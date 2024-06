Billie Eilish: Κατέρριψε ρεκόρ στο Spotify

Άλλο ένα ρεκόρ στη διάρκεια της μουσικής της καριέρας κατέρριψε η Billie Eilish.

Η βραβευμένη με Grammy και Όσκαρ τραγουδίστρια είναι η τρίτη καλλιτέχνις που ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια ακροατές μηνιαίως στο Spotify, όπως επιβεβαίωσε η μουσική υπηρεσία streaming στο Billboard την περασμένη εβδομάδα. Και το κατάφερε με μόλις 82 τραγούδια στον μουσικό της κατάλογο.

Η Eilish ακολουθεί τον The Weeknd, που έχει 107 εκατομμύρια ακροατές σε μηνιαία βάση και την Taylor Swift που έχει 102 εκατομμύρια. Ωστόσο, και οι δύο καλλιτέχνες έχουν υπερδιπλάσια τραγούδια στο Spotify από την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό.

Η Eilish 22 ετών, είναι η νεότερη καλλιτέχνις που έχει φτάσει το όριο των 100 εκατομμυρίων ακροατών μηνιαίως στο Spotify.

«Το Spotify ήταν μέρος της ιστορίας της Billie από την αρχή. Από το “Ocean Eyes”, αυξάνει συνεχώς τη βάση των θαυμαστών της σε όλο τον κόσμο» είπε ο Jeremy Erlich, παγκόσμιος επικεφαλής μουσικής του Spotify. «Αυτό που έχουν πετύχει εκείνη και ο αδερφός-συνεργάτης της Φινέας από το 2016 είναι πολύ αξιοσημείωτο… και όλα αυτά μέχρι την ηλικία των 22 ετών» , πρόσθεσε.

Η Billie Eilish κυκλοφόρησε το τρίτο άλμπουμ της «Hit Me Hard and Soft» τον περασμένο μήνα και έκανε ντεμπούτο στο No. 2 στο Billboard 200 chart.