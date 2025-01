Οι Drama Noir θα είναι το opening act στην επερχόμενη συναυλία των Sear Bliss

Οι Drama Noir θα ανοίξουν τη σκηνή για τους θρυλικούς Sear Bliss στο πολυαναμενόμενο live που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα! Το γεγονός θα λάβει χώρα την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου στο Piraeus Club Academy και υπόσχεται να είναι μία αξέχαστη βραδιά για τους φίλους του ατμοσφαιρικού metal.

Οι Sear Bliss, πρωτοπόροι του atmospheric black metal από την Ουγγαρία, επιστρέφουν στην Ελλάδα, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ “Heavenly Down”, για μία μοναδική εμφάνιση γεμάτη ενέργεια και μελωδικότητα. Μαζί τους, οι Έλληνες Drama Noir, γνωστοί για το σκοτεινό και θεατρικό τους στυλ, θα προσφέρουν μια εκρηκτική έναρξη στη βραδιά.

Σταθερά ανατριχιαστικοί, οι Sear Bliss, από το 1993, τεντώνουν τα όρια του black metal δημιουργώντας ένα δικό τους κράμα που, αν και περιορίζεται με τον όρο prog, μόνο ως προοδευτικό μπορεί να χαρακτηριστεί. Μια μπάντα που εξελίσσεται και αρνείται κάθε στεγανό, όχι γιατί θέλει να εντυπωσιάσει, αλλά γιατί διαρκώς αναζητά νέους τρόπους να εκφραστεί.

Οι Drama Noir έχουν κερδίσει την προσοχή της metal σκηνής με τον μοναδικό τους συνδυασμό gothic, death, και black metal επιρροών. Με σκοτεινά στοιχεία, έντονη θεατρικότητα και επιβλητική σκηνική παρουσία, θα δώσουν ένα μεγαλειώδες symphonic blackened death metal show που αποτελεί την τέλεια εισαγωγή για την πολυαναμενόμενη συναυλία των Sear Bliss.

Λίγα λόγια για τους καλλιτέχνες:

DRAMA NOIR

Οι Drama Noir είναι ένα συμφωνικό blackened death metal συγκρότημα από την Ελλάδα. Δημιουργήθηκαν το 2017 από τον Mephisto (Paul Papathanasiou). Έχουν κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ και ένα split EP (Princess Airam-2018, A Necromancy Lore-2020, Morna/Possenspiel-2021 μαζί με τους Γερμανούς Morgenröthe, Nightfall Upon The Asylum-2023) με το πιο πρόσφατο να έχει συγκεντρώσει διθυραμβικές κριτικές, έχοντας κυκλοφορεί μέσω μας Ελληνικής Floga Records. Το μίξη/mastering του δίσκου έχει αναλάβει η Psychon (Septicflesh) στην SoundAbuse Productions. Το συγκρότημα συνεργάστηκε μας με τον Bob Katsionis (πρώην Firewind, Warrior Path, Stray Gods) και τον Άλεξ Χαριτάκη (πρώην Septicflesh, πρώην Rotting Christ, Fundracar) για την ενσάρκωση του πρώτου μας βίντεο κλιπ για το ομώνυμο τραγούδι από το άλμπουμ «Nightfall Upon The Asylum». Οι Κώστας Σκρόμπολας (κιθάρα), Jon Lagen (φωνή), Παύλος Παπαθανασίου (κιθάρα), μετά την εμφάνισή μας στο ROCKCASTLE FESTIVAL στην Τσεχία, φέρνοντας Ευρωπαϊκό αέρα, έρχονται στη σκηνή του Piraeus Club Academy για να μας ταρακουνήσουν και να προκαλέσουν.. έντονα συναισθήματα!

SEAR BLISS

Οι Sear Bliss ξεκίνησαν την πορεία τους το 1993 με πρωταγωνιστή τον András Nagy στο μπάσο, τα φωνητικά και πλέον τα πλήκτρα ενώ η σημερινή τους σύνθεση, που θα δούμε ζωντανά στη σκηνή του Piraeus Club Academy περιλαμβάνει τους Márton Kertész και Zoltán Vigh (κιθάρα), Zoltán Pál (τρομπόνι- backing φωνητικά) και Gyula Csejtey (ντραμς). Μετά την πρώτη τους επίσκεψη στην Ελλάδα, τον Μάιο του 2019, οι οπαδοί τους στη χώρα μας συνεχώς αυξάνονται και πληθύνονται, αφού στα show τους πάντα δημιουργούν πολύ έντονη και ξεχωριστή ατμόσφαιρα, καθιστώντας τα ιδιαίτερα και ανεπανάληπτα!

Aνήκουν στην κατηγορία συγκροτημάτων που αποκαλούμε thinking (wo)man’s metal. Ένα σχήμα για ακροατές που έχουν πραγματικά εντρυφήσει στο είδος και επενδύουν χρόνο και συναίσθημα στις ακροάσεις τους. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της μουσικής τους είναι η σύνδεση του σκληρού black metal με τις μελωδικές προσεγγίσεις των πνευστών, ένας συνδυασμός που προσδίδει έναν εκστατικό, πρωτοποριακό χαρακτήρα στη μουσική τους.

Το νέο τους άλμπουμ Heavenly Down έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές με τους ειδικούς να χαρακτηρίζουν το ηχητικό αποτέλεσμα ως “bizzare” και “avant-garde” λόγω κομματιών όπως το Infinite Grey που ξεκινά με παραδοσιακά blast beats και ψυχρή ατμόσφαιρα, πριν το τρομπόνι την ανατρέψει προσδίδοντας μία παρανοϊκά αιθέρια πινελιά.

Αν έχετε ανάγκη να νιώσετε ξανά:

Sear Bliss | Drama Noir

27 Φεβρουαρίου 2025

Piraeus Club Academy

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση συνεχίζεται

Early Bird: 18 ευρώ

Γεν. Είσοδος: 22 ευρώ

Ταμείο: 25 ευρώ

Σουδαστές/στριες Ωδείων : 20 ευρώ

(απαραίτητη βεβαίωση σπουδών και επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας)

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: more.com

Τηλεφωνικά: 11876

Metal Era

Εμμανουήλ Μπενάκη 22

Τηλέφωνο: 210 3304133

Monsterville

Αγίας Ειρήνης 13

Τηλέφωνο: 210 3648180

Music Corner

Πανεπιστημίου 56, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3304000