Η σειρά «No, Jazz Nights» έρχεται στο Theatre of the Νο

Θεωρείται ο πρώτος που ένωσε τη σύγχρονη τζαζ με την παραδοσιακή ανατολική μουσική. Έχει συνεργαστεί με μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της μουσικής, όπως οι Pink Floyd, ο Paul McCartney και ο Robert Wyatt. Κάθε Σάββατο του Νοεμβρίου στις 22.30

Ο Robert Wyatt, από το “The Guardian” τον χαρακτήρισε «ως τον καλύτερο μουσικό που ζει σήμερα στον κόσμο”.

Ο Gilad Atzmon θα πραγματοποιήσει δύο μοναδικές εμφανίσεις: το Σάββατο 9/11 με το «Jim Kassavetis Quartet» και στις 30/11 με το «The Ultimate Duo», προσφέροντας μια ανεπανάληπτη τζαζ εμπειρία για τους λάτρεις του είδους. Το πρόγραμμα συνεχίζεται φιλοξενώντας κορυφαίους καλλιτέχνες και ανερχόμενους μουσικούς, προσφέροντας ένα πλούσιο μουσικό θέαμα διεθνών προδιαγραφών.

Πρόγραμμα



9/11: Jim Kassavetis Quartet featuring Gilad Atzmon

Ο Δημήτρης Κασσαβέτης, ο 16χρονος ταλαντούχος καλλιτέχνης, o οποίος διακρίνεται για το πλούσιο μουσικό του λεξιλόγιο, την τεχνική του αρτιότητα και την καινοτόμο προσέγγισή του, θεωρείται αναμφισβήτητα το νέο ανερχόμενο αστέρι της Jazz.

Με την εντυπωσιακή του παρουσία, θα ηγείται της μπάντας, υποστηριζόμενος από τους «The Mamas & the Papas» της ελληνικής τζαζ: τον μέντορα και βιρτουόζο της τζαζ, Κωνσταντίνο Στουραΐτη, στο μπάσο, τον θρυλικό Σέραφείμ Μπέλλοςστα ντραμς και διεθνώς καταξιωμένο αστέρα της Jazz, Gilad Atzmon.

Εισιτήρια: https://www.more.com/music/no-jazz-nights-with-gilad-atzmon/

16/11: Alekos Vretos Quartet-Mediterranean Echoes

Αιώνιος λάτρης της περιπλάνησης, ο πολυτάλαντος σολίστ στο ούτι, πιανίστας και συνθέτης Αλέκος Βρέτος αντλεί την έμπνευσή του από τη σπουδαία παράδοση της Μεσογείου. Ήχοι της Ανατολής και της Δύσης, γνώριμοι αλλά και άγνωστοι, ανακαλύπτονται εκ νέου μέσα από το πρίσμα της τζαζ, δημιουργώντας ένα μοναδικό ιδίωμα.

Έχοντας στο πλάι του σπουδαίους συνεργάτες, παρουσιάζει παλαιότερες και καινούργιες συνθέσεις του και κομμάτια από το αραβικό, αρμένικο και τουρκικό ρεπερτόριο, σε ένα ακόμα μουσικό ταξίδι εξερεύνησης και απόλαυσης.

Αλέκος Βρέτος: Ούτι, Σπύρος Νίκας: Κλαρίνο, Λάμπρος Παπανικολάου: Μπάσο, Δημήτρης Βερδίνογλου: Πιάνο

Εισιτήρια: https://www.more.com/music/no-jazz-nightsalekos-vretos-quartet-medi/

23/11: Gypsy Jazz Trio – Konstantinos Mitropoulos

Ο Κων/νος Μητρόπουλος, διακεκριμένος κιθαρίστας των Gadjo Dilo, δημιουργεί ένα τρίο αφιερωμένο στον θρυλικό Γάλλο τσιγγάνο κιθαρίστα Django Reinhardt, και στην παράδοση της Manouche ή Gypsy Jazz.

Το ρεπερτόριο τους αποτελείται από συνθέσεις και διασκευές που ηχογράφησε ο ίδιος ο Reinhardt, συνδυάζοντας τη ρετρό ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’30 και ’40 με μια φρέσκια και δημιουργική προσέγγιση.

Κ. Μητρόπουλος: Κιθάρα, Γιώργος Μουρίκης: Κιθάρα, Γ. Ρούλος: Κοντραμπάσο

Εισιτήρια: https://www.more.com/music/konstantinosmitropoulosgypsyjazztrio/

30/11: The Ultimate Duo – Yiannis Papadopoulos and Gilad Atzmon

Από το Μπαρόκ μέχρι το Τάνγκο, από τον Astor Piazzolla στον John Coltrane και πίσω στον Bach, ο Γιάννης Παπαδόπουλος ένας από τους πιο δημιουργικούς μουσικούς της ελληνικής σκηνής. Βιρτουόζος και ταυτόχρονα ευαίσθητος, ένας λυρικός, ποιητικός αυτοσχεδιαστής. Θα μοιραστεί την σκηνή με τον Gilad Atzmon. Ο Gilad, γνωστός για τη δεξιοτεχνία του, είναι ένας από τους πρωτοπόρους της Παγκόσμιας Jazz, δημιουργώντας ένα μοναδικό μίγμα της μουσικής του Coltrane με μεσογειακές επιρροές.

Εισιτήρια: https://www.more.com/music/no-jazz-nights-the-ultimate-duo/

Πληροφορίες:

Φωτογραφίες: Νίκος Παγωνάκης

Αφίσα: Σωτηρία Μπράμου

Social media: Κάλλια Γερακιανάκη

Υπ. Επικοινωνίας: Ελευθερία Σακαρέλη

Διοργανωτής: FAIL BETTER PRODUCTIONS

Ημ/νίες Παραστάσεων:

Σάββατα 9, 11, 16, 23 Νοεμβρίου στις 22.30

Τιμή Εισιτήριου: 10€

Σημείωση: Το θέατρο διαθέτει επίσης μπαρ με προσιτές τιμές (μπύρα €2,50, ποτά €5)

ΤHEATRE OF THE NO: Κων/νου Παλαιολόγου 3, Αθήνα

(απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας)

Τηλ: 6946851001

Λίγα λόγια για το THEATRE OF THE NO: Το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας άνοιξε τις πόρτες του στις 18 Απριλίου 2024, ως ένας διεθνής καλλιτεχνικός πυρήνας στο κέντρο της πόλης. Δημιουργώντας έναν πολύχρωμο και πολυπολιτισμικό χώρο για διεθνείς και ντόπιους, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ρεπερτόριο παραστάσεων στα αγγλικά, με θεατρικά έργα, όπερες, κωμωδία και μουσικές συναυλίες. Με στόχο να καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης που προάγει την καλλιτεχνική καινοτομία, τις πολιτιστικές ανταλλαγές και τον διάλογο ανάμεσα στην τοπική και τη διεθνή κοινότητα, το Τ.Ο.Τ.Ν. ενισχύει τις δημιουργικές συνεργασίες.