Lenny Kravitz: Ορόσημα και αριθμοί του θρυλικού καλλιτέχνη

Το AthensRocks Festival ετοιμάζεται να φιλοξενήσει στις 2 Αυγούστου στο Athens Olympic Complex, έναν από τους σπουδαιότερους super stars που έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στην Ελλάδα.

O Lenny Kravitz συμπληρώνει 35 χρόνια καριέρας και φαίνεται στην καλύτερη κατάσταση της ζωής του, αποδεικνύοντας πως δικαίως συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους καλλιτέχνες παγκοσμίως.

Από τα 60’s και τις επόμενες δύο, τρεις δεκαετίες, οι rock stars μονοπωλούσαν το ενδιαφέρον της μουσικής σκηνής σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, γεμάτα στάδια, sold out παγκόσμια tour και φρενίτιδα σε κάθε παρουσία τους, συνέθεταν το σκηνικό που τους περιέβαλε.

Στα 80’s οι pop stars με παρόμοια χαρακτηριστικά, κατάφεραν σιγά-σιγά να εκτοπίσουν τους περισσότερους, όπως αντίστοιχα γίνεται με τους rap stars από το Μιλένιουμ.



Ο Lenny Kravitz εμφανίστηκε ανάμεσα σε αυτές τις γενιές και όρισε νέα επίπεδα, με την παρουσία του να επισκιάζει τα δύο κυρίαρχα (μέχρι τότε) μουσικά ρεύματα. Με ψυχή και ήχο ροκ, αλλά pop τρόπο ζωής, o Lenny κατάφερε να ισορροπήσει μεταξύ δύο “συγκρουόμενων” πλευρών και να γίνει το σημείο τομής και αναφοράς δύο, φαινομενικά, παράλληλων κόσμων.

Ορόσημα της καριέρας του

1. Το 1993, δύο χρόνια μετά την πρώτη παρουσία του στο top 10 του Billboard “Hot 100” και τέσσερα από το ντεμπούτο του με το άλμπουμ «Let Love Rule», που αποτέλεσε την μουσική ταυτότητα του, καθιερώνοντας τον στη ροκ σκηνή με το ρετρό στυλ και τα funk και soul στοιχεία των παραγωγών που ο ίδιος επιμελούταν, η καριέρα του απογειώθηκε.

Το θρυλικό πια, «Are You Gonna Go My Way» έσπασε το αμερικανικό “φράγμα” και τον έφερε στην κορυφή ολόκληρου του κόσμου, με ένα τραγούδι-υπογραφή. Ο Lenny θεωρήθηκε ο νέος μεγάλος rock star σε μία χρονιά που για πολλούς θεωρείται από τις σπουδαιότερες της μουσικής βιομηχανίας και που rock, pop και hip hop παρήγαγαν μερικούς από τους σπουδαιότερους δίσκους όλων των εποχών.

2. Ένα χρόνο πριν τη δύση της χιλιετίας, ο Lenny επισφράγιζε την κυριαρχία του στη μουσική σκηνή. Το πρώτο του βραβείο Grammy, έπειτα από τρεις υποψηφιότητες (δύο το 1994 και μία το 1996) ήταν γεγονός!

Ο Kravitz το 1999 κατάφερε να κερδίσει στην κατηγορία “Best Male Rock Vocal Performance” με το «Fly Away» και να γράψει ιστορία με τέσσερις διαδοχικές βραβεύσεις (2000 με το «American Woman», 2001 με το «Again» και 2002 με το «Dig In»). Μάλιστα, μέχρι το 2004 είχε συνολικά 9 υποψηφιότητες.

3. Το 2009 ο Lenny συμπλήρωνε ήδη 20 χρόνια πορείας στη μουσική βιομηχανία και είχε αρχίσει να διαφαίνεται ένας σχετικός κορεσμός. Το άλμπουμ «It is time for a Love Revolution» που έβγαλε ένα χρόνο νωρίτερα, αν και συνέχιζε με τους φρενήρεις ρυθμούς των προηγούμενων, δεν κατάφερε να βγάλει από το μυαλό του την υποκριτική.

Τα μικρά cameo σε κινηματογράφο (The Rugrats το 1998, Zoolander το 2001, The Diving Bell and the Butterfly το 2007) και σε τηλεόραση (Being Mick τo 2001, The Simpsons το 2002 και Rebelde το 2004) έδειχναν πως αργά ή γρήγορα θα στραφεί και στη δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανία ψυχαγωγίας.



Το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη πραγματοποιήθηκε το 2009 με το Precious και τον ίδιο να λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές στον ρόλο του νοσοκόμου John, ενώ η απογείωση ήρθε με την τριλογία Hunger Games που “έσπασε” τα box office.

Στο πλευρό της Jennifer Lawrence, του Woody Harrelson, του Liam Hemsworth και του αείμνηστου Donald Sutherland, ο Lenny έκανε αισθητή την παρουσία του ακόμα και στον μικρό υποστηρικτικό ρόλο του Cinna, κάτι που τον κατέταξε βαθιά στις συνειδήσεις των σινεφίλ παγκοσμίως και ιδαίτερα των φανατικών της τριλογίας της Suzanne Collins.

Ακολούθησαν το επίσης πολύ επιτυχημένο The Butler, στον ρόλο του James Holloway με ένα πλούσιο cast καταξιωμένων όπως ο Forest Whitaker, η Opra Winfrey, η Jane Fonda, ο John Cusack, ο Allan Rickman, ο Cuba Gooding Jr κ.α., και η κομεντί Shotgun Wedding με την Jennifer Lopez.

4. Εκτός των τεσσάρων βραβείων Grammy, ο Lenny Kravitz είχε αναρίθμητες υποψηφιότητες σε δεκάδες άλλα βραβεία παγκοσμίως, για τη μουσική του, την υποκριτική του και τις στυλιστικές επιλογές του. Κέρδισε στην καριέρα του συνολικά 21 βραβεία, μεταξύ των οποίων τα ASCAP Pop Music Awards, τα MTV Awards, τα Brit Awards, τα Vogue Fashion και τα Zebric, ενώ πρόσφατα αναδείχθηκε μέσα στους πέντε πιο σέξι εν ζωή άνδρες παγκοσμίως από το περιοδικό People. Μάλιστα η φετινή χρονιά αναμένεται να είναι ιστορική για εκείνον, καθώς περιμένει την είσοδο του στο Rock and Roll Hall of Fame.

5. Τέλος, ο θρύλος της μουσικής με το φετινό 12o άλμπουμ του Blue Electric Light και το 18o τουρ που πραγματοποιεί, συμπληρώνει ιδανικά τα 35 χρόνια καριέρας, επιτυχιών και παρουσίας του στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, ενώ συνεχίζεται και η καριέρα του στην υποκριτική με παραγωγές που αναμένονται να ολοκληρωθούν σύντομα!

