Anohni: Παγκόσμια πρεμιέρα απόψε στο Ηρώδειο

Η ημέρα που η Anohni μαζί με το συγκρότημα της, τους Johnsons θα πραγματοποιήσει την Παγκόσμια Πρεμιέρα της περιοδείας της στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, έφτασε!

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

ANOHNI and the Johnsons on stage: 21:00

Το Ταμείο στον προαύλιο χώρο του Ηρωδείου την Πέμπτη 13/6 λειτουργεί: 10:00 – 21:00



H θρυλική,

Marina Abramovic

θα προλογίσει τη συναυλία της Anohni στο Ηρώδειο!

Dance Performance by Johanna Constantine



Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται στο more.com

Η ANOHNI έρχεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

ANOHNI

and the Johnsons

“It’s Time To Feel What’s Really Happening”

13 Ιουνίου 2024 | Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Η ίδια η Anohni έστειλε το παρακάτω μήνυμα μέσω των social media:

«Αυτήν την Πέμπτη, δίνω την πρώτη μου συναυλία μετά από 7 χρόνια, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, κάτω από την Ακρόπολη, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Η Marina Abramovic θα προλογίσει το show. Η Johanna Constantine θα πραγματοποιήσει Dance Performance στη διάρκεια της παράστασης. Στη συναυλία θα συμμετέχουν οι Jimmy Hogarth, Leo Abrahams, Chris Vatalaro, Gael Rakotondrabe, Sam Dixon, καθώς και τους Julia Kent, Max Moston, Doug Wiselman και Mazz Swift από την Νέα Υόρκη.

See you on the boiling ice!»

Θυμίζουμε ότι:

Όλες οι θέσεις, κάτω και άνω διαζώματος, είναι αριθμημένες.

Για λόγους αποφυγής ταλαιπωρίας, παρακαλούμε να προσέλθετε 60′ πριν από την έναρξη της κάθε παράστασης.

Δεν επιτρέπονται:

Η ακύρωση εισιτηρίων μετά την αγορά

Οι αλλαγές (σε άλλη ημέρα, ώρα ή θέση)

Η είσοδος σε κανένα χώρο μετά την έναρξη της παράστασης

Η είσοδος σε παιδιά κάτω των 6 ετών σε όλους τους χώρους

Τα υποδήματα που προκαλούν φθορές στους ιστορικούς χώρους διεξαγωγής παραστάσεων (απαγορεύονται τα τακούνια σε Ηρώδειο, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου)

Το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών σε όλους τους χώρους διεξαγωγής παραστάσεων

Η φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση και μαγνητοσκόπηση

Το φιλοδώρημα

Για την είσοδό σας στους χώρους είναι απαραίτητη:

Η επίδειξη των εισιτηρίων σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων.

Η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και των απαραίτητων νόμιμα θεωρημένων δικαιολογητικών που πιστοποιούν την ιδιότητά σας, εάν έχετε επιλέξει εισιτήρια ειδικής εκπτωτικής/μειωμένης τιμής.

Η απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εισιτηρίων βρείτε εδώ: https://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/