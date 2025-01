«We are the world»: 40 χρόνια από τη θρυλική ένωση των μεγαλύτερων ονομάτων της μουσικής βιομηχανίας

Πριν 40 χρόνια, με προτροπή των Lionel Richie και Michael Jackson και παραγωγούς τους Quincy Jones και Michael Omartian, οι μεγαλύτεροι αστέρες της αμερικανικής ποπ ηχογράφησαν το τραγούδι «We Are The World», τα έσοδα από τις πωλήσεις του οποίου θα στέλνονταν, ως φιλανθρωπική βοήθεια, στην Αφρική.

Οι περισσότεροι καλλιτέχνες είχαν μόλις παρευρεθεί στα American Music Awards που παρουσίαζε ο Lionel Richie. Κάποιοι είχαν μάλιστα ερμηνεύσει τραγούδια τους επί σκηνής. Αμέσως μετά συγκεντρώθηκαν για μία μαραθώνια ηχογράφηση η οποία κράτησε μέχρι το πρωί.

Στα στούντιο της A&M Recording Studios στο Χόλυγουντ του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, στις 28 Ιανουαρίου του 1985, το supergroup με την ονομασία «USA for Africa» (United Support of Artists for Africa), ηχογράφησε ένα τραγούδι ευαισθητοποίησης για την πείνα στην Αιθιοπία και την αντιμετώπισή της.

«USA for Africa»

Bob Geldof, Waylon Jennings, Paul Simon, Billy Joel, The News, Kenny Loggins, Dan Aykroyd, Smokey Robinson, Bette Midler, Kim Carnes, Al Jarreau, Jeffrey Osborne, Bob Dylan, Sheila E., John Oates, Tina Turner, Daryl Hall, The Jackson 5 (other than Michael), La Toya Jackson, The Pointer Sisters, The band, Willie Nelson, Steve Perry, Kenny Rogers, Diana Ross, Quincy Jones, Lindsey Buckingham, Dionne Warwick, Huey Lewis, Lionel Richie, Ray Charles, Harry Belafonte, Bruce Springsteen, James Ingram, Cyndi Lauper, Michael Jackson και Stevie Wonder.

Σύνολο 42 καλλιτέχνες τραγούδησαν σόλο ή ως μέλη της background χορωδίας και ένα σωρό άλλοι μουσικοί, τεχνικοί και εικονολήπτες, έφτιαξαν μέσα σε λίγες ημέρες ένα video-clip που έμελλε να μείνει αξέχαστο και να ξεκινήσει ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης για τον λιμό που μαστίζει την Αφρική και ειδικά για τα παιδιά που δεν κατάφερναν να επιβιώσουν λόγω πεινάς.

Πηγή έμπνευσης για το «We Are The World» ήταν το «Do They Know It’s Christmas?», ένα εξίσου φιλανθρωπικό single του 1984, που ηχογραφήθηκε από διάσημους Βρετανούς και Ιρλανδούς καλλιτέχνες.

«Η μεγαλύτερη νύχτα για την ποπ»

Στο Netflix είναι διαθέσιμο το ντοκιμαντέρ «Η μεγαλύτερη νύχτα για την ποπ», παραγωγής 2024, που καταγράφει τη δημιουργία του «We are the world».

Το ντοκιμαντέρ προβάλει άφθονα πλάνα που τραβήχτηκαν εκείνη τη νύχτα για να προσφέρει πολλές κλεφτές ματιές από το παρασκήνιο. Υπάρχουν πολλές διασκεδαστικές λεπτομέρειες, όπως ο Steve Wonder που οδηγεί τον Ray Charles στο μπάνιο, ένας αυτοσχέδιος φόρος τιμής στον ακτιβιστή και ηθοποιό Harry Belafonte και η Diana Ross που ζητά από τον Daryl Hall το αυτόγραφό του.

Εκτός από τους Richie και Loggins, οι καλλιτέχνες που αφηγούνται τις αναμνήσεις τους από εκείνη τη νύχτα περιλαμβάνουν τη Cindi Lauper (που αποκαλεί την εμπειρία «αλλόκοσμη»), τον Huey Lewis, τον Smokey Robinson, τον Bruce Springsteen και την Dionne Warwick.

Το 2010 το τραγούδι ηχογραφήθηκε και πάλι προκειμένου να στηριχτεί η Αϊτή που είχε πληγεί νωρίτερα από το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Συμμετείχαν πάνω από 80 καλλιτέχνες διαφόρων ηλικιών και μουσικών στιλ και η ηχογράφηση έγινε στο ίδιο στούντιο που έγινε το 1985.

Το remake του τραγουδιού ονομάστηκε «We are the world 25 for Haiti» και συμμετείχαν καλλιτέχνες από την ομάδα του 1985, αλλά και καινούργια ονόματα όπως η Pink, ο Justin Bieber, η Celine Dion, ο Enrique Inglesias, ο Carlos Santana, ο Jamie Foxx και άλλοι. Η προσθήκη που διαφοροποίησε το remake από το αρχικό τραγούδι ήταν αυτή του rap κομματιού που ερμήνευσαν οι Snoop Dogg, Kanye West, Busta Rhymes, Nipsey Hussle, Swizz Beatz, Kid Cudi, IYAZ και Mann. Τόσο στο τραγούδι όσο και στο video-clip ακούγεται και εμφανίζεται ο Michael Jackson, παρόλο που είχε πεθάνει λίγο καιρό πριν τον σεισμό.