Abdul «Duke» Fakir: Πέθανε ο τραγουδιστής των θρυλικών «Four Tops»

Ο Abdul «Duke» Fakir, το τελευταίο εν ζωή ιδρυτικό μέλος του εμβληματικού μουσικού συγκροτήματος The Four Tops, απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών, στο σπίτι του στο Ντιτρόιτ από καρδιακή ανεπάρκεια.

Οι Four Tops έγιναν ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα της εποχής της Motown μετά τη δημιουργία τους στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Το συγκρότημα είναι γνωστό για κλασικές επιτυχίες όπως τα Reach Out I’ll Be There, Baby I Need Your Loving και I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch).

Ο Fakir ήταν γνωστός όχι μόνο για τη συμβολή του στη μουσική, αλλά και για την ανθεκτικότητα και την αδελφότητα που κράτησε το συγκρότημα ενωμένο για δεκαετίες.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για ένα από τα πιο διαχρονικά και αγαπημένα συγκροτήματα στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής​