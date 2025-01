Release Athens 2025: Επικές metal βραδιές

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Release Athens Festival έχει προσκαλέσει μερικά από τα κορυφαία ονόματα του σκληρού ήχου και δίνει την δυνατότητα στους εγχώριους metalheads να παρακολουθήσουν τα αγαπημένα τους συγκροτήματα με μεγάλο όφελος χάρις σε δύο διαθέσιμες ειδικές προσφορές.

Το πρόγραμμα μέχρι στιγμής περιλαμβάνει τρεις σπουδαίους headliners ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και τα ονόματα που θα τους πλαισιώσουν. Η αρχή ανήκει στους Avenged Sevenfold (7/06, Πλατεία Νερού), ένα από τα κορυφαία metal συγκροτήματα όλων των εποχών στην παρθενική του εμφάνιση στην Ελλάδα, και ακολουθούν οι περιβόητοι Gojira (19/7, Πλατεία Νερού), το γκρουπ που καθόρισε με εντυπωσιακό τρόπο την περασμένη χρονιά.

Τέλος, θα έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε τους θρύλους του progressive metal, Dream Theater (23/7, Πλατεία Νερού), οι οποίοι γιορτάζουν 40 χρόνια ένδοξης πορείας περιοδεύοντας με το original lineup και το πιο εντυπωσιακό show της καριέρας τους.

Διήμερο / Avenged Sevenfold & more tba (7/6, Πλατεία Νερού) + Gojira & more tba (19/7, Πλατεία Νερού) προς 115€ (όφελος 15€)

Τριήμερο / Avenged Sevenfold & more tba (7/6, Πλατεία Νερού) + Gojira & more tba (19/7, Πλατεία Νερού) + Dream Theater & more tba (23/7, Πλατεία Νερού) προς 170€ (όφελος 25€)

Οι κάτοχοι μεμονωμένου εισιτήριου για οποιαδήποτε από τις τρεις παραπάνω ημέρες έχουν δυνατότητα αναβάθμισης του εισιτηρίου τους σε όποια ειδική προσφορά επιθυμούν. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να στείλουν email στο [email protected] με τίτλο “TICKET UPGRADE / AVENGED SEVENFOLD” ή “TICKET UPGRADE / GOJIRA” ή “TICKET UPGRADE / DREAM THEATER” και να επισυνάψουν το εισιτήριό τους.

Για όλες τις πληροφορίες: www.releaseathens.gr