Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: Συναυλία MOYSA – Μαρτίνος Τιρίμος στο πλαίσιο των 59ων Δημητρίων

Η δυναμική MOYSA – Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης συμμετέχει στα 59α Δημήτρια με μια ξεχωριστή συναυλία.

Σολίστ είναι ο παγκοσμίου φήμης πιανίστας Μαρτίνος Τιρίμος, ο οποίος έχει συνεργαστεί με ορχήστρες όπως η Gewandhaus της Λειψίας, η Staatskapelle της Δρέσδης, η Συμφωνική της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, η Φιλαρμονική της Βιέννης, η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, η Φιλαρμόνια Ορχήστρα, η Ορχήστρα του Κλίβελαντ και οι Ορχήστρες του BBC. Στην εκτεταμένη και βραβευμένη δισκογραφία του περιλαμβάνονται τα άπαντα έργα για πιάνο των Beethoven, Mozart, Debussy, Janáček, όλες οι Σονάτες του Schubert, και πολλά κοντσέρτα.

Ο μαέστρος Νίκος Χριστοδούλου έχει συνεργαστεί με ορχήστρες όπως η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC, η Academy of St Martin in the Fields ,η Konzerthausorchester του Βερολίνου και η Φιλαρμονική της Αρμενίας. Επίσης, η δισκογραφία του με έργα του Νίκου Σκαλκώτα με ευρωπαϊκές ορχήστρες για την εταιρεία BIS, απέσπασε πολλές διεθνείς διακρίσεις. Έχει συνθέσει έργα για ορχήστρα, για χορωδία, για σύνολα, καθώς και τραγούδια (Εδώ Λιλιπούπολη) που έχουν ερμηνευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α’ Μέρος

J. Sibelius: Valsetriste, έργο 44/1

J. Sibelius: Winterbild, έργο 114, αρ.2 (από τα Πέντε Σκίτσα για πιάνο)

ενορχήστρωση: Νίκος Χριστοδούλου

L.v. Beethoven: Κοντσέρτο για πιάνο σε σολ μείζονα αρ. 4, έργο 58

Β’ Μέρος

R. Wagner: Το Ειδύλλιο του Siegfrid, WWV 103

S. Prokofiev: Συμφωνία αρ. 1 σε ρε μείζονα, έργο 25, “Κλασική”

MOYSA: Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

Μαρτίνος Τιρίμος: Πιάνο

Νίκος Χριστοδούλου: Διεύθυνση Ορχήστρας

Τιμές Εισιτηρίων: 20€, 10€

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 59α ΔΗΜΗΤΡΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ