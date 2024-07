Release Athens 2024: Judas Priest, Bruce Dickinson και Accept στην απόλυτη metal γιορτή της χρονιάς

Tην Κυριακή 21 Ιουλίου 2024, τo Release Athens 2024, μπήκε στην τελική του ευθεία με μια βραδιά ανάλογη με το ειδικό βάρος των ονομάτων που θα ανέβαιναν στη σκηνή της Πλατείας Νερού.

Οι Saturday Night Satan, αρχικά, αποδείχθηκαν ένα απολαυστικό γκρουπ που κατάφερε να κερδίσει το χειροκρότημα από τον -πολύ- κόσμο που είχε ήδη μαζευτεί για να τους ακούσει.

Οι Accept στη συνέχεια μας χάρισαν ένα best-of setlist, το οποίο ξεκίνησε με τα κορυφαία τραγούδια του φετινού τους δίσκου («The Reckoning», «Humanoid») για να καταλήξει σε μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια του σκληρού ήχου («Fast As A Shark», «Teutonic Terror») και την πρώτη αξέχαστη στιγμή της βραδιάς με τον Andy Sneap, παραγωγό της μπάντας αλλά και κιθαρίστα των Judas Priest στις περιοδείες τους, να παίζει μαζί τους στο επικό φινάλε του «Balls to the Wall».

Αμέσως μετά, ήταν η σειρά του πρώτου headliner της βραδιάς, του σπουδαίου Bruce Dickinson. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για τη μεγάλη εμφάνιση του τραγουδιστή των Iron Maiden, π.χ. για τη εξαιρετική εκτέλεση του «Tears of the Dragon», την συνολική ερμηνεία του σε τραγούδια όπως τα «Accident of Birth», «Tears of the Dragon», «Darkside of Aquarius» μεταξύ πολλών άλλων.

H εμφάνισή του θα περάσει στην ιστορία μιας και για πρώτη φορά ικανοποιήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα απωθημένα των εγχώριων metalheads, αφού ακούσαμε (έστω ένα μέρος) του επικού «Alexander The Great» των Iron Maiden.

Τέλος, οι Judas Priest μπροστά στο πολυπληθέστερο κοινό που έχουν μαζέψει ποτέ στην Ελλάδα, όχι μόνο μας ξαναθύμισαν γιατί έχουν κερδίσει το προσωνύμιο Metal Gods αλλά μας τόνισαν ότι εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του metal σήμερα.

Από το εναρκτήριο «Panic Attack» μέχρι το σερί με τα ατελείωτα σπουδαία τραγούδια τους («Breaking The Law», «Sinner», «Turbo Lover», «Painkiller») και στο κλασικό encore με τα «Electric Eye», «Hell Bent for Leather» και «Living After Midnight», ο Rob Halford με την παρέα του έστησαν την απόλυτη metal γιορτή της χρονιάς.

Πηγή: releaseathens

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

[email protected]