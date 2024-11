Adele: Αποχαιρέτησε συγκινημένη τους θαυμαστές της στην τελευταία συναυλία στο Λας Βέγκας

Κατά τη διάρκεια των παραστάσεών της διατήρησε έναν ιδιαίτερο δεσμό με τους θαυμαστές της, μοιραζόμενη συχνά προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα. Ωστόσο, δεν έκρυψε ότι η εμπειρία αυτή ήταν έντονα συναισθηματική και εξαντλητική για εκείνη.

🥺 "Give it up for my band, give it up for the girls, give it up for the strings, give it up for yourselves, it's been an honor" 💜 pic.twitter.com/kq1Mh8P3N9

— Adelettes (@Adelettes2) November 25, 2024