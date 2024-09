Jon Bon Jovi: Aπέτρεψε γυναίκα που ήθελε να αυτοκτονήσει

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νάσβιλ και το Αστυνομικό Τμήμα του Νάσβιλ έσπευσαν στο σημείο και ευχαρίστησαν τον Μπον Τζόβι για τις ενέργειές του. Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Νάσβιλ, Τζον Ντρέικ, δήλωσε: «Χρειάζεται όλοι μας να βοηθάμε για να είμαστε ασφαλείς».

Η αστυνομία του Νάσβιλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερα όπου φαίνεται ολόκληρη η σκηνή.

NEW: Singer Jon Bon Jovi saves a woman from jumping off a bridge in Nashville, Tennessee while filming a music video.

Good man.

Bon Jovi was seen approaching a 62-year-old woman on the John Seigenthaler Pedestrian Bridge.

The musician leaned over the railing before… pic.twitter.com/msyGSU3hQW

