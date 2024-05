Μαρία Παπαλάμπρου: «Θα γεμίσουμε την πόλη, με πιάνα και μελωδίες…»

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Μετά την τεράστια επιτυχία στην Αθήνα, την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε, τον περσινό Μάϊο, το Piano City Athens -υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και με καλλιτεχνικό σύμβουλο τον Τάσο Συμεωνίδη- επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 16 έως και τις 20 Μαΐου, για να γεμίσει μελωδίες τις γειτονιές της πρωτεύουσας!

Έχοντας εμπνεύσει χιλιάδες ανθρώπους σε Βερολίνο, Νέα Υόρκη, Μαδρίτη, Μιλάνο και άλλες μητροπόλεις, το Piano City έγινε θεσμός και στην Αθήνα!

Το Piano City Athens είναι το πρώτο Φεστιβάλ που συμβαίνει κυριολεκτικά σε όλη την πόλη. Η μουσική απλώνεται σε πάρκα, πλατείες, πεζόδρομους, στο αεροδρόμιο, το λιμάνι, σε Μουσεία, πρεσβείες, νοσοκομεία, ωδεία, σχολεία, καφέ, θέατρα, γκαλερί, ιδρύματα, ξενοδοχεία, μπαίνει στα σπίτια των ανθρώπων με τον θεσμό των house concerts, ή απλά τη συναντάμε στη μέση του δρόμου.

Τη διοργάνωση του Piano City Athens και τα αποκλειστικά δικαιώματα του διεθνούς Label Piano City έχει για την Ελλάδα η εταιρεία Robin 4 Arts, υπό την διεύθυνση της Μαρίας Παπαλάμπρου· μιλήσαμε μαζί της.

Μέσω της Robin 4 Arts φέρνετε για δεύτερη φορά στην Αθήνα το Piano City Athens Πώς προέκυψε η αρχική ιδέα;

«Είχα δει το Φεστιβάλ στο Βερολίνο πριν από 15 χρόνια, όταν πρωτοξεκίνησε, και ενθουσιάστηκα! Ένα Φεστιβάλ για το πιάνο, απλωμένο σε όλη την πόλη, στα πιο απίθανα σημεία, τι φοβερή ιδέα! Καταξιωμένοι επαγγελματίες, αλλά και νέα ταλέντα πλημμύριζαν με μουσική την υπέροχη αυτή πόλη και ο καθένας είχε πρόσβαση σε αυτό. Αμέσως σκέφτηκα ότι πρέπει οπωσδήποτε να το φέρω στην Ελλάδα, ξεκινώντας από την Αθήνα».

Το Piano City ξεκίνησε από τον Andreas Kern, έναν καλλιτέχνη και οραματιστή από το Βερολίνο της Γερμανίας. Σε ποιες χώρες διοργανώνεται στην Ευρώπη και πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας με την Γερμανό καλλιτέχνη;

«Πολύ γρήγορα το Piano City διαδόθηκε από το Βερολίνο σε πολλές άλλες πόλεις· στη Μαδρίτη, το Μιλάνο, τη Νέα Υόρκη και αλλού. Παρακολουθώντας την εξέλιξή του εδραιώθηκε η αρχική μου σκέψη να το φέρω και στην Αθήνα. Έτσι ήρθα σε επαφή με τον ιδρυτή του θεσμού, Andreas Kern, και όλα πήραν τον δρόμο τους. Απευθύνθηκα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που μας στήριξαν και έφτιαξα μια ομάδα συνεργατών που εργάστηκε σκληρά για να τα καταφέρει. Και δικαιωθήκαμε!»

Ποια ήταν η ανταπόκριση του κοινού την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε στην Αθήνα;

«Το κοινό λάτρεψε το Φεστιβάλ την πρώτη χρονιά· και είμαστε σίγουροι ότι θα συμβεί το ίδιο και φέτος. Πολλοί ήταν αυτοί που πέρυσι έφτιαξαν τη δική τους μουσική διαδρομή, ξεκινώντας από το αεροδρόμιο και φτάνοντας μέχρι το κέντρο της πόλης! Η νεολαία αγκάλιασε τα house concerts, θέλοντας να νιώσει την έκπληξη της συνεύρεσης σε απόσταση αναπνοής με τον καλλιτέχνη. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η απήχηση! Σ’ αυτό μας βοήθησε πολύ και ο Τύπος, και τα ΜΜΕ, που πραγματικά το αγκάλιασαν και το προέβαλαν. Αυτό βοήθησε στο να το μάθει ο κόσμος, να έχουμε μεγάλη προσέλευση θεατών. Και τα σχόλια που ακούσαμε ήταν πολύ θετικά, αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο και τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν. Αυτό, εξάλλου, ήταν που μας έδωσε τη δύναμη και την ώθηση για να πούμε πως “ναι, αυτό θέλουμε να το κάνουμε θεσμό, όπως υπάρχει και σε άλλες χώρες”».

Το Piano City Athens είναι δωρεάν για το κοινό. Σε ποιες περιοχές προγραμματίζετε να το παρουσιάσετε φέτος;

«Θα γεμίσουμε την πόλη, με πιάνα και μελωδίες με περισσότερες από 100 δωρεάν συναυλίες πιάνου, με τη συμμετοχή σπουδαίων μουσικών από κάθε είδος μουσικής· την κλασική, τη ροκ, τη τζαζ και όχι μόνο. Θα απολαύσουμε ρεσιτάλ στο αεροδρόμιο, τον Εθνικό κήπο, την κορυφή του Λυκαβηττού, κάτω από την Ακρόπολη, σε πλατείες και πάρκα, σε νοσοκομεία, Μουσεία και ωδεία, θα απολαύσουμε σε παγκόσμια πρεμιέρα μια συναυλία πιάνου με χορογραφημένο laser show που θα πραγματοποιηθεί στο Experience Park στο Ελληνικό και στο Πεδίο του Άρεως· μέχρι το Φράγμα του Μαραθώνα και το Λαύριο θα φτάσουμε φέτος. Και, φυσικά, στα σπίτια με τον θεσμό των House Concerts».

Υπάρχουν εκδηλώσεις που θα πρέπει κάποιος να πληρώσει αντίτιμο εισιτηρίου; Και αν ναι, ποιος είναι ο λόγος;



«Ναι· είναι τέσσερα πολύ ξεχωριστά events. Στον πολυχώρο ΠΛΥΦΑ, την Κυριακή 19 Μαΐου, αρχίζουμε στις 12 το μεσημέρι με την παράσταση “Ο Καραγκιόζης παίζει πιάνο”. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία για όλη την οικογένεια από τον θίασο του Κώστα Μακρή, με τον Σταύρο Ξιούρα ζωντανά στο πιάνο. Στις 6 μ.μ. παρουσιάζουμε τη μουσικοχορευτική παράσταση/performance με τίτλο “Μαζί”, με τον συνθέτη Θοδωρή Οικονόμου στο πιάνο και την καταξιωμένη χορεύτρια και χορογράφο Μαριάννα Καβαλλιεράτου. Οι δυο τους, για τρεις ώρες, θα δημιουργούν μουσική και χορογραφία την ίδια στιγμή, και το κοινό είναι ελεύθερο να παρακολουθεί για όσο θέλει, να μετακινείται στον χώρο, να μπει, να βγει. Είναι μέρος της βιωματικής αυτής εμπειρίας. Στον ίδιο χώρο, ΠΛΥΦΑ, στις 9.30 μ.μ. θα ξεκινήσει η συναυλία “Blues Moon”· ένα crossover πρόγραμμα με ήχους τζαζ, φανκ, μπλουζ, κλάσικ, φιούζιον, λάτιν από τους φοβερούς πιανίστες Χρίστο Παπαγεωργίου και Αναστάσιο Πάππα, τον Τάκη Καπογιάννη στο κοντραμπάσο και τον Σεραφείμ Μπέλλο στα ντραμς. Και το Φεστιβάλ θα κλείσει τη Δευτέρα 20 Μαΐου στις 8.30 μ.μ. στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, με το “Canto Ostinato” του Simeon Ten Holt. Ένα έργο ορόσημο του κινήματος του μινιμαλισμού, σε μια ιδιαίτερη μουσική performance από πέντε σπουδαίους Έλληνες μουσικούς, τους Τίτο Γουβέλη, Θοδωρή Οικονόμου, Μαρία-Χριστίνα Χάρπερ, Κωνσταντίνο Ράπτη, Ανδρέα Φαρμάκη».

Στις γειτονιές της Αθήνας θα ακούσουμε μόνο κλασσική μουσική ή γενικά μουσικό ρεπερτόριο όλων των ειδών της μουσικής;

«Το πιάνο δεν είναι ένα όργανο για την κλασική μουσική μόνο. Το πιάνο είναι ένα όργανο στο οποίο μπορείς να ερμηνεύσεις τα πάντα· ροκ εντ ρολ, τζαζ, φιούζιον… ό,τι θέλεις. Και εμείς επιδιώκουμε την ποικιλία, ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ένα μεγαλύτερο κοινό και, φυσικά, να ακούσουμε περισσότερους πιανίστες, συνθέτες, δημιουργούς που ασχολούνται με άλλα είδη εκτός της κλασσικής μουσικής. Βέβαια, το ότι είναι δωρεάν αυτά τα κονσέρτα και ανοιχτά στο πλατύ κοινό, δίνει την ευκαιρία και σε ανθρώπους που δεν έχουν ξανακούσει ποτέ τους ένα κλασικό ρεσιτάλ μουσικής να βρεθούν εκεί και να έχουν μια διαφορετική εμπειρία. Να δουν πως δεν είναι κάτι που είναι τόσο ξένο και να νιώσουν πως “μπορεί και να μ’ αρέσει”!»

Με ποιους μουσικούς και πιανίστες συνεργάζεστε; Και επιλέγονται;



«Υπάρχουν οι καλλιτεχνικοί μας σύμβουλοι, άνθρωποι πολύ καταξιωμένοι και έμπειροι στον χώρο της κλασσικής μουσικής, που επιμελούνται το πρόγραμμα και φροντίζουν ώστε οι καλλιτέχνες που εμφανίζονται στο Φεστιβάλ να είναι υψηλού επαγγελματικού επιπέδου. Αυτό δεν σημαίνει, φυσικά, ότι αποκλείονται οι νέοι πιανίστες· το αντίθετο. Δίνουμε πολύ χώρο στα νέα ταλέντα, στη νέα γενιά μουσικών που αποτελεί έναν βασικό κορμό του Φεστιβάλ. Και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε είδους προτάσεις και ιδέες. Η λίστα των καλλιτεχνών είναι πολύ μεγάλη, γι’ αυτό θα σας παραπέμψω στο αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας www.pianocityathens.gr»

Η Κρατική ορχήστρα Αθηνών θα συμμετέχει σε κάθε συναυλία;



«Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα βρίσκεται στον πεζόδρομο της Ακρόπολης, την Κυριακή 19 Μαΐου στις 11 το πρωί και στις 12.15 το μεσημέρι, όπου θα δώσει ένα μαγικό κοντσέρτο Κοντσέρτο 12 A-Dur KV 414 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, με τον Γιώργο Γεωργακόπουλο στο πιάνο και τη Μικρή Ορχήστρα Εγχόρδων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, υπό την Μουσική Διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα».

Τι άλλο πρωτότυπο ετοιμάζει η Robin 4 Arts;

«Προετοιμάζουμε δύο θεατρικές παραγωγές που θα ανακοινώσουμε σύντομα. Και εργαζόμαστε με την ομάδα μου στο να ενεργοποιήσουμε τον θεσμό του Piano City και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας· και αυτό είναι ήδη ένας μεγάλος όγκος δουλειάς, γιατί πρέπει να ταξιδεύουμε, να έχουμε επαφές με τις τοπικές Αρχές, ώστε να βρεθεί η χρηματοδότηση και η στήριξη. Και στο Ηρώδειο, τον Σεπτέμβριο θα έχουμε τη συναυλία Classic Rock, σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών».

Γυναίκα παραγωγός, ηθοποιός, μητέρα· πώς είναι η καθημερινότητα της Μαρίας Παπαλάμπρου;

«Ξυπνάω νωρίς το πρωί, βγάζω βόλτα τον σκύλο μου και μετά πηγαίνω στο γραφείο όπου συντονίζω όλα τα θέματα που αφορούν τις παραγωγές της εταιρείας μου. Το απόγευμα λίγος χρόνος για γύμναση και μετά φεύγω για το θέατρο. Μετά το θέατρο δεν μπορώ ποτέ να γυρίσω αμέσως σπίτι. Πάντα χρειάζομαι χρόνο για αποφόρτιση. Έτσι βγαίνω για φαγητό ή ποτό με φίλους, κάθε βράδυ. Μιλάω όσο μπορώ περισσότερο στο τηλέφωνο με την κόρη μου, που βρίσκεται στο Βερολίνο. Το Σάββατο το πρωί πηγαίνω για ψώνια και τις Κυριακές βρίσκω τον χρόνο να διαβάσω βιβλία, σενάρια και διάφορες προτάσεις που μου στέλνουν».

Τι θα θέλατε να ευχηθείτε στα νέα παιδιά που ξεκινούν να πλάθουν τα όνειρά τους;

«Ακολουθείστε το όνειρο και δουλέψτε πολύ για αυτό. Τίποτα δεν μας χαρίζεται, αλλά όλα είναι δυνατά».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα στο https://www.pianocityathens.gr/

SPECIAL EVENTS

Στα Special Events χρειάζεται αγορά εισιτηρίου. Προπώληση ticketservices.gr

“Ο Καραγκιόζης παίζει πιάνο” – Παράσταση για όλη την οικογένεια

Κυριακή 19 Μαΐου 2024, στις 12.00 – Πολυχώρος ΠΛΥΦΑ

Ο παραδοσιακός καραγκιοζοπαίχτης Κώστας Μακρής σε μια νέα κωμωδία γεμάτη ξεκαρδιστικές ατάκες και υπέροχες μελωδίες, παιγμένες ζωντανά στο πιάνο από τον Σταύρο Ξιούρα.

Η Βεζυροπούλα αναζητά πιανίστα για να διοργανώσει ένα μεγαλοπρεπές κοντσέρτο. Θα καταφέρει ο Καραγκιόζης να παίξει πιάνο και να πάρει την δουλειά ή θα τα κάνει θάλασσα;

https://www.ticketservices.gr/event/o-karagkiozis-paizei-piano/?lang=en

Μουσικοχορευτική παράσταση “ΜΑΖΙ”

Κυριακή 19 Μαΐου 2024, στις 18.00 – Πολυχώρος ΠΛΥΦΑ

Ο πολυβραβευμένος πιανίστας και συνθέτης Θοδωρής Οικονόμου και η σπουδαία χορεύτρια και χορογράφος του Bob Wilson Μαριάννα Καβαλλιεράτου, θα μας παρασύρουν μέσα από μια πρωτότυπη συνεργασία σε μια διαδραστική παράσταση μεγάλης διάρκειας, όπου ο θεατής είναι ελεύθερος να υπάρχει και να κινείται στον χώρο όπως αυτός θέλει και αισθάνεται και για όσο χρόνο θέλει, καθώς έτσι γίνεται μέρος της ιδιαίτερης δράσης. Η μουσική γράφεται εκείνη την στιγμή, το ίδιο και η χορογραφία.

https://www.ticketservices.gr/event/mazi-thodoris-oikonomou-marianna-kavallieratou/?lang=en

Συναυλία “BLUES MOON” Χρίστος Παπαγεωργίου – Αναστάσιος Πάππας

Κυριακή 19 Μαΐου 2024, στις 21.30 – Αυλή Πολυχώρου ΠΛΥΦΑ

Ένα πληθωρικό μουσικό ταξίδι χωρίς όρια, με δύο πιάνα, ντραμς και κοντραμπάσο, κάτω από την ανοιξιάτικη αττική σελήνη. Δύο ξεχωριστές πιανιστικές προσωπικότητες, ο Χρίστος Παπαγεωργίου και ο Αναστάσιος Πάππας, ο Τάκης Καπόγιαννης στο κοντραμπάσο και ο Σεραφείμ Μπέλλος στα ντραμς, σε ένα crossover πρόγραμμα που συνδυάζει το κλασικό ύφος με τον αυτοσχεδιασμό και άλλα δημοφιλή μουσικά είδη, όπως Jazz, Funk, Fusion.

https://www.ticketservices.gr/event/blues-moon/?lang=en

“CANTO OSTINATO” του Simeon ten Holt

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024, στις 20.30 – Φιλολογικός Σύλλογος ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (κεντρική αίθουσα)

Το PIANO CITY ATHENS θα κλείσει το μουσικό του ταξίδι με ένα ορόσημο του κινήματος του μινιμαλισμού, σε μια ιδιαίτερη μουσική performance από πέντε καταξιωμένους Έλληνες μουσικούς. Οι πιανίστες Τίτος Γουβέλης και Θοδωρής Οικονόμου, ο ακορντεονίστας Κωνσταντίνος Ράπτης, η αρπίστρια Μαρία-Χριστίνα Harper και ο κλασικός κρουστός Ανδρέας Φαρμάκης, μας προσκαλούν σε ένα ιδιόμορφο ηχητικό ταξίδι με βάση την εμβληματική μινιμαλιστική παρτιτούρα του Ολλανδού συνθέτη Simeon Τen Holt, Canto Ostinato.

https://www.ticketservices.gr/event/canto-ostinato-tou-simeon-ten-hold/?lang=en

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ

17.00-19.30 | Συνύπαρξη Αρμονίας και Χάους σε δύο πιάνα

Ρεσιτάλ πιάνου μαθητών και καθηγητών του Ωδείου ΑΛΦΑ

Πλατεία Αμερικής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΪΟΥ

11.00-14.00 | Αντώνης Παλαμάρης | City Vibes

Ρεσιτάλ των 30 λεπτών | 11.00, 12.00, 13.00

Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

11.00 | Εύη Τσάγκλα – Μανωλαράκη

Ρεσιτάλ πιάνου

Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π, Χαλάνδρι

11.00-22.00 | Piano City Athens @ Deree

Κονσέρτα πιάνου από καθηγητές, απόφοιτους, μαθητές. All day

Deree College | 7th level Auditorium, Deree Music Studios (Pierce side)

12.00-14.00 | Let’s Waltz with Piano | πιάνο: Ηλίας Καλούδης, χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη

Show πιάνο-χορός

Δύο shows των 30 λεπτών | 12.00, 13.00

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Επίπεδο Αναχωρήσεων – Είσοδος 3, Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

16.00-18.00 | Εκπαιδευτική δράση “Περιπέτεια στα πλήκτρα! Από την Ύδραυλη στο Πιάνο!”

1ο γκρουπ: 16.00-17.00 | 2o γκρουπ: 17.00-18.00

Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, Κολωνάκι

Απαιτείται κράτηση στο [email protected] – 211 4110044, 6907 292002

19.00-20.00 | Στάθης Άννινος | Πιανιστικά πορτρέτα

Ρεσιτάλ πιάνου με ποικίλο πρόγραμμα

Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πλάκα

19.00-20.00 | Βικτωρία Κιαζίμη | Sunset Concert

Ρεσιτάλ Πιάνου

Λόφος Λυκαβηττού, Εκκλησία Αγίου Γεωργίου

20.00 | HOUSE CONCERT | Κωνσταντίνος Κορκόδειλος

Δημαρχείο Κηφισιάς

Απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210 7298930

21.00-22.00 | Θανάσης Παρμενίδης | Night concert

Ρεσιτάλ πιάνου με αγαπημένα έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών

Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πλάκα

21.00 – 22.00 | HOUSE CONCERT | Πώς συνδέονται οι Radiohead με τον F. Chopin ή ο Leonard Cohen με τον Erik Satie?

Oν Off Studio, Αθήνα

Απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210 7298930

21.00-22.00 | Martin Listabarth | Jazz Concert

Ρεσιτάλ Πιάνου

Λόφος Λυκαβηττού, Εκκλησία Αγίου Γεωργίου

21.30-22.30 | Victor | “COSMOS” Laser Show & piano

Μουσικές συνθέσεις από τον καλλιτέχνη Victor με laser show

The Ellinikon Experience Park, Ελληνικό

Παγκόσμια πρώτη

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΪΟΥ

11.00-13.30 | Martin Listabarth | Jazz πρόγραμμα

Ρεσιτάλ των 30 λεπτών | 11.00, 12.00, 13.00 –

Εθνικός Κήπος

11.00-14.00 | Ντένια Λεβέντη, Φώτης Μαντζαρίδης | Τhe magic of musicals

Show των 30 λεπτών | 11.00, 12.00, 13.00

Golden Hall

17.00-20.00 | Αmiran Zenaihsvilli | Κλασικό πρόγραμμα

Ρεσιτάλ των 30 λεπτών | 17.00, 18.00, 19.00

Εθνικός Κήπος

17.00-20.00 | Ντένια Λεβέντη, Φώτης Μαντζαρίδης | Τhe magic of musicals

Show των 30 λεπτών | 17.00, 18.00, 19.00

Golden Hall

17.45-20.15 | Piano & HIP HOP | Ομάδα χορού #DOSrs, Πιάνο: Ηλίας Καλούδης Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη και Ελένη Κυριακίδη

Show των 30 λεπτών | 17.45, 18.45, 19.45

The Ellinikon Experience Park, Ελληνικό

17.00 – 21.00 | Το Αθηναϊκό Ωδείο ανοίγει τις πόρτες του στο Piano City Athens

17:00 Symphony of Six Hands. Piano Ensemble Concert

18:00 Ρεσιτάλ πιάνου με τη Νεφέλη Θεοφανοπούλου

19:00 Ρεσιτάλ πιάνου με τον Αλέξανδρο Κιντή

20:00 Ο Γιώργος Κατσάνος σε ένα ταξίδι εξερεύνησης του Ήχου

Αθηναϊκό Ωδείο, Νέα Σμύρνη

18.00-19.00 | HOUSE CONCERT | Δάφνη Παρλιάρου

Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο 210 7298930

19.00-20.00 | Πολλά υποσχόμενοι μικροί και νέοι πιανίστες

Συναυλία σπουδαστών της τάξης της Μαρίας Παπαδάτου “Μαγικά Χεράκια” Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, Νέο Ψυχικό

19:30-21:00 | Ρεσιτάλ Ελίζας Ζερβάκη

Απολλώνιο Ωδείο, Αθήνα

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο 210 7298930

19.30-20.30 | HOUSE CONCERT | Σοφία Παπαδοπούλου

Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο 210 7298930

19.30-21:00 | Μεγαλώνοντας με το πιάνο

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τους μαθητές του Ωδείου

Ωδείο #Ρυθμοί, Βριλήσσια

20.00 | HOUSE CONCERT | Musica Poetica | Μαρία Ρέκκα

Βασιλέως Ηρακλείου 22, Αθήνα

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο 210 7298930

20.30-21.30 | Σταύρος Λάντσιας | Μόνοι Μαζί

Ρεσιτάλ πιάνου

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο 210 7298930

20.30 | HOUSE CONCERT | Λήδα Ψαράκη

Κυμοθόης 30, Υμηττός

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο 210 7298930

21.00-22.00 | Victor | “COSMOS” Laser Show & piano

Μουσικές συνθέσεις από τον καλλιτέχνη Victor με laser show

Πεδίο του Άρεως, συντριβάνι Πλατείας Οικονομίδη

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ

10.00-18.00 | Ακούγοντας τα Χρώματα

Η τέχνη “ντύνει” τη μουσική

Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή (Αμφιθέατρο), Παγκράτι

11.00-13.30 | Η κρατική Ορχήστρα Αθηνών κάτω από την Ακρόπολη

Πιάνο με σύνολο εγχόρδων

Κονσέρτα των 40 λεπτών | 11.00, 12.15

Διονυσίου Αρεοπαγίτου (άγαλμα Μαρία Κάλλας), Ακρόπολη

11.00 – 14:30 | Οι σπουδαστές του Αθηναϊκού Ωδείου στο Piano City Athens

11:00 Μικροί πιανίστες εν δράσει – Μέρος 1ο

12:15 Μικροί πιανίστες εν δράσει – Μέρος 2ο

13:30 Ρεσιτάλ πιάνου με τη Βασιλεία Σπαϊδιώτη

Αθηναϊκό Ωδείο, Νέα Σμύρνη

12.30-18.00 | Εκπαιδευτική δράση “Περιπέτεια στα πλήκτρα! Από την Ύδραυλη στο Πιάνο!”

1ο γκρουπ: 12.30-13.30 | 2o γκρουπ: 14.00-15.00 | 3ο γκρουπ: 15.30-16.30 | 4ο γκρουπ: 17.00-18.00

Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, Κολωνάκι

Απαιτείται κράτηση στο [email protected] – 211 4110044, 6907 292002

14:00 – 15:00 | Συναυλία της τάξης πιάνου της Μαρίας Μιχαλοπούλου

Ωδείο Καλλιτεχνήματα, Κερατσίνι

17.00-18.00 | Νεφέλη Μούσουρα | Romantic concert

Ρεσιτάλ πιάνου

Φράγμα Μαραθώνα

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο 210 7298930

17.00-20.00 | Γιάννης Μπελώνης | Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

Ρεσιτάλ των 30 λεπτών | 17.00, 18.00, 19.00

Διονυσίου Αρεοπαγίτου (άγαλμα Μαρία Κάλλας), Ακρόπολη

17.00-21.00 | Παράλληλα κοντσέρτα

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από μαθητές και καθηγητές του Ωδείου

Ωδείο Αθηνά, Γαλάτσι

17.45-20.15 | Piano & HIP HOP | Ομάδα χορού #DOSrs, Πιάνο: Ηλίας Καλούδης

Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη και Ελένη Κυριακίδη

Show των 30 λεπτών | 17.45, 18.45, 19.45

Τhe Ellinikon Experience Park, Ελληνικό

18:30-20:00 | Οι μαθητές του Απολλώνιου Ωδείου στο Piano City Athens

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τους μαθητές του Ωδείου

Απολλώνιο Ωδείο, Αθήνα

18.30 | “Πιάνο. Φωνή. Δύο πρωταγωνιστές. Ένα έργο”

Πιάνο: Μιχάλης Παπαγεωργίου

Φωνές: Βαρβαρέσος Νίκος, Κυριακοπούλου Μαριλένα, Παντζάρη Καίτη, Ρουμάνη Μαρία, Ταρνανάς Μαρίνος, Χατζηφωτίου Ζαφειρώ, Χουζουράκη Αγάπη.

Αθηναϊκό Ωδείο, Νέα Σμύρνη

19.00-20.00 | Κωνσταντίνος Δεστούνης | κλασσικό πρόγραμμα

Ρεσιτάλ πιάνου

NJV Athens Plaza, Σύνταγμα (στο foyer του ξενοδοχείου)

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο 210 7298930

19.00-20.00 | Μάρκος Κώτσιας | Το Piano City πάει σινεμά!

Αγαπημένα soundtrack από τον ελληνικό και διεθνή κινηματογράφο

Λαύριο

19.00 – 21.30 | Θέμα – Αντίθεμα – Παραλλαγή

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από μαθητές και καθηγητές του Ωδείου

Ωδείο Άλφα, Αθήνα

20.00-21.15 | Το Ωδείο Πόλις υποδέχεται το Piano City Athens

20:00-20:30 “Πιανιστικά Σταυροδρόμια”, συναυλία σπουδαστών του Ωδείου

20:30-21:15 “300 παρά δύο χρόνια μουσικής”, Ρεσιτάλ Πιάνου με τον Δημήτρη Κρεατσούλα Ωδείο Πόλις, Ηλιούπολη

Piano City Athens. Ένα πενθήμερο φεστιβάλ γεμάτο έμπνευση!

Η Αθήνα πλημμυρίζει με μουσική!

Την διοργάνωση του Piano City Athens και τα αποκλειστικά δικαιώματα του διεθνούς Label Piano City® έχει για την Ελλάδα η εταιρεία Robin 4 Arts, υπό την διεύθυνση της Μαρίας Παπαλάμπρου.

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Καλλιτεχνικός σύμβουλος: Τάσος Συμεωνίδης

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη των: Δήμος Αθηναίων, This is Athens City Festival, Μουσικός Οίκος Σπύρος Νάκας, Lamda Development, The Ellinikon Experience Park, Golden Hall, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΕΥΔΑΠ, Δήμος Λαυρίου, Μ.Ι.Ε.Τ, Ερρίκος Ντυνάν, Πρεσβεία Γερμανίας, Athens Plaza, Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή, Deree-The American College of Greece, Πρεσβεία Αυστρίας.