«Η Μελωδία της Ευτυχίας» στο Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών

Ένα από τα πιο αγαπημένα μιούζικαλ όλων των εποχών «Η Μελωδία της Ευτυχίας», έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών εντυπωσιάζοντας το κοινό και συνεχίζει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων! Πρόκειται για την αληθινή ιστορία της οικογένειας Φον Τραπ που έγινε μιούζικαλ σε μουσική Ρίτσαρντ Ρότζερς και στίχους Όσκαρ Χάμερσταϊν και μεταφέρεται στη σκηνή με έναν θίασο σπουδαίων πρωταγωνιστών.

Στη συνέχεια, το 1965, έγινε ταινία με την Τζούλι Άντριους και τον Κρίστοφερ Πλάμερ, η οποία απέσπασε 5 Όσκαρ και έκανε ρεκόρ εισπράξεων. Το σάουντρακ της ταινίας πούλησε περισσότερα από 11 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Τη μεταφορά του μιούζικαλ στα ελληνικά, τη σκηνοθεσία καθώς και την απόδοση του κειμένου και των στίχων υπογράφει η Θέμις Μαρσέλλου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι η Νάντια Κοντογεώργη, ο Λεωνίδας Κακούρης, η Ναταλία Δραγούμη, η Μαντώ και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος καθώς επίσης και ζωντανή ορχήστρα.

Υπόθεση

Η ιστορία εκτυλίσσεται στην Αυστρία του 1930. Η Μαρία (Νάντια Κοντογεώργη), μια νεαρή και γεμάτη ζωντάνια κοπέλα έχει αποσυρθεί σε μοναστήρι. Ωστόσο, η βαθιά αγάπη της για τη μουσική και το πάθος της για τη ζωή την εμποδίζουν να υπακούσει τους κανόνες του μοναστηριού. Έτσι, όταν ο πλοίαρχος Γκεόργκ Φον Τραπ (Λεωνίδας Κακούρης) γράφει στο μοναστήρι και ζητά κάποια μοναχή ως γκουβερνάντα, η Ηγουμένη (Μαντώ) στέλνει τη Μαρία, θέλοντας να τη βοηθήσει να βρει το δρόμο της.

Ο πλοίαρχος, μετά το θάνατο της γυναίκας του, μεγαλώνει μόνος του τα παιδιά του, τα οποία λόγω της απουσίας της μητέρας και των συνθηκών έχουν γίνει απείθαρχα.

Όμως η άφιξη της χαρούμενης Μαρίας έχει πολύ θετική επίδραση στα παιδιά και το σπίτι του πλοιάρχου γεμίζει τραγούδια, φωνές και γέλια. Ο στενός φίλος της οικογένειας Μαξ Ντετ Βάιλερ (Αλέξανδρος Αντωνόπουλος) εντυπωσιάζεται από τις μουσικές δυνατότητες των παιδιών και τους κανονίζει μια σειρά από δημόσιες εμφανίσεις.

Ο πλοίαρχος επιστρέφει από ένα ταξίδι του έχοντας στο πλευρό του την Βαρώνη Έλσα Σρέντερ (Ναταλία Δραγούμη) και ανακοινώνει πως πρόκειται να την παντρευτεί. Η ανακοίνωση του επερχόμενου γάμου κάνει τον πλοίαρχο και την Μαρία να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ερωτευμένοι μεταξύ τους.

Κείμενο: Howard Lindsay & Russel Crouse

Μουσική: Richard Rodgers

Στίχοι: Oscar Hammerstein II



Διανομή

Μαρία Ράινερ: Νάντια Κοντογεώργη

Πλοίαρχος Φον Τραπ: Λεωνίδας Κακούρης

Μαξ Ντετβάιλερ: Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Βαρώνη Σρέιντερ: Ναταλία Δραγούμη

Ηγουμένη: Μαντώ

Λιζλ: Άννα-Μαρία Κόρνια

Ρολφ: Πάνος Μαλακός

Φράου Σμιτ: Θέμις Μαρσέλλου

Φραντς: Πέτρος Ιωάννου

Αδελφή Μπέρθα, Καλεσμένη: Κατερίνα Σούσουλα

Αδελφή Σοφία, Ούρσουλα: Μαρία Βασιλάτου

Αδελφή Μαργαρίτα, Χωρική, Καλεσμένη: Λητώ Αμπατζή

Χερ Ζέλλερ: Κώστας Κοράκης

Φον Σρέιμπερ, Χωρικός, Καλεσμένος: Γιάννης Λεάκος

Μοναχή, Κυρία Έλμπερφελντ, Χωρική, Τρίο Χέρβεγκεν: Ντόρα Γκέγκα

Μοναχή, Κυρία Ζέλλερ, Χωρική, Τρίο Χέρβεγκεν: Χριστίνα Αλεξίου

Έλμπερφελντ, Χωρικός, Ιερέας, Φρουρός, Φροϊλάιν Σβάιγκερ: Στέργιος Περτσινίδης

Μοναχή, Χωρική, Καλεσμένη, Τρίο Χέρβεγκεν: Κατερίνα Βερβέρη



Διανομή:

25/12 – 26/12 (20:30) -29/12 -01/01 (20:30) – 04/01- 06/01 (17:30)- 07/01 (17:30) – 08/01 – 12/01 – 14/01 (17:30) -15/01 – 19/01 – 21/01 (17:30) – 22/01

Φρήντριχ: Μάριος Χρυσομάλλης

Λουίζα: Δανάη Τσούμου

Κερτ: Βαγγέλης Κακούρης

Μπριγκίτα: Λυδία-Ήλια Κατσιμιλή

Μάρθα: Χρυσάνθη Ντζαμάκου

Γκρέτελ: Αριάδνη Δρόσου

Διανομή:

28/12 – 01/01 (17:30) – 02/01 – 05/01 – 06/01 (20:30) – 07/01 (20:30) –

11/01 – 13/01 – 14/01 (20:30) – 18/01- 20/01 – 21/01 (20:30)

Φρήντριχ: Τίμος Παπαευθυμίου-Καζλάρης

Λουίζα: Σοφιλένια Τζανέτου

Κερτ: Ηλίας Ρέλλας

Μπριγκίτα: Μικαέλα Πετράκη

Μάρθα: Κατερίνα Πέτσα

Γκρέτελ: Υρώ Αργυρού

Μουσικοί επί σκηνής

Βανέσσα Αθανασίου: Βιολί

Αγγελική Κασδά: Βιολί

Αδριανή Γιακουμέλου: Πλήκτρα

Φώτης Ματζαρίδης: Πλήκτρα

Χαρίλαος Μέρμηγκας: Κοντραμπάσο

Βασίλης Παναγιωτόπουλος: Κρουστά

Οχέδα Φαμπιόλα: Βιολοντσέλο

Διονύσιος Κοκόλης: Τρομπέτα

Δήμητρα Χαλιανάκη: Φλάουτα

Γάσπαρης Μάμμας: Κλαρινέτο

Ευάγγελος Βαβυλουσάκης: Κόρνο

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία, Απόδοση κειμένου- στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Ενορχήστρωση- μουσική ορχήστρας: Αχιλλέας Γουάστωρ

Διεύθυνση ορχήστρας: Αχιλλέας Γουάστωρ, Νικόλας Γουάστωρ

Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη

Σκηνικά: Νατάσσα Παπαστεργίου

Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού

Σχεδιασμός ήχου- ηχοληψία: Χρήστος Λαμπρόπουλος

Σχεδιασμός Φωιτσμών: Αλέκος Αναστασίου, Χάρης Δάλλας

Φωνητική Διδασκαλία: Λητώ Αμπατζή

Σχεδιασμός video: Κάρολος Πορφύρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Βασιλάτου

Βοηθός Χορογράφου: Ντόρα Γκέγκα

Βοηθός σκηνογράφου: Μαριάνθη Ράδου

Βοηθός ενδυματολόγου: Σοφία Κοζανίτη

Κατασκευή σκηνικού: Παναγιώτης Λαλουδάκης, Μιχάλης Λαγκουβάρδος

Κατασκευή κοστουμιών: Ευαγγελία Τσιούνη

Συνοδός πιάνου: Ανδρέας Καρανίκας

Διεύθυνση παραγωγής: Τάκης & Γιώργος Γεώργας

Οργάνωση παραγωγής: Χρυσαντίνα Κούλουμπου

Stage manager: Μαρία Κακάρογλου

Διεύθυνση εμπορικού τμήματος: Γιώργος Γεώργας

Επικοινωνία: Ελένη Λιλή

Social Media: Κάλλη Μαυρογένη

Οργάνωση γραφείου παραγωγής: Βικτώρια Λώλη, Χαρά Λώλη

Οικονομικές Υπηρεσίες: Μαρίνος Κουτσογιάννης

Υπεύθυνη παιδιών: Αλεξάνδρα Χρυσομαλλίδη

Το έργο ‘’THE SOUND OF MUSIC’’ παρουσιάζεται σε συνεργασία με την Concord Theatricals Ltd για λογαριασμό του The Rodgers and Hammerstein Organization. Για περισσότερες πληροφορίες: www.concordtheatricals.co.uk

Με την άδεια της Ελληνικής εταιρίας THE ARTBASSADOR / PERFORMING ARTS MANAGEMENT (www.theartbassador.gr) για λογαριασμό της Concord Theatricals Ltd.

Info

«Η Μελωδία της Ευτυχίας»

Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών

Διεύθυνση: Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό

*Το θέατρο διαθέτει δωρεάν parking