Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία των James

Η επιστροφή των James στην Ελλάδα για δύο καθηλωτικές συναυλίες σε Θεσσαλονίκη (3/9, Θέατρο Γης) και Αθήνα (5/9, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού), αποτελεί ένα αξιοσημείωτο γεγονός στα συναυλιακά δρώμενα της χώρας.

Με πάνω από 40 χρόνια πορείας στη μουσική βιομηχανία, το βρετανικό συγκρότημα εξακολουθεί να τιμά με την παρουσία του το ελληνικό κοινό, που τους ακολουθεί φανατικά από το ξεκίνημα της καριέρας του.

Πόσοι γνωρίζουν, όμως, την ιστορία της δημιουργίας τους;

Το 1982 οι 16χρονοι φίλοι Jim Glennie (μπάσο) και Paul Gilbertson (κιθάρα) από το Moss Side του Manchester, γνωρίστηκαν στη φοιτητική λέσχη της πόλης του αγγλικού βορά, όπου έμπαιναν κρυφά είτε από το παράθυρο, είτε από κάποιον γνωστό τους.

Η κοινή λατρεία τους για τη μουσική, τους οδήγησε στη δημιουργία του συγκροτήματος “Venereal and The Diseases”. Δεν είναι ξεκάθαρο ποια ήταν η εμμονή τους με τα “αφροδίσια και τις ασθένειες”, αλλά αυτό το όνομα ο Paul και ο Jim έπαιξαν την πρώτη τους συναυλία στο Eccles British Legion.

Διατηρώντας τα αρχικά V.D και με τον Gavan Whelan (ντραμς) νέα προσθήκη, το γκρουπ μετονομάστηκε σε “Volume Distortion”, όμως και αυτό το όνομα φαίνεται πως δεν άρεσε σε κανέναν.

Εκείνη την εποχή, το κορίτσι του Paul εργαζόταν για ένα πρακτορείο μοντέλων, το “Model Team International”. Τα πολλά μπλουζάκια που κατάφεραν να εξασφαλίσουν, τους έδωσε την ιδέα να ονοματίσουν έτσι και το συγκρότημα, όμως ούτε αυτό πήγε πολύ καλά. Ο διευθυντής του πρακτορείου τους απείλησε με μηνύσεις μετά από κάποιες εμφανίσεις τους, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν και αυτή την ιδέα, αφού πρώτα προσπάθησαν να διατηρήσουν το όνομα “Model Team”, προκειμένου να έχουν ακόμα τα φρι μπλουζάκια.

Εκείνες τις ημέρες σε πάρτι της φοιτητικής λέσχης, ο Jim και ο Paul εντυπωσιάστηκαν από τις χορευτικές ικανότητες του Tim Booth. «Ήμουν από το Leeds και με είχαν στείλει σε ένα αγγλικό οικοτροφείο και από εκεί βρέθηκα να σπουδάζω θέατρο στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Συνάντησα αυτά τα παιδιά όταν χόρευα σε ένα κλαμπ. Με είδαν να χορεύω και έκλεψαν τη μπύρα μου. Ήταν 16 ετών αλλά ήταν αρκετά τρομακτικοί» θα πει ο Tim.

Όταν σταμάτησαν να κλέβουν τις μπύρες του Tim, οι Jim και Paul του ζήτησαν να κάνει πρόβες μαζί τους. Την επόμενη μέρα, ο Tim ξύπνησε με τον αριθμό του Paul κακογραμμένο στην παλάμη του. Αγουροξυπνημένος, του τηλεφώνησε και πήγε στο Withington, σε μια προσκοπική καλύβα όπου η μπάντα έκανε πρόβες, με τον ίδιο να θυμάται: «Μέσα σε μια εβδομάδα είχαμε συναυλία για support στους Orange Juice στο Σέφιλντ και εγώ χτυπούσα ένα ντέφι και χόρευα τρομοκρατημένος».

Αμέσως ο Tim έγινε ο τραγουδιστής και στιχουργός της μπάντας: «Ποτέ δεν είχα τραγουδήσει. Ποτέ δεν είχα γράψει ένα στίχο, ποτέ. Έπρεπε να γράψω όμως γιατί άρχισαν να μου ζητάνε να τραγουδήσω εκείνα τα τραγούδια με τους πιο άθλιους στίχους» θα πει αργότερα.

Το συγκρότημα είχε αρχίσει να διαμορφώνεται, όμως ακόμα το όνομα ήταν κάτι που τους ταλαιπωρούσε. Μετά την απόρριψη και του “Tribal Outlook”, το γκρουπ των τεσσάρων μουσικών, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το “James”, με τα σενάρια γύρω από την έμπνευση να ποικίλλουν.

Τα τρία επικρατέστερα είναι:

– Ο Paul αποφάσισε ότι το συγκρότημα χρειαζόταν ένα απλό όνομα και ότι έπρεπε να πάρει το όνομα ενός από τους τέσσερις του γκρουπ. Ο Tim και ο Paul αρνήθηκαν να χρησιμοποιηθεί το όνομά τους. Το “Gavan” θύμιζε περισσότερο σαν χέβι μέταλ μπάντα, έτσι αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί το James, λόγω του Jim. «Πήρε το όνομά μου επειδή ήμουν ο πιο ταλαντούχος και εμφανίσιμος», θα πει ο ίδιος στο βίντεο για το κομμάτι Come Home του 1990.

– Μία άλλη εκδοχή, θέλει τον Tim να επιμένει στο James, λόγω του πάθους του για τα γραπτά του James Joyce, ως φόρο τιμής στον συγγραφέα.

– Η τρίτη εκδοχή θέλει να οφείλεται στη λατρεία των νεαρών για τους Orange Juice, οι οποίοι τους είχαν πάρει για support στην περιοδεία τους, όταν λέγονταν Model Team International. Ο Paul είχε εμμονή με τον κιθαρίστα των Orange Juice, James Kirk και το συγκρότημα πήρε το όνομά του από εκείνον. Οι ίδιοι επανέλαβαν ότι αυτός ήταν ο λόγος, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής προώθησης για την περιοδεία του Girl At The End Of The World, το 2016.

Get your tickets for Athens

Get your tickets for Thessaloniki

Πηγή: High Priority Promotions

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

[email protected]