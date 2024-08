Oasis: Το θρυλικό συγκρότημα επιστρέφει

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διάσημο ροκ συγκρότημα σχεδιάζει την επανένωσή του το 2025, με δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις σε Μάντσεστερ και Λονδίνο.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι αδελφοί Liam και Noel Gallagher φαίνεται να έχουν παραμερίσει τις διαφορές τους και έχουν υπογράψει μυστική συμφωνία για μια παγκόσμια περιοδεία, με αμοιβή που φτάνει τις 50 εκατομμύρια λίρες (58 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τη Daily Mail, αυτό το τεράστιο ποσό έπεισε τους αδελφούς να ξεπεράσουν τις διαφωνίες τους και να βρεθούν ξανά μαζί στη σκηνή, 15 χρόνια μετά τη διάλυση του συγκροτήματος. Ειδικοί της μουσικής βιομηχανίας είναι βέβαιοι ότι η επιστροφή των Oasis θα είναι γεγονός το επόμενο καλοκαίρι, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Wembley έχει ήδη κλειστεί για 10 βραδιές, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των συναυλιών της Taylor Swift.

Η επερχόμενη περιοδεία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία της βρετανικής μουσικής σκηνής, με το Heaton Park στο Μάντσεστερ και το Wembley στο Λονδίνο να είναι οι πιθανοί χώροι διεξαγωγής των ιστορικών συναυλιών.

Η επίσημη ανακοίνωση της επανένωσης αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς συμπληρώνονται 15 χρόνια από την αποχώρηση του Noel από το συγκρότημα.

View this post on Instagram

Προ ημερών, ο Noel Gallagher εμφανίστηκε στο Intagram του συγκροτήματος να επιστρέφει στο Μάντσεστερ, αφηγούμενος την ιστορία του εμβληματικού ντεμπούτου του συγκροτήματος, ενόψει της κυκλοφορίας νέων εκδόσεων των τραγουδιών τους σε περιορισμένη έκδοση.

Οι Oasis, που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1990, έγιναν γνωστοί με επιτυχίες όπως το «Wonderwall» και το «Don’t Look Back In Anger», καθιερώνοντας τους ως ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στη βρετανική μουσική ιστορία πριν από τη διάλυσή τους το 2009.

I never did like that word FORMER

— Liam Gallagher (@liamgallagher) August 25, 2024