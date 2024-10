The Fuzztones: Οι βασιλιάδες του Garage για μία μοναδική συναυλία στην Ελλάδα

Οι βασιλιάδες του Garage που από την δεκαετία των 80’s, επηρέασαν πλήθος κόσμου με τον ιδιαίτερο θορυβώδη ήχο τους και τη σκοτεινή τους εικόνα, έχουν δημιουργήσει ένα προσωπικό Garage-Psych Punk ήχο που τους καθιέρωσε από το 1984 ως οι “The Guru of Garage Grunge”.



Κάνοντας περιοδεία εκτός ΗΠΑ από το 1985, έχουν εμφανιστεί σε περισσότερες από 25 χώρες και έχουν ηχογραφήσει 9 άλμπουμ και αρκετά single και συλλογές.

Ο frontman και τραγουδιστής Rudi Protrudi είναι πάντα ασταμάτητος και πανέτοιμος να ”ρολάρει” το συγκρότημα του σε όλο τον κόσμο με τον Fuzz Garage ήχο του και να παρουσιάσει το νέο του ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2024.



Την συναυλία ανοίγουν οι εκρηκτικοί Diesel Cindy

Ένα μουσικό σχήμα που δημιουργήθηκε στην Αθήνα μέσα στο 2022. Ωμός ροκ ήχος, fuzzy κιθάρες πλαισιωμένες από ένα δυνατό rhythm section σε συνδυασμό με αγγλικό στίχο έχουν ως αποτέλεσμα κομμάτια που φέρνουν στο νου αγαπημένες garage μελωδίες θυμίζοντας 60s έως 90s ακούσματα, περιγράφοντας εικόνες από αυτά που ζήσαμε, ζούμε και θα δούμε

Τα μέλη των Diesel Cindy υπήρξαν παλαιότερα σε μπάντες όπως οι One Man Drop, Vibratore Bizarro, Delightful, Tuxedo Conspiracy, Edgar Allan Band, Tsiri Band, Blame Canada, Syde, Quake, Serpent ενώ κάποιοι είναι παράλληλα ενεργοί στους Headquake και The Same River. Όλοι τους έχουν περιοδεύσει στο παρελθόν ανά την Ελλάδα.

Η ένωση των τεσσάρων μελών κάτω από το όνομα Diesel Cindy έφερε σαν αποτέλεσμα το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο “Spill The Dirt” το οποίο κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 2023 από την Sound Effect Records (Αθήνα) αποσπώντας ήδη θετικές κριτικές.



Lee – vocals, rythm guitar

Red – lead guitar

Gabriel R – bass

Fivos Flat – drums, percussion

