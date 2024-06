Anohni: «Η Τέχνη είναι επικοινωνία και κοινότητα»

Σήμερα, Τρίτη 11 Ιουνίου, δύο μόλις ημέρες πριν την Παγκόσμια Πρεμιέρα της στο Ηρώδειο, μία από τις πιο επιδραστικές, τολμηρές και με ουσιαστικό λόγο καλλιτέχνιδες του καιρού μας, η Anohni υποδέχθηκε τους δημοσιογράφους στο ξενοδοχείο της, κάτω από την Ακρόπολη.

Αυτή θα είναι μία μοναδική στο είδος της συναυλία και είμαστε τυχεροί που θα παρουσιαστεί φέτος στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο του Athens Epidaurus Festival.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και με μεγάλη εγκαρδιότητα είπε ανάμεσα στα άλλα:

Νιώθω πολύ χαρούμενη και έχω και λίγη αγωνία που θα δώσω αυτήν τη συναυλία της κάτω από την Ακρόπολη, στο Ηρώδειο και νομίζω ότι δεν έχω κάνει κάτι τόσο σημαντικό ώστε να μου αξίζει αυτή η τιμή, αλλά την Πέμπτη το βράδυ θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για αυτήν τη ξεχωριστή εμφάνιση.

Περιμένω αυτήν τη βραδιά με ανυπομονησία. Η διαδικασία της τέχνης είναι να παράγει επικοινωνία μέσα σε μία κοινότητα. Πιστεύω στα κυκλικά συστήματα και όχι στα ιεραρχικά – στα κυκλικά όπου ο λόγος του καθενός είναι ισότιμος με του άλλου. Έτσι δημιουργείται ένα πεδίο διάδρασης και επικοινωνίας ανάμεσα σε όλους εμάς. Ο στόχος τελικά είναι να βρεθούμε να μιλήσουμε και να προσφέρουμε ο ένας στην άλλον, από όποιο σημείο και αν ξεκινάμε.

Σε ερώτηση που της έγινε πως η τέχνη μπορεί να αλληλεπιδράσει στα σημαντικά ζητήματα του καιρού μας, απάντησε ότι πολλοί πιστεύουν, αποφεύγοντας την πραγματικότητα, ότι τα χειρότερα θα έρθουν μετά. Σε αυτό το πνεύμα προσπαθούν να πάρουν ότι προλαβαίνουν τώρα, γιατί θεωρούν ότι όταν έρθουν τα χειρότερα, θα έχουν πεθάνει. Τα χειρότερα όμως είναι ήδη εδώ!

Μέχρι το τέλος του αιώνα το 50% των ειδών ζωής θα έχει χαθεί από τον πλανήτη. Αυτό είναι τραγικό αλλά μη αναστρέψιμο δυστυχώς. Εμείς μπορούμε να πάρουμε μία βαθιά ανάσα, να το κατανοήσουμε πραγματικά, και να περισώσουμε μέσα από την τέχνη και τις δράσεις μας ότι μπορούμε.

Σε ερώτηση σχετικά με τη σχέση της με την Diamanda Galás, η Anohni απάντησε ότι την εκτιμά πάρα πολύ και τη θαυμάζει για τη στάση της στη ζωή. Είναι μία από τους μέντορες της και είναι από τους λίγους καλλιτέχνες αυτήν τη στιγμή στην Αμερική που λένε την αλήθεια, που επιμένουν στην αλήθεια κι ας πληρώνουν το τίμημα. Και παρότι η Diamanda Galás είναι και σκληρή σαν χαρακτήρας, με όσες τραγωδίες της έχουν συμβεί στη ζωή, είναι ταυτόχρονα αυθεντική και ειλικρινής πρώτα από όλα. Σε ερώτηση που έγινε σχετικά με τη σχέση της με τον Lou Reed απάντησε ότι εκείνος ήταν μεγάλη έμπνευση και στήριξη για εκείνη και την ώθησε να εκφραστεί τόσο σε σχέση με την ταυτότητα της όσο και καλλιτεχνικά και ενώ ήταν ένας περίπλοκος χαρακτήρας ταυτόχρονα ήταν ένας άνθρωπος ζεστός, εγκάρδιος που είχε χιούμορ και του οφείλει πολλά.

Αναφέρθηκε στην ευτυχή συγκυρία να είναι η θρυλική Marina Abramovic αυτή που θα προλογίσει αυτήν την πραγματικά μοναδική παράσταση! Είναι καλές φίλες και μιας και η Abramovic θα ερχόταν στην Αθήνα για να παρακολουθήσει τη συναυλία, η Anohni, επικοινώνησε μαζί της και της ζήτησε να παρουσιάσει την πρώτη συναυλία της παγκόσμιας περιοδείας της.

Τέλος, σε ερώτηση για το τι σημαίνει η αγάπη για εκείνη, απάντησε ότι η αγάπη είναι δημιουργία αλλά η αγάπη μπορεί και να μας παραπλανά.

Σημειώνουμε ότι θα είναι η πρώτη φορά που η Anohni θα εμφανισθεί ζωντανά στο κοινό μετά από 7 χρόνια απουσίας από παγκόσμιες ζωντανές περιοδείες και εμφανίσεις.

Οι φωτογραφίες είναι της Nomi Ruiz | Credit: photos by Nomi Ruiz courtesy of Rebis Music c. 2024

ANOHNI

and the Johnsons

“It’s Time To Feel What’s Really Happening”

13 Ιουνίου 2024

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Intro by

Marina Abramovic

Η ANOHNI έρχεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

