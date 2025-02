Grammy 2025: Beyonce και Kendrick Lamar μεγάλοι νικητές

Τα βραβεία Grammy πραγματοποιήθηκαν για άλλη μια φορά στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες ενώ ο κωμικός και πρώην παρουσιαστής του «The Daily Show» Τρέβορ Νόα παρουσίασε την τελετή για πέμπτη συνεχή φορά.

Η Beyoncé κέρδισε τελικά το πολυπόθητο βραβείο «Άλμπουμ της Χρονιάς» στα Grammy του 2025, αφού είχε αποκλειστεί τις τελευταίες τέσσερις φορές που ήταν υποψήφια. Η σπουδαία καλλιτέχνιδα η οποία είχε 11 υποψηφιότητες για το άλμπουμ της «Cowboy Carter», έγινε η καλλιτέχνις με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Grammy με 99 σε όλη την καριέρα της. Ακόμη εκτός από το άλμπουμ της χρονιάς, κέρδισε επίσης το Καλύτερο Άλμπουμ country και την καλύτερη ερμηνεία σε ντουέτο/ομάδα country.

O Kendrick Lamar αναδείχθηκε και εκείνος μεγάλος νικητής της βραδιάς, κατακτώντας το βραβείο Record of the Year με το «Not Like Us» ενώ απέσπασε και το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς για το ίδιο κομμάτι. Συνολικά έφυγε με τρία βραβεία από τη βραδιά συμπεριλαμβανομένου του Καλύτερου Rap Performance.

Ο Roan ήταν επίσης μεγάλος νικητής, αποσπώντας το βραβείο για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη.

Οι Eilish, Roan, Charli XCX και Carpenter παρουσίασαν τα τραγούδια τους και προκάλεσαν ενθουσιασμό, ωστόσο εντυπωσίασε ιδιαίτερα η εμφάνιση-έκπληξη από τον The Weeknd, ο οποίος τερμάτισε ένα πολυετές μποϊκοτάζ στον θεσμό των Βραβείων Grammy που κάποτε αποκάλεσε «διεφθαρμένο».

Εκτός από τον εορτασμό των καλύτερων στη μουσική, το φετινό σόου επικεντρώθηκε επίσης στις καταστροφικές πυρκαγιές που κατέκαψαν την περιοχή του Λος Άντζελες τον περασμένο μήνα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 29 ανθρώπους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ο Τρέβορ Νόα υπενθύμισε στους τηλεθεατές και στους εταιρικούς χορηγούς να κάνουν δωρεές για τις προσπάθειες ανακούφισης, ενώ δόθηκε χρόνος στον αέρα για τους ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων που έχασαν τα καταστήματά τους στις πυρκαγιές.

Αναλυτικά οι νικητές



Το άλμπουμ της χρονιάς

Beyonce – Cowboy Carter

Το τραγούδι της χρονιάς

Kendrick Lamar – «Not Like Us»

Ο δίσκος της χρονιάς

Kendrick Lamar – «Not Like Us»

Νέος καλλιτέχνης ή νέα καλλιτέχνιδα της χρονιάς

Chappell Roan

Καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής

St. Vincent – All Born Screaming



Καλύτερη ροκ ερμηνεία

St. Vincent – «Broken Man

Καλύτερο ροκ άλμπουμ

The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Καλύτερη μέταλ ερμηνεία

Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne – Mea Culpa (Ah! Ça ira!)

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία

Sabrina Carpenter – «Espresso»

Καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτου/γκρουπ

Lady Gaga & Bruno Mars – «Die With a Smile»

Καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Καλύτερη χορευτική/ηλεκτρονική ηχογράφηση

Justice and Tame Impala – «Neverender»



Καλύτερο χορευτικό/ηλεκτρονικό άλμπουμ

Charli XCX – Brat

Καλύτερο ραπ άλμπουμ

Doechii – Alligator Bites Never Heal

Καλύτερο ραπ τραγούδι

Kendrick Lamar – «Not Like Us»

Καλύτερη ραπ ερμηνεία

Future, Metro Boomin, and Kendrick Lamar – «Like That»

Καλύτερη ερμηνεία μελωδικής ραπ

Rapsody feat. Erykah Badu – «3:AM»

Καλύτερο κάντρι άλμπουμ

Beyonce – Cowboy Carter

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία κάντρι

Chris Stapleton – «It Takes a Woman»

Καλύτερο urban άλμπουμ

Residente – Las Letras Ya No Importan