quentin Conrate Σχεδιασμός Φωτισμού: Caroline Carliez Σκηνικά & Ενδυματολογία: Emma Depoid Χορογραφική άποψη: Teresa Acevedo de las Casas Κεραμικά: Claire Weibel, Juliette Charlot, Noa Michelet, Eve Mercky (ESAD Pyrénées)

Συμπαραγωγή: Occitanie en scène, The Parvis scène nationale Tarbes, Sardegna Teatro, L’Arboreto – Teatro Dimora di Mondaino (Πρόγραμμα Stronger Peripheries program – Δημιουργική Ευρώπη), Ballet du Nord – CCN Roubaix Συνεργάτες: La Chambre d’eau.



Με την υποστήριξη της Polygreen Culture & Art Initiative, PCAI.

Υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδας.

Είσοδος ελεύθερη

Δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο από την Αθήνα (Πλατεία Συντάγματος) προς τους Δελφούς με αυθημερόν επιστροφή μετά το τέλος της performance.

Για κρατήσεις θέσεων στο λεωφορείο, συμπληρώστε τη φόρμα:

https://forms.gle/E1XEFUW9DxroLu2V8

Ημερομηνία: Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023

Ώρα προσέλευσης: 17.30

Ώρα έναρξης: 18.00

Χώρος: Πι, Παγκόσμιο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτισμού (πρώην παβιγίον Πικιώνη), Δελφοί

Χάρτης: https://goo.gl/maps/4xhmefaS55xg3tyVA

Πληροφορίες: pcai.gr, [email protected] και τηλεφωνικά: +30 2104060088

(Δευτέρα-Παρασκευή: 9.00-17.00)

Περισσότερα για τους Zone-Poème

Οι ZONE Poème είναι μία ομάδα performance με έδρα την Λιλ της Γαλλίας. Από το 2016 ο Simon Capelle και η Mélodie Lasselin είναι από κοινού σκηνοθέτες, συγγραφείς, χορογράφοι και περφόρμερς, η οποία δημιουργεί διεπιστημονικές παραγωγές που άπτονται του σύγρονου κόσμου και βασίζονται στην εξερεύνηση νέων εδαφών και πεδίων. Λειτουργούν επίσης ως πλατφόρμα για πειραματισμό, μετάδοση και έρευνας των παραστατικών τεχνών. Οι χορευτικές και επιτελεστικές τους παραστάσεις έχουν ταξιδέψει στη Γαλλία αλλά και διεθνώς. Το Oracle (2018), το πρώτο έργο της ομάδας, στο φεστιβάλ Le Grand Bain στο Roubaix το 2020, το BARBARE (Ευρωπαϊκό Μουσείο Μετάφρασης), μία σειρά 28 performances, στο Vivat, στο Latitudes Contemporaines Festival, στοL’Oiseau-Mouche, όπως επίσης και in-situ στην περιφέρεια Hauts-de-France. Το2021 οι Capelle και Lasselin ήταν αμφότεροι φιναλίστς του ανοιχτού καλέσματος για την τέχνη της περφόρμανς στη Μπιενάλε Θεάτρου της Βενετίας. Το 2022, επιλέχθηκαν από το πρόγραμμα European programme Stronger Peripheries να δημιουργήσουν ένα έργο-ανάθεση σε σχέση με τις κοινότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιούργησαν το έργο ENEMY, που περιοδεύει ανά την Ευρώπη από το 2022 ως σήμερα.

Περισσότερα για το Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI)

O πολιτιστικός οργανισμός PCAI ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο, CEO της περιβαλλοντικής εταιρείας Polygreen, και στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από ένα ετήσιο πρόγραμμα αναθέσεων, εκθέσεων, προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών, συνεδρίων, εργαστηρίων και εκδηλώσεων. Το PCAI εκπληρώνει τους στόχους του μέσω τριών τομέων δραστηριότητας: τη συλλογή έργων τέχνης του, τα πολιτιστικά προγράμματά του και την υποστήριξη που παρέχει σε καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες με κοινό όραμα και ανησυχίες για το περιβάλλον. Το 2019 σχεδιάστηκε το πρώτο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του οργανισμού από την Κίκα Κυριακάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του PCAI, ενώ στην επιτροπή αξιολόγησής του συμμετείχαν οι Hans Ulrich Obrist, καλλιτεχνικός διευθυντής της Serpentine, και Krist Gruijthuijsen, διευθυντής του KW Institute. To 2021 o οργανισμός επιλέχθηκε ως official nominator του σημαντικού περιβαλλοντικού βραβείου Earthshot Prize, το οποίο θεσπίστηκε από το Royal Foundation of the Prince and Princes of Wales.

Περισσότερα για το πρώην παβιγιόν Πικιώνη, νυν «π»



Ενταγμένο αρμονικά στον περιβάλλοντα χώρο, το κτίριο Πικιώνη ή Παβίλιον, όπως είναι γνωστό, κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ‘50. Το πρόσφατα ανακαινισμένο από το PCAI ιστορικό και αρχιτεκτονικό μνημείο βρίσκεται στην αρχαιολογική περιοχή των Δελφών και σχεδιάστηκε από τους κορυφαίους Έλληνες αρχιτέκτονες Δημήτρη και Πέτρο Πικιώνη. Λιθόκτιστο, με ανάγλυφες τεχνοτροπίες στους τοίχους και εντυπωσιακό δάπεδο, συνιστά ένα μοναδικό δείγμα μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής. Το πρώην Τουριστικό Περίπτερο Πικιώνη στους Δελφούς αποτελεί τον νέο δυναμικό χώρο του PCAI και της Polygreen με την ονομασία “π” (Παγκόσμιο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτισμού). Ο νέος αυτός πολιτιστικός χώρος αποσκοπεί στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης με κύριο όχημα τη σύγχρονη τέχνη. Το πρώην Παβίλιον θεωρείται ένα από τα ομορφότερα μπαλκόνια των Δελφών και έχει φιλοξενήσει ήδη σημαντικές εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις του PCAI. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται η έκθεση έργων του Takis, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Takis, καθώς και η ομαδική έκθεση Keeping Time με περιβαλλοντικά έργα από τις συλλογές σύγχρονης τέχνης των PCAI και της Fidelity Art Collection, σε επιμέλεια των Κίκας Κυριακάκου, Patricia Dellorfano και Lexi Lee Sullivan. Η συγκεκριμένη έκθεση, μέσα από έργα των εικαστικών Carly Glovinski, Lynne Harlow και Charly Nijensohn, λειτούργησε ως ένας προβληματισμός γύρω από τον χρόνο και την υλικότητα, αντανακλώντας τις περιβαλλοντικές ανησυχίες των δύο συλλογών. Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκε, κατόπιν ανάθεσης, performance των VIGIL (Δέσποινα Σανιδά Κρεζία & Φωτεινή Σταματελοπούλου), καθώς και μια σειρά ξεναγήσεων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε σχολεία των Δελφών.