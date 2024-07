Release Athens 2024: Η μεγάλη επιστροφή των Duran Duran!

Μετά την καθοριστική εμφάνιση των Massive Attack, το back-to-back του Release Athens 2024 ολοκληρώθηκε με μια larger than life εμφάνιση από μια larger than life μπάντα.

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Ο γνωστός DJ, ραδιοφωνικός παραγωγός και πάνω από όλα super fan των Duran Duran, Σπύρος Παγιατάκης, ανέλαβε το warm-up με ένα DJ set που εστίασε στα 80s, (π.χ. Human League – Being Boiled) ή σε τραγούδια που επηρεάστηκαν από τη συγκεκριμένη δεκαετία (π.χ. Boy Harsher – Machina). Αμέσως μετά, ακολούθησε ο Ιρλανδός τραγουδοποιός JC Stewart, στην παρθενική του εμφάνιση στην Ελλάδα, ο οποίος σίγουρα θα μας απασχολήσει ξανά στο μέλλον.

Λίγο μετά τις 22:00, σειρά πήραν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της βραδιάς, οι Duran Duran. Με τους Duranies να έχουν γεμίσει την Πλατεία Νερού από νωρίς, οι τεράστιοι Βρετανοί με τον αέρα που μπορεί να έχει μόνο μια σπουδαία μπάντα, έδωσαν ένα πλούσιο show με ένα setlist που πέρασε από ολόκληρη τη δισκογραφία τους και όλες τις ηχητικές φάσεις της καριέρας τους: από τα πιο σύγχρονα, “Invisible” και “Black Moonlight”, στα fan favorites “Chaffeur” και “New Moon On Monday”, μέχρι τον πρώτο, ομώνυμο δίσκο τους που είχε τη μερίδα του λέοντος της βραδιάς.

O Nick Rhodes, οι John και Roger Taylor και ο ιδιαίτερα κεφάτος Simon Le Bon, επιβεβαίωσαν πως πρόκειται για μια μπάντα που εξακολουθεί να σαρώνει επί σκηνής και μας πρόσφεραν ένα show γεμάτο highlights: η υπέροχη εκτέλεση του “Friends of Mine”, το αγέραστο “A View To A Kill”, το υπέροχο mix του “Girls on Film” που κατέληξε στο “Psycho Killer” των Talking Heads, και φυσικά, το ανατριχιαστικό encore με το singalong στο “Save A Prayer” και το φινάλε με το “Rio”, με το οποίο αποχώρησαν εν μέσω αποθέωσης.



Πηγή: releaseathens

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

