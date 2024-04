2ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής: Πάνω από 50 συναυλίες σε εκκλησίες, Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εθνική Λυρική Σκηνή και η Eurolife FFH παρουσιάζουν το 2ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής, από την Κυριακή των Βαΐων 28 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2024, σε χώρους ξεχωριστούς, ιδιαίτερους και κατανυκτικούς, όπως ο Κήπος του Προεδρικού Μεγάρου, η Διονυσίου Αρεοπαγίτου, η Μητρόπολη Αθηνών, η Αγγλικανική και η Ευαγγελική Εκκλησία, ο Καθολικός Καθεδρικός Ναός, το Φετιχιέ Τζαμί, το Παλαιό Χρηματιστήριο, τα Μουσεία Ακρόπολης, Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού και Γουλανδρή, οι αίθουσες της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ και ο Παρνασσός. Το Φεστιβάλ, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη, θα παρουσιάσει έναν μαραθώνιο περισσότερων από 50 συναυλιών και καλλιτεχνικών δράσεων, προσεγγίζοντας πολυάριθμες και απρόσμενες πτυχές της σχέσης θρησκευτικής λατρείας και μουσικής.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το 1ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής το Πάσχα του 2022 –το οποίο παρακολούθησαν χιλιάδες θεατές–, η κατανυκτική βιωματική εμπειρία με τη συμμετοχή πάνω από 500 νεότερων και διακεκριμένων καλλιτεχνών, μουσικών, χορωδών, τραγουδιστών, ψαλτών, συνθετών, ηθοποιών, αρχιμουσικών επιστρέφει στις 28, 29 και 30 Απριλίου 2024, στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής.

Καθώς η συμβολή της λατρευτικής μουσικής στην ανάπτυξη και εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού είναι καθοριστική, το 2ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής θα παρουσιάσει μουσική που δημιουργήθηκε για θρησκευτική χρήση ή επικαλείται το θείο στοιχείο, αλλά με πολύ ευρείες αισθητικές και εννοιολογικές στοχεύσεις, που άπτονται της σχέσης του ανθρώπου με το υπερβατικό.

Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα του 2ου και εξαιρετικά φιλόδοξου Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής φιλοξενεί σπάνια καλλιτεχνικά γεγονότα όπως, μεταξύ άλλων, την επιστροφή μετά από 22 χρόνια στην ΕΛΣ του διεθνώς καταξιωμένου αρχιμουσικού και πιανίστα Κωνσταντίνου Καρύδη, μια νέα σύνθεση της σπουδαίας Λένας Πλάτωνος που θα παρουσιαστεί στον Κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, μια πολύτιμη συνθετική στιγμή του κορυφαίου βαρύτονου Τάση Χριστογιαννόπουλου, την παγκόσμια πρώτη παρουσίαση της σουίτας δωματίου από την όπερα Πάπισσα Ιωάννα του Γιώργου Βασιλαντωνάκη, μια απρόσμενη συνάντηση του Ρέκβιεμ του Μότσαρτ με το ηπειρώτικο μοιρολόι από την CoGNiMUS Collektiv και τον Γιώργο Ζιάβρα, ένα ιδιαίτερο γκαλά όπερας με τίτλο Η τελευταία πράξη είναι πάντοτε αιματοβαμμένη, μα και πάντοτε θεσπέσια! σε επιμέλεια Δημήτρη Γιάκα, μια «συνομιλία» των Φραντς Λιστ και Πωλ Κλωντέλ σε διεύθυνση Μάρκελλου Χρυσικόπουλου και πολλά άλλα.

Σπουδαία έργα, μελωδίες και τραγούδια από όλο τον κόσμο, από τη λαϊκή παράδοση έως τη σύγχρονη δημιουργία, με θεματικό άξονα τη λατρεία θα παρουσιαστούν στον Κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, το Μουσείο της Ακρόπολης, τη Μητρόπολη Αθηνών, το Φετιχιέ Τζαμί, την Α΄ Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών, το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, το Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών στη Σοφοκλέους, την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, την Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου, τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού και τον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτη. Επιπλέον, η Φιλαρμονική του Δήμου Χαλανδρίου θα ερμηνεύσει ιταλικά πένθιμα εμβατήρια σε μια βραδινή διαδρομή που θα ξεκινήσει από την είσοδο του Μουσείου Ακρόπολης στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου και θα ολοκληρωθεί στην Αποστόλου Παύλου στο Θησείο.

Από εκκλησίες διαφορετικών δογμάτων, μουσεία μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, αίθουσες συναυλιών και παραστάσεων έως ανοιχτούς χώρους (πεζοδρόμους, κήπους, αύλειους χώρους), το 2ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής διεισδύει στον αστικό ιστό και προτείνει μια μουσική περιφορά ως ένα δημόσιο καλλιτεχνικό και ευρύτερα πολιτισμικό γεγονός μεγάλης κλίμακας, που θα αναδείξει τη σημασία αλλά και τη σχέση της μουσικής με τον κοινωνικό αστικό ιστό, το ειδικό βάρος της λατρευτικής πρακτικής, αλλά και τη βιωματική σχέση με τις διαφορετικές μουσικές παραδόσεις.

Για τη 2η διοργάνωση του Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής, η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει κάνει 11 αναθέσεις νέων έργων σε καταξιωμένους και νεότερους, Έλληνες και ξένους συνθέτες, τους Λένα Πλάτωνος, Μάρθα Μαυροειδή, Τάση Χριστογιαννόπουλο, Αλέξανδρο Γκόνη, Χάρη Γκατζόφλια, Αποστόλη Κουτσογιάννη, Λίνα Τόνια, Χαράλαμπο Γωγιό, Γιώργο Βασιλαντωνάκη, Τόλγκα Τουζούν και Πάνο Ηλιόπουλο, καθώς και σε συνεργασία, σε κάποια έργα, με διακεκριμένους λογοτέχνες όπως οι Δημήτρης Δημητριάδης, Παντελής Μπουκάλας, Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης, Φοίβος Δούσος κ.ά.

Στις πάνω από 50 συναυλίες το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει σπουδαία έργα της λατρευτικής μουσικής και έργα με αφορμή τη λατρεία και το θρησκευτικό συναίσθημα μέσα από καλλιτέχνες όπως, μεταξύ άλλων, οι Κωνσταντίνος Καρύδης, Νίκος Βασιλείου, Γιώργος Κωνσταντίνου, Μάρκελλος Χρυσικόπουλος, Γιώργος Ζιάβρας, Μιχάλης Παπαπέτρου, Δημήτρης Γιάκας, Νίκος Λαάρης, Αγαθάγγελος Γεωργακάτος, Κωνσταντίνα Πιτσιάκου, Χάρης Λαμπράκης, Ειρήνη Πατσέα, Μυρτώ Μποκολίνη, Μάρθα Φριντζήλα, Αργύρης Μπακιρτζής, Λένια Ζαφειροπούλου, Άννα Στυλιανάκη, Μαρισία Παπαλεξίου, Γιάννης Καλύβας, Τάσος Αποστόλου, Θοδωρής Βουτσικάκης, Γιάννης Διονυσίου, Άννα Αγάθωνος, Χρύσα Μαλιαμάνη, Μαργαρίτα Συγγενιώτου, Γιάννης Χριστόπουλος, Διονύσης Σούρμπης, Αναστασία Κότσαλη, Μαρία Κωστράκη, Θεοδώρα Μπάκα, Χρήστος Κεχρής, Μάριος Σαραντίδης, Νίνα Κουφοχρήστου, Άρτεμις Μπόγρη, Δήμητρα Κωτίδου, Έλενα Μαραγκού, Γιώργος Ιατρού, Χρήστος Ραμμόπουλος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κλειώ Δανάη Οθωναίου, Μάρθα Τομπουλίδου, Χρήστος Σακελλαρίδης, καθώς και σύνολα όπως, μεταξύ άλλων, CHÓRES, Όρος Ensemble, ΜεĪZοΝ Ensemble, CoGNiMUS Collektiv, Polis Ensemble, Εquábili, Χορωδία Δωματίου Αθηνών, Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, Χορωδία της ΕΡΤ, Μεικτή Χορωδία ΟΤΕ Αθηνών, σύνολο παλαιάς μουσικής Ex Silentio, Παιδική Χορωδία ΕΛΣ, Διαπολιτισμική Ορχήστρα ΕΛΣ και Φιλαρμονική του Δήμου Χαλανδρίου.

Το 2ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής θα φωτίσει έννοιες και συναισθήματα όπως η μετάνοια, η ευλάβεια, η λύτρωση, η εξιλέωση, η συγχώρεση, αλλά και η ανάσταση, με συνθέσεις, μεταξύ άλλων, των Ρεσπίγκι, Μότσαρτ, Μπαχ, Παιρτ, Χάυντν, Ραχμάνινοφ, Κούκου, Μητρόπουλου, Σκαλκώτα, Γκουμπαϊντουλίνα, Μπορμπουδάκη, Τσοντάκη, Μασνέ, Ροσσίνι, Πουλένκ, Σαρρίνο, Μάγερμπερ, Ονεγκέρ, Ντυφάυ, Καρρέρ, Μάρτινου, Ντεμπυσσύ, Βάινμπεργκ, Μπρίττεν, Παλεστρίνα, Λιστ, Ραμίρες, Σνίτκε, Καντσέλι, Τσαλαχούρη κ.ά.

Το τριήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ορθόδοξη και καθολική λειτουργική μουσική, μεσαιωνικούς και βυζαντινούς ύμνους, έργα από την παράδοση των Μεβλεβί δερβίσηδων, γρηγοριανά μέλη γραμμένα για τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, γαλλικό μπαρόκ, οθωμανική και λατινοαμερικάνικη θρησκευτική μουσική, καθώς και όπερα και σύγχρονη μουσική.

Το 2ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής αποτελεί μια σύμπραξη δυνάμεων του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Eurolife FFH. Η ιδέα και η καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ είναι του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη.

Πρακτικές πληροφορίες:

• Η είσοδος σε όλους τους χώρους θα είναι ελεύθερη χωρίς προκρατήσεις, με σειρά προτεραιότητας.

• Μόνο για τις συναυλίες που θα δοθούν στην Εναλλακτική Σκηνή και την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ θα υπάρξουν προκρατήσεις μέσω της ticketservices.gr.

Έναρξη προκρατήσεων 22/4 στις 9.00.

• Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι αναρτημένο στο nationalopera.gr & στο digitalculture.gov.gr, ενώ στο έντυπο που θα διανέμεται στους θεατές θα υπάρχει συνοπτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και QR code για παραπομπή στο αναλυτικό πρόγραμμα στον ιστότοπο της ΕΛΣ.

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

Κυριακή των Βαΐων, 28 Απριλίου 2024

12.30 In sæcula sæculorum Ειρήνη Αναστασίου, Σπύρος Αρκούδης, Γεώργιος Κρίμπερης

Ι. Καθολικός Καθεδρικός Ν. Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτη

17.00 Η ουράνια πολιτεία Λένα Πλάτωνος

Μυρτώ Μποκολίνη, Νικόλας Καραγκιαούρης, Μιχάλης Παπαπέτρου – Παιδική Χορωδία ΕΛΣ

Κήπος Προεδρικού Μεγάρου

17.00 Ιεροί διάλογοι Ταξιάρχης Γεωργούλης, Σωκράτης Σινόπουλος, Ντερυά Τουρκάν

Φετιχιέ Τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

17.00 Planh: Mεσαιωνικοί ύμνοι και θρήνοι Δύσης και Ανατολής Δημήτρης Κούντουρας – Ex Silentio

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

17.00 Συναξάρι: Θεόφιλος, Χαλεπάς, Παπαδιαμάντης

Μάρθα Μαυροειδή – Παντελής Μπουκάλας

Μουσείο Ακρόπολης (προαύλιος χώρος)

18.00 Ιεροί διάλογοι Ταξιάρχης Γεωργούλης, Σωκράτης Σινόπουλος, Ντερυά Τουρκάν

Φετιχιέ Τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

18.30 Δια-λογισμοί επί των επτά τελευταίων Λόγων του Ιησού επάνω στον Σταυρό Γιόζεφ Χάυντν, Φανή Βοβώνη – Χρήστος Θάνος

Α΄ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία

18.30 Το ηλιοβασίλεμα Οττορίνο Ρεσπίγκι, Λένια Ζαφειροπούλου – Χρήστος Σακελλαρίδης, Κουαρτέτο Αθηνών

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

19.00 Η ουράνια πολιτεία Λένα Πλάτωνος

Μυρτώ Μποκολίνη, Νικόλας Καραγκιαούρης, Μιχάλης Παπαπέτρου – Παιδική Χορωδία ΕΛΣ

Κήπος Προεδρικού Μεγάρου

19.00 Ιεροί διάλογοι Ταξιάρχης Γεωργούλης, Σωκράτης Σινόπουλος, Ντερυά Τουρκάν

Φετιχιέ Τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

19.00 Από το Ω του Χρόνου στο Α της Αιωνιότητας Ενκέλα Κοκολάνη, Μιχαήλ Κολοκοτρώνης, Μυρτώ Ταλακούδη

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

19.30 ΜεĪZοΝ Ensemble Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών

20.00 In sæcula sæculorum Ειρήνη Αναστασίου, Σπύρος Αρκούδης, Γεώργιος Κρίμπερης

Ι. Καθολικός Καθεδρικός Ν. Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτη

20.00 MOIROLÓI | A LAMENT FOR THE LIVING Γιώργος Ζιάβρας – CoGNiMUS Collektiv

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ (ΚΠΙΣΝ)

20.00 Δια-λογισμοί επί των επτά τελευταίων Λόγων του Ιησού επάνω στον Σταυρό Γιόζεφ Χάυντν, Φανή Βοβώνη – Χρήστος Θάνος

Α΄ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία

20.00 Συναξάρι: Θεόφιλος, Χαλεπάς, Παπαδιαμάντης Μάρθα Μαυροειδή – Παντελής Μπουκάλας

Μουσείο Ακρόπολης (προαύλιος χώρος)

21.00 Η τελευταία πράξη είναι πάντοτε αιματοβαμμένη, μα και πάντοτε θεσπέσια! Δημήτρης Γιάκας επιμέλεια

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

21.00 Το ηλιοβασίλεμα Οττορίνο Ρεσπίγκι, Λένια Ζαφειροπούλου – Χρήστος Σακελλαρίδης, Κουαρτέτο Αθηνών

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

21.30 Ελληνικά έργα λατρευτικής μουσικής για σόλο πιάνο και δύο πιάνα Κωνσταντίνος Καρύδης, Νίκος Λαάρης

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ (ΚΠΙΣΝ)

22.00 Ο Θεός αγάπη εστί – 24 προσευχές του Ιωάννη του Χρυσοστόμου Τάσης Χριστογιαννόπουλος

Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών

Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024

17.00 Ιεροί διάλογοι Ταξιάρχης Γεωργούλης, Σοφία Ευκλείδου, Σωκράτης Σινόπουλος, Ντερυά Τουρκάν

Φετιχιέ Τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

17.30 Το μάθημα του σκότους Αλέξανδρος Γκόνης

Αγγλικανική Εκκλησία Αγ. Παύλου

17.30 Εξομολόγησις Χάρης Γκατζόφλιας – Δημήτρης Δημητριάδης

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

17.30 Εquábili Γυναικείο φωνητικό σύνολο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Μουσείο Ακρόπολης (εσωτερικός χώρος, Καρυάτιδες)

18.00 Ιεροί διάλογοι Ταξιάρχης Γεωργούλης, Σοφία Ευκλείδου, Σωκράτης Σινόπουλος, Ντερυά Τουρκάν

Φετιχιέ Τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

18.30 Σημείο χωρίς επιστροφή Αποστόλης Κουτσογιάννης – Όρος Ensemble

Α΄ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία

18.30 Εξομολόγησις Χάρης Γκατζόφλιας – Δημήτρης Δημητριάδης

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

18.30 Misa criolla Αριέλ Ραμίρες, Γιάννης Διονυσίου, Ειρήνη Πατσέα – Διαπολιτισμική Ορχήστρα ΕΛΣ, CHÓRES

Μουσείο Ακρόπολης (προαύλιος χώρος)

19.00 Ιεροί διάλογοι Ταξιάρχης Γεωργούλης, Σοφία Ευκλείδου, Σωκράτης Σινόπουλος, Ντερυά Τουρκάν

Φετιχιέ Τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

19.00 Το μάθημα του σκότους Αλέξανδρος Γκόνης

Αγγλικανική Εκκλησία Αγ. Παύλου

20.00 Misa criolla Αριέλ Ραμίρες, Γιάννης Διονυσίου, Ειρήνη Πατσέα – Διαπολιτισμική Ορχήστρα ΕΛΣ, CHÓRES

Μουσείο Ακρόπολης (προαύλιος χώρος)

21.00 Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου Κώστας Ιωαννίδης

Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Μουσείο Ακρόπολης) – Αποστόλου Παύλου (Θησείο)

21.00 Το μικρό ρωσικό Πάσχα Νίκος Βασιλείου επιμέλεια

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

21.00 Agli albori Μαρία Ηλιάνα Κατσούρα, Πόπη Μαλαπάνη, Ηλίας Σδούκος

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

21.30 Χορωδία Δωματίου Αθηνών Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Μητροπολιτικός-Καθεδρικός Ναός Αθηνών

22.30 Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία Γιώργος Κωνσταντίνου

Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών

Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου 2024

17.00 Ο ανθός και η ευωδιά του Χάρης Λαμπράκης, Νίκος Παραουλάκης, Νίκος Σιδηροκαστρίτης, Νεκτάριος Σταματέλλος

Φετιχιέ Τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

17.30 Σταύρωση Λίνα Τόνια

Αγγλικανική Εκκλησία Αγ. Παύλου

18.00 Ο ανθός και η ευωδιά του Χάρης Λαμπράκης, Νίκος Παραουλάκης, Νίκος Σιδηροκαστρίτης, Νεκτάριος Σταματέλλος

Φετιχιέ Τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

18.00 Θρήνου ηχώ: Mία φωνητική εξερεύνηση Νίκη Λαδά, Αλεσσάντρο Φιορντελμόντο

Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών

18.00 Παιδική Χορωδία ΕΛΣ Χαράλαμπος Γωγιός, Μάρθα Μαυροειδή, Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Α΄ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία

19.00 Ο ανθός και η ευωδιά του Χάρης Λαμπράκης, Νίκος Παραουλάκης, Νίκος Σιδηροκαστρίτης, Νεκτάριος Σταματέλλος

Φετιχιέ Τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

19.00 Πάπισσα Ιωάννα Γιώργος Βασιλαντωνάκης, Μιχάλης Παπαπέτρου

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ (ΚΠΙΣΝ)

19.30 Σταύρωση Λίνα Τόνια

Αγγλικανική Εκκλησία Αγ. Παύλου

20.00 Φάλαινα στην πόλη ή Γιατί το έκανες αυτό; Τόλγκα Τουζούν

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

20.30 Μακάριοι οι μαστοί οι ουκ εθήλασαν… Φραντς Λιστ, Μάρκελλος Χρυσικόπουλος

Ι. Καθολικός Καθεδρικός Ν. Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτη

21.00 Θρήνου ηχώ: Mία φωνητική εξερεύνηση Νίκη Λαδά, Αλεσσάντρο Φιορντελμόντο

Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών

21.30 Φάλαινα στην πόλη ή Γιατί το έκανες αυτό; Τόλγκα Τουζούν

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

21.30 Η νοσταλγία του Θεού Φίλιππος Τσαλαχούρης, Μικτή Χορωδία ΟΤΕ Αθηνών

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ (ΚΠΙΣΝ)

22.00 Μακάριοι οι μαστοί οι ουκ εθήλασαν… Φραντς Λιστ, Μάρκελλος Χρυσικόπουλος

Ι. Καθολικός Καθεδρικός Ν. Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτη

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

In sæcula sæculorum

Ιερός Καθολικός Καθεδρικός Ν. Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτη

Κυριακή των Βαΐων, 28 Απριλίου 2024

Στις 12.30 & 20.00

Γρηγοριανά μέλη και έργα των Κρίστιαν Λίντμπεργκ, Όσκαρ Λίντμπεργκ, Άρβο Παιρτ, Ανρί Τομαζί, Άλαν Χοβάνες

Ερμηνεύουν: Σπύρος Αρκούδης τρομπέτα, Γεώργιος Κρίμπερης τρομπόνι, Ειρήνη Αναστασίου εκκλησιαστικό όργανο

Η τρομπέτα, το τρομπόνι καθώς και το εκκλησιαστικό όργανο, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, χρησιμοποιούνται σε χώρους λατρείας εδώ και πολλούς αιώνες, ενώ πολλοί συνθέτες και κληρικοί έχουν παρομοιάσει τα παραπάνω όργανα με τη φωνή του Θεού. Η συναυλία που παρουσιάζει η τριάδα των διακεκριμένων μουσικών Σπύρου Αρκούδη, Γεωργίου Κρίμπερη και Ειρήνης Αναστασίου επιδιώκει τον συγκερασμό του Γρηγοριανού μέλους με τη μουσική του 21ου αιώνα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Γρηγοριανά μέλη γραμμένα για τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, φορτισμένα με πνευματικότητα και κατάνυξη ανάλογη των ημερών. Τα μονοφωνικά μέλη ερμηνεύονται από τα πνευστά όργανα, και οι εναρμονισμένοι ύμνοι από το εκκλησιαστικό όργανο και το τρομπόνι, ενώ τα έργα του 21ου αιώνα περιλαμβάνουν προσευχές και παραλλαγές πάνω σε Γρηγοριανά μουσικά θέματα.

Η ουράνια πολιτεία

Κήπος Προεδρικού Μεγάρου

Κυριακή των Βαΐων, 28 Απριλίου 2024

Στις 17.00 & 19.00

Πρώτη παρουσίαση • Ανάθεση της ΕΛΣ

Μουσική: Λένα Πλάτωνος

Λιμπρέτο: Βαγγέλης Κοσμίδης σε συνεργασία με τη Λένα Πλάτωνος και την Έλλη Κετετζιάν

Σολίστ Μυρτώ Μποκολίνη, Νικόλας Καραγκιαούρης

Παιδική Χορωδία Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Έλλη Κετετζιάν τσέλο, κρουστά

Ενορχήστρωση, sound design, μείξεις προηχογραφημένων, συνθεσάιζερ: Στέργιος Τσιρλιάγκος, Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Κοσμίδης, Σκηνογραφία: Μικαέλα Λιακατά, Διεύθυνση συνόλου, συνθεσάιζερ: Μιχάλης Παπαπέτρου, Διεύθυνση Παιδικής Χορωδίας ΕΛΣ Κωνσταντίνα Πιτσιάκου, Ηχοληψία: Βασίλης Μιχαηλίδης

Ένα μεταμοντέρνο ορατόριο με στοιχεία όπερας και κολάζ σε φόρμα εντελώς ελεύθερη βασισμένο σε ιερά κείμενα, ρήσεις και ποίηση της Λένας Πλάτωνος και άλλων. Μια ανάθεση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στη σπουδαία Λένα Πλάτωνος για το 2ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής.

Πόλεμος πατήρ πάντων: Ένα πλήθος παιδιών προστατευμένο μέσα στον θόλο της προσευχής στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου επεξεργάζεται τον πόνο, τα πάθη και τις χθόνιες δυνάμεις και τελικά οδηγείται στην ενατένιση του φωτός και στην τελική κατάργηση του θανάτου μέσω της Αναστάσεως. Το αίμα των αγίων έτρεξε μέσα στη γη και τη φούσκωσε σαν να ήταν ζυμάρι. Δύο ενήλικοι τραγουδιστές / άγγελοι-γονείς και τα παιδιά του κόσμου: το ταξίδι από τον έναν τόπο στον Άλλο, από την καταστροφή στη λύτρωση. Είδα την Πανάγια Μητέρα να φοράει μαύρα και να κλαίει. Μη μας σκοτώνετε. — Λένα Πλάτωνος

Ιεροί διάλογοι

Φετιχιέ τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

Κυριακή των Βαΐων, 28 Απριλίου 2024 & Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024

Στις 17.00, 18.00 & 19.00

Ταξιάρχης Γεωργούλης ούτι, Σοφία Ευκλείδου τσέλο, Σωκράτης Σινόπουλος πολίτικη λύρα, Ντερυά Τουρκάν πολίτικη λύρα

Τέσσερις μουσικοί παρουσιάζουν οργανικές συνθέσεις από τη Μικρά Ασία, την Καππαδοκία, την Κωνσταντινούπολη, έργα από την παράδοση των Μεβλεβί δερβίσηδων, όπως και έργα που έχουν σημείο αναφοράς το ούτι και την πολίτικη λύρα. Μέσω των διαλογικών αυτοσχεδιασμών αλληλεπιδρούν και ανασυνθέτουν το μουσικό υλικό με έμφαση στις συγγένειες των συγκεκριμένων μουσικών παραδόσεων, τόσο στο επίπεδο της μορφολογίας και του ύφους όσο και κυρίως σε αυτό της πνευματικότητας και της ιερότητας που τις διαπνέει.

Planh: Μεσαιωνικοί ύμνοι και θρήνοι Δύσης και Ανατολής

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή (αμφιθέατρο)

Κυριακή των Βαΐων, 28 Απριλίου 2024

Στις 17.00

Έργα των Γκυγιώμ Ντυφάυ, Μανουήλ Χρυσάφη κ.ά.

Μουσική διεύθυνση: Δημήτρης Κούντουρας

Ex Silentio: Ειρήνη Μπιλίνη-Μωραΐτη υψίφωνος, Νίκος Ζιάζιαρης βαρύτονος, Αντώνιος Αετόπουλος ψάλτης, Δημήτρης Κούντουρας μεσαιωνικά φλάουτα, Ηλέκτρα Μηλιάδου, Αθανασία Τέλιου μεσαιωνικές βιέλες

Το σύνολο παλαιάς μουσικής Ex Silentio υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Κούντουρα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στις πολυδιάστατες σχέσεις Ανατολής και Δύσης, αντλώντας υλικό από τη θρησκευτική και την κοσμική παράδοση. Το χαρακτηριστικό κοσμικό μοτέτο Θρήνος για την Αγία Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης του Γκυγιώμ Ντυφάυ, με θέμα την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453, το κείμενο του οποίου συνδυάζει το λατινικό Γρηγοριανό μέλος με ένα μεσαιωνικό γαλλικό σανσόν, αντιπαραβάλλεται με τον αντίστοιχο βυζαντινό Θρήνο του Μανουήλ Χρυσάφη, που αποτελεί μελοποίηση ενός βυζαντινού ψαλμού και αναφέρεται συμβολικά στο ιστορικό αυτό γεγονός. Όργανα εποχής και σαγηνευτικοί μεσαιωνικοί ύμνοι από τη Γαλλία, την Κύπρο και την Αρμενία συνθέτουν ένα πολυπολιτισμικό μουσικό υφαντό.

Συναξάρι: Θεόφιλος, Χαλεπάς, Παπαδιαμάντης

Μουσείο Ακρόπολης (είσοδος, εξωτερικός χώρος)

Κυριακή των Βαΐων, 28 Απριλίου 2024

Στις 17.00 & 20.00

Πρώτη παρουσίαση • Ανάθεση της ΕΛΣ

Σύλληψη, μουσική: Μάρθα Μαυροειδή

Στίχοι: Παντελής Μπουκάλας

Αργύρης Μπακιρτζής αφήγηση, Μάρθα Φριντζήλα τραγούδι, Τάσος Πούλιος κανονάκι, τραγούδι, Βαγγέλης Καρίπης, Μανούσος Κλαπάκης κρουστά

Μουσικό σύνολο Σμάρι: Χάρης Λαμπράκης νέυ, Νίκος Παραουλάκης νέυ, Στρατής Ψαραδέλλης λύρα, Μάρθα Μαυροειδή λάφτα, τραγούδι, Γιώργος Ταμιωλάκης τσέλο, Γιώργος Βεντουρής κοντραμπάσο

Η Ροδιά – Χορωδία παραδοσιακής μουσικής

Μουσική διεύθυνση: Μάρθα Μαυροειδή

Το έργο Συναξάρι: Θεόφιλος, Χαλεπάς, Παπαδιαμάντης αποτελείται από τρεις «αγιογραφίες» καλλιτεχνών που έμειναν στη συλλογική μνήμη όχι μόνο για το έργο τους αλλά και για τον τρόπο που οι ίδιοι έζησαν τη ζωή τους. Πρόκειται για τον Θεόφιλο Χατζημιχαήλ, τον πιο γνωστό λαϊκό ζωγράφο με καταγωγή από τη Λέσβο, τον σπουδαίο γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά από την Τήνο και τον «άγιο των ελληνικών γραμμάτων» Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη από τη Σκιάθο.

Τρία μουσικά και ποιητικά πορτρέτα σε κείμενα του Παντελή Μπουκάλα συνδιαλέγονται με παραδοσιακούς στίχους από τους τόπους καταγωγής των τριών καλλιτεχνών. Η σύλληψη και η μουσική σύνθεση είναι της Μάρθας Μαυροειδή.

Δια-λογισμοί επί των επτά τελευταίων Λόγων του Ιησού επάνω στον Σταυρό

Α΄ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία

Κυριακή των Βαΐων, 28 Απριλίου 2024

Στις 18.30 & 20.00

Βασισμένο στο έργο Οι επτά τελευταίοι Λόγοι του Λυτρωτή μας στον Σταυρό του Γιόζεφ Χάυντν

Δραματουργική επιμέλεια: Φανή Βοβώνη

Επιμέλεια κειμένου: Χρήστος Θάνος

Χρήστος Θάνος αφηγητής

Φανή Βοβώνη βιολί I, Φαίδων Μηλιάδης βιολί II, Ντέιβιντ Μπόγκοραντ βιόλα, Αλέξης Καραϊσκάκης-Νάστος βιολοντσέλο

Ο ίδιος ο Γιόζεφ Χάυντν περιγράφει γλαφυρά την τελετουργία της Μεγάλης Παρασκευής στον καθεδρικό της πόλης Κάδιθ στην Ανδαλουσία για την οποία, εν έτει 1785, του ζητήθηκε να συνθέσει επτά αργά μέρη για καθέναν από τους επτά τελευταίους Λόγους του Ιησού στον Σταυρό: «Από τους τοίχους, τα παράθυρα και τις κολόνες της εκκλησίας ήταν κρεμασμένο μαύρο ύφασμα ενώ οι πόρτες ήταν ερμητικά κλειστές και μόνο ένα μεγάλο λυχνάρι κρεμόταν από το κέντρο της στέγης, σπάζοντας το πανηγυρικό σκοτάδι». Έντονη θεατρικότητα, κατανυκτική ατμόσφαιρα, σε μια τρίωρη λειτουργία για τα τελευταία λόγια του Ιησού – απαύγασμα της επίγειας δράσης του. Οι επτά Λόγοι βρίσκονται διάσπαρτοι στις εξιστορήσεις των Παθών όπως καταγράφονται στα τέσσερα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης. Συγκεντρώθηκαν από πολλούς συγγραφείς, ήδη από τον 2ο αιώνα μ.Χ., και σταδιακά συστηματοποιήθηκαν σε μια προσπάθεια της πρώιμης χριστιανικής θεολογίας να εδραιώσει τη διδασκαλία της με μια συνεπή και μεστή εξιστόρηση της ζωής, των παθών και του θανάτου του Ιησού. Η σειρά των Λόγων που γνωρίζουμε σήμερα παραδοσιακά ερμηνεύεται ως αναφορά στις έννοιες της συγχώρεσης, της σωτηρίας, της σχέσης-συγγένειας, της εγκατάλειψης, της απελπισίας, του θριάμβου και της επανένωσης. Με την επιτέλεση μιας εναλλακτικής, παραλλαγμένης μορφολογίας των Λόγων και της μουσικής του Χάυντν, η μουσική αυτή παράσταση για αφηγητή και κουαρτέτο εγχόρδων σε δραματουργική επιμέλεια της βιολίστριας Φανής Βοβώνη επιδιώκει να τους αναγνώσει και να τους αφουγκραστεί εκ νέου.

Το ηλιοβασίλεμα

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Κυριακή των Βαΐων, 28 Απριλίου 2024

Στις 18.30 στον 3ο όροφο του Μουσείου & στις 21.00 στο Αμφιθέατρο

Μουσική του Οττορίνο Ρεσπίγκι και στίχοι του Πέρσυ Μπυς Σέλλεϋ

Επιμέλεια: Λένια Ζαφειροπούλου

Σύνθεση κειμένου: Χρήστος Σακελλαρίδης

Λένια Ζαφειροπούλου μεσόφωνος, Χρήστος Σακελλαρίδης απαγγελία

Κουαρτέτο Αθηνών: Απόλλων Γραμματικόπουλος βιολί Ι, Παναγιώτης Τζιώτης βιολί ΙΙ, Αγγέλα Γιαννάκη βιόλα, Ισίδωρος Σιδέρης βιολοντσέλο

Η μεσόφωνος και ποιήτρια Λένια Ζαφειροπούλου και ο ποιητής Χρήστος Σακελλαρίδης συνεργάζονται για μια μουσική περφόρμανς που συνδυάζει το έργο του Ιταλού Οττορίνο Ρεσπίγκι Το ηλιοβασίλεμα για φωνή και κουαρτέτο εγχόρδων, βασισμένο στο ομώνυμο ποίημα του Πέρσυ Σέλλεϋ, με μεταφρασμένα αποσπάσματα από διαφορετικά ποιήματα του ρομαντικού Άγγλου ποιητή. Μέσα στους μελωδικούς στίχους του Σέλλεϋ και στο κύριο μουσικό θέμα του Ρεσπίγκι, που μοιάζει με νανούρισμα, ανιχνεύουμε το κατεξοχήν πασχαλινό μοτίβο του θανάτου ως ύπνου. Όχι μόνο στα Κατά Ματθαίον Πάθη του Μπαχ, που κλείνουν με μια καληνύχτα προς τον κοιμώμενο Ιησού, αλλά και στην ανατολική ποίηση της Μεγάλης Εβδομάδας συναντάμε τα μοτίβα του φυσίζωου ύπνου: τον νοητό ήλιο που δύει στον τάφο για να ανατείλει λαμπρότερος σε τρεις μέρες, τον κοιμώμενο Θεό που θα εγείρει τη ζωή από τον ύπνο, τον Ιησού ως κοιμώμενο λέοντα που κανείς δεν τολμά να ξυπνήσει, παρά όλοι περιμένουν να σηκωθεί αυτεξουσίως. Έτσι, η περφόρμανς των Ζαφειροπούλου – Σακελλαρίδη ακολουθεί κι αυτή τη δύση του ήλιου που αναπαύεται. Στην τραγική ιστορία του ζεύγους του Σέλλεϋ και του Ρεσπίγκι διακρίνεται μια υψιπετής μακαβριότητα αλλά και καρτερία απέναντι στη θνητότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πριν την ελπίδα της ανάστασης, υπάρχει η δρώσα οδύνη για τον –έστω πρόσκαιρο– θάνατο του φωτός.

Από το Ω του Χρόνου στο Α της Αιωνιότητας

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή (αμφιθέατρο)

Κυριακή των Βαΐων, 28 Απριλίου 2024

Στις 19.00

Μιχαήλ Κολοκοτρώνης (Ορχήστρα ΕΛΣ) βιολί

Ενκέλα Κοκολάνη (ΚΟΑ) βιόλα

Μυρτώ Ταλακούδη (ΚΟΘ) βιολοντσέλο

Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου αφήγηση

Τρεις Κορυφαίοι μουσικοί από τις τρεις κρατικές ορχήστρες της Ελλάδας (Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης) ερμηνεύουν τρία από τα αριστουργηματικά Έξι αργά μέρη και τρίφωνες φούγκες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έργων του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Οι δύο πρώτες φούγκες αποτελούν μεταγραφές από το Καλώς συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και, η τελευταία, από το έργο Οκτώ φούγκες του Βίλχελμ Φρήντεμαν Μπαχ, πρεσβύτερου γιου του Γιόχαν Σεμπάστιαν. Οι αργές εισαγωγές που προηγούνται της καθεμιάς από τις φούγκες αποδίδονται στον ίδιο τον Μότσαρτ. Ανάμεσα από τα τρία μουσικά έργα, η ηθοποιός Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου διαβάζει αναστάσιμα κείμενα αγίων της χριστιανικής εκκλησίας που υμνολόγησαν, δοξολόγησαν και, κυρίως, βίωσαν την υπέρτατη εορτή της Ανάστασης, καθώς και σύντομες στοχαστικές επεκτάσεις του λόγου τους.

ΜεĪΖοΝ Ensemble

Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών

Κυριακή των Βαΐων, 28 Απριλίου 2024

Στις 19.30

Μουσική διεύθυνση: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Για το 2ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής, το ανδρικό φωνητικό σύνολο ΜεĪΖοΝ Ensemble παρουσιάζει a cappella έργα στο πνεύμα των ημερών των Άντριαν Βίλαερτ, Σεργκέι Ραχμάνινοφ, Άρβο Παιρτ, Κώστα Κλάββα, Γιάννη Φιλόπουλου, Πολυκράτη κ.ά.

Το ΜεĪΖοΝ Ensemble έχει δώσει σημαντικές εμφανίσεις σε Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Θέατρο Αρχαίας Μεσσήνης και αλλού, με πολλές πρώτες εκτελέσεις χορωδιακών έργων Ελλήνων και ξένων συνθετών.

MOIROLÓI | A LAMENT FOR THE LIVING

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

Κυριακή των Βαΐων, 28 Απριλίου 2024

Στις 20.00

Μουσική διεύθυνση: Γιώργος Ζιάβρας

Σολίστ: Πτολεμαίος Αρμάος λαούτο, Γιώργος Μεράντζας φωνή, Κώστας Τζέκος κλαρίνο, Μαρίνος Τρανουδάκης κρουστά, Κατερίνα Χατζηνικολάου βιολί

Υψίφωνοι Νίνα Κουφοχρήστου, Μαριάννα Νομικού, Δήμητρα Κωτίδου

Μεσόφωνοι Άρτεμις Μπόγρη, Έλενα Μαραγκού, Μάρια Πούργκα

Τενόροι Αλέξανδρος-Ανδρέας Χαζάπης, Ανδρέας Καραούλης, Λέον Βέπνερ

Βαθύφωνοι Γεώργιος Ιατρού, Γκυγιέμ Μπατλόρι Παζές, Χρήστος Ραμμόπουλος

Φιλική συμμετοχή: Σάββας Σιάτρας, Πολυφωνικό Σύνολο ΧΑΟΝΙΑ

Με το Σολιστικό Φωνητικό Σύνολο και την Ορχήστρα της CoGNiMUS

Μια συμπαραγωγή της CoGNiMUS Collektiv με την Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

How does death sound, not for the dead, but for the living?

Το MOIROLÓI είναι μια αμιγώς μουσική αφήγηση γύρω από τον θρήνο και την πένθιμη τελετουργία. Ένα από τα μνημειώδη ευρωπαϊκά μουσικά αριστουργήματα, το Ρέκβιεμ του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (KV 626) συναντάται με το ηπειρωτικό μοιρολόι του 19ου αιώνα.

Το «ανοίκειο πάντρεμα» αυτών των δύο μουσικών κόσμων, μαζί με συμπληρωματικά στοιχεία από την αγγλική Αναγέννηση, το πρώιμο μπαρόκ (Ντόουλαντ, Πέρσελ, Χαίντελ) και το βυζαντινό μέλος, ενορχηστρώνει μια ηχητικά υπερβατική εμπειρία που μετουσιώνει το τελετουργικό του θανάτου σε μια γιορτή για τη ζωή. Το MOIROLÓI αντλεί έμπνευση από τον μακάβριο χορό (Danse Macabre), τα λειτουργικά κείμενα της ορθόδοξης νεκρώσιμης ακολουθίας και το αρχαιοελληνικό μοιρολόι με τις σύγχρονες οργανικές και φωνητικές συζυγίες του, που παίζονται / τραγουδιούνται ακόμα και σήμερα στα βουνά της Ηπείρου.

Υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Ζιάβρα, ενώνονται μουσικοί με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο: μουσικοί από την Ελλάδα με εξειδίκευση στην παραδοσιακή μουσική, τραγουδιστές από όλη την Ευρώπη που σχηματίζουν τον Χορό, καθώς και οργανοπαίχτες από Ελλάδα και εξωτερικό που όλοι μαζί συνθέτουν την ορχήστρα.

Η τελευταία πράξη είναι πάντοτε αιματοβαμμένη, μα και πάντοτε θεσπέσια!

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Κυριακή των Βαΐων, 28 Απριλίου 2024

Στις 21.00

Άννα Στυλιανάκη υψίφωνος

Μαρισία Παπαλεξίου μεσόφωνος

Γιάννης Καλύβας τενόρος

Τάσος Αποστόλου βαθύφωνος

Δημήτρης Γιάκας μουσική επιμέλεια, πιάνο

Ο διακεκριμένος πιανίστας Δημήτρης Γιάκας και τέσσερις αναγνωρισμένοι πρωταγωνιστές της όπερας, οι Άννα Στυλιανάκη, Μαρισία Παπαλεξίου, Γιάννης Καλύβας και Τάσος Αποστόλου, παρουσιάζουν στον Παρνασσό ένα ιδιαίτερο Γκαλά Όπερας στο πνεύμα του 2ου Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα που αντλούν το θέμα τους από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τα οποία σχετίζονται με τα Άγια Πάθη του Χριστού, τη θρησκευτική λατρεία ανά τους αιώνες και την ενατένιση του Θείου. Θα ακουστούν άριες που εκφράζουν έντονα το θρησκευτικό συναίσθημα των ηρώων από όπερες των Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Ζυλ Μασνέ, Γεωργίου Σκλάβου, Έγκελμπερτ Χούμπερντινκ, Χοσέ Σερράνο, Τζοακκίνο Ροσσίνι, Τζάκομο Μάγερμπερ, Φρανσίς Πουλένκ, Οττορίνο Ρεσπίγκι, Αρτύρ Ονεγκέρ, Παύλου Καρρέρ, Μποχούσλαβ Μάρτινου, καθώς και μια προσευχή του Αλεσσάντρο Στραντέλλα.

Ελληνικά έργα λατρευτικής μουσικής για σόλο πιάνο και δύο πιάνα

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος – KΠΙΣΝ

Κυριακή των Βαΐων, 28 Απριλίου 2024

Στις 21.30

Έργα των Περικλή Κούκου, Γιώργου Κουμεντάκη, Δημήτρη Μητρόπουλου, Μηνά Μπορμπουδάκη, Νίκου Σκαλκώτα, Γιώργου Τσοντάκη

Κωνσταντίνος Καρύδης, Νίκος Λαάρης πιάνο

Καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ, καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ…

— Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ. κζ΄, στιχ. 59-60

Οι καταξιωμένοι αρχιμουσικοί και πιανίστες Κωνσταντίνος Καρύδης και Νίκος Λαάρης συνεργάζονται και πάλι μετά από καιρό, παρουσιάζοντας μια επιλογή ελληνικών έργων για σόλο πιάνο και για δύο πιάνα εμπνευσμένων από τη σχέση του ανθρώπου με το θείο. Οι δύο ερμηνευτές σταχυολογούν τους μεγάλους Έλληνες δημιουργούς του παρελθόντος: ο Νίκος Σκαλκώτας συνθέτει για τη θρησκευτικότητα το «Andante religioso», ο Δημήτρης Μητρόπουλος συνθέτει για τον μοναχισμό τη Βεατρίκη –μουσική που θα συμπεριλάβει στην όπερά του Αδελφή Βεατρίκη– και οι δύο τους για την αναπόδραστη αποδρομή του ανθρώπου από τα εγκόσμια συνθέτουν τη «Marcia funebra» και την Ταφή αντίστοιχα. Κοντά τους, σύγχρονοι συνθέτες όπως οι Περικλής Κούκος και Γιώργος Κουμεντάκης αλλά και συνθέτες τής ανά τον κόσμο ελληνικής διασποράς: ο Μηνάς Μπορμπουδάκης από το Μόναχο καταπιάνεται με την έννοια της Κάθαρσης και ο Γιώργος Τσοντάκης από τη Νέα Υόρκη προσφέρει μερικές από τις Είκοσι ευχαριστίες για τις διδασκαλίες του Ιησού. Επιπλέον, για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν δύο νέες μεταγραφές ορχηστρικών έργων των Μητρόπουλου και Κούκου από τον Κωνσταντίνο Καρύδη.

Ο Θεός αγάπη εστί – 24 προσευχές του Ιωάννη του Χρυσοστόμου

Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών

Κυριακή των Βαΐων, 28 Απριλίου 2024

Στις 22.00

Πρώτη παρουσίαση • Ανάθεση της ΕΛΣ

Μουσική: Τάσης Χριστογιαννόπουλος

Διαβάζει η Μάρθα Τομπουλίδου

Ερμηνεύει το Polis Ensemble: Αλέξανδρος Καψοκαβάδης λαούτο, κιθάρα, Στέφανος Δορμπαράκης κανονάκι, Γιώργος Κοντογιάννης λύρα, Νίκος Παραουλάκης νέυ, Μανούσος Κλαπάκης κρουστά, Θόδωρος Κουέλης κοντραμπάσο

Ένα μουσικό, προσευχητικό έργο βασισμένο σε 24 φράσεις, 24 προσευχές του Ιωάννου Χρυσοστόμου και αποσπάσματα από τις σκέψεις περί προσευχής του σύγχρονού μας αγίου Πορφυρίου, σε μουσική Τάση Χριστογιαννόπουλου.

Η προσευχή είναι τρόπος ύπαρξης, τρόπος σύνδεσης και επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό αλλά και με τους άλλους ανθρώπους. Το ίδιο και η τέχνη, ο λόγος και η μουσική. Είναι σαν την ανάσα χωρίς την οποία ο άνθρωπος δεν ζει.

Οι μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας στέκουν σαν να είναι ανάμεσα σε γη και ουρανό και φαντάζουν ο ιδανικός χρόνος σύζευξης, ο βαθύτερος και τραγικότερος χρόνος προσευχής, ο καιρός της θεϊκής θυσίας.

Οκτώ άνθρωποι, επτά μουσικοί και μία ηθοποιός συναντώνται, σχετίζονται εν Τριάδι. Προσφέρουν και προσφέρονται. Οκτώ νότες, οκτώ ήχοι πολλαπλασιάζονται με την τριάδα και γίνονται ένα σώμα, ένα αλφάβητο που σαρκώνει τα βαθιάς γλυκύτητας λόγια του Ιωάννη Χρυσοστόμου. Ο Ιεράρχης της Εκκλησίας μέσα στον πλούτο των έργων του μας προτείνει και 24 μικρές προσευχητικές φράσεις, 24 στιγμές, 24 ευκαιρίες αγάπης, 24 δυνατότητες γνωριμίας, σχέσης και ολοκλήρωσης.

Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, είναι σωτηρία και ολοκλήρωση του ανθρώπου, ο οποίος μόνος και αποκομμένος δεν μπορεί να αποφύγει τη φθορά, δεν μπορεί ουσιαστικά να ζήσει. Η Εκκλησία τον καλεί στην Αγάπη, στην αλήθεια της ύπαρξης, στη σχέση με τον Θεό.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με την πρωτοβουλία και τη φροντίδα για αυτό το φεστιβάλ, αυτή τη γιορτή, μας καλεί όλους, καλλιτέχνες και κοινό, να κοινωνήσουμε σε ανθρώπινο επίπεδο αυτή την αγάπη, να συμμετάσχουμε, να δοκιμάσουμε αυτήν τη σχέση, αυτήν την προσευχή, με τη μουσική και τον λόγο, με την αγάπη του Θεού μες στην αγάπη του Θεού. Ευχαριστούμε πολύ. — Τάσης Χριστογιαννόπουλος

Εquábili Vocal Ensemble

Μουσείο Ακρόπολης (εσωτερικός χώρος, Καρυάτιδες)

Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024

Ώρα 17.30

Μουσική διεύθυνση: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Το γυναικείο φωνητικό σύνολο Equábili θα παρουσιάσει a cappella χορωδιακά έργα για γυναικείες φωνές των Φραντς Μπιμπλ, Παιρτ Ούουσμπεργκ, Ζόλταν Κόνταϋ, Φρανσίς Πουλένκ, Κλωντ Ντεμπυσσύ κ.ά.

Το νεοσύστατο Εquábili Vocal Ensemble απέσπασε τις θερμές κριτικές του φιλόμουσου κοινού ήδη από τις πρώτες συναυλίες που έδωσε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το 1ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής και το θρησκευτικό φεστιβάλ της Καλαμάτας.

Το μάθημα του σκότους

Αγγλικανική Εκκλησία Αγ. Παύλου

Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024

Στις 17.30 & 19.00

Πρώτη παρουσίαση • Ανάθεση της ΕΛΣ

Μουσική του Φρανσουά Κουπρέν και ποίηση του Εουτζένιο Μοντάλε

Μουσική σύνθεση, ενορχήστρωση, μουσική διεύθυνση: Αλέξανδρος Γκόνης

Μαριέττα Σαρρή, Δέσποινα Παναγιώτου υψίφωνοι

Κατερίνα Πατσιάνη ηθοποιός

Αναστασία Μηλιώρη βιολί Ι, Δημήτρης Κουζής βιολί ΙΙ, Ηλίας Λιβιεράτος βιόλα, Ναταλία Χατζοπούλου βιολοντσέλο

Στην πρωτότυπη αυτή συναυλία, που γεφυρώνει τη δεξιοτεχνική φωνητική μουσική δωματίου του γαλλικού μπαρόκ με την ποίηση του 20ού αιώνα, ο Αλέξανδρος Γκόνης συνδυάζει το τρίτο μοτέτο από τα Αναγνώσματα του Σκότους του συνθέτη Φρανσουά Κουπρέν, γραμμένα για τη Λειτουργία του Σκότους της Μεγάλης Εβδομάδας και βασισμένα στο κείμενο των Θρήνων του Ιερεμία, με το ποίημα του Ιταλού νομπελίστα Εουτζένιο Μοντάλε «Στον φίλο Πέα» (από το Φινιστέρε και άλλα ποιήματα, μτφρ. Νίκου Αλιφέρη, Άγρα, 1995). Μπλέκοντας τις δυο αυτές ετερόκλητες αφηγήσεις σε ένα μουσικό έργο, ένας μαέστρος, δύο τραγουδίστριες, μία ηθοποιός και ένα κουαρτέτο εγχόρδων δημιουργούν το μονοπάτι για μια συνύπαρξη, ίσως και μια συνομιλία, ανάμεσα σε δύο συντροφιές που θα ήθελαν να γίνουν μία.

Εξομολόγησις

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024

Στις 17.30 & 18.30

Πρώτη παρουσίαση • Ανάθεση της ΕΛΣ

Χάρης Γκατζόφλιας μουσική

Δημήτρης Δημητριάδης στίχοι

Θοδωρής Βουτσικάκης τραγούδι

Αλέξανδρος Μποτίνης βιολοντσέλο

Ένας διάλογος ανάμεσα στη φωνή και το βιολοντσέλο. Μια μουσική σύμπραξη. Μουσική και κείμενο γίνονται προσωπική έκφραση, υπέρτατο μυστήριον, εμπιστευτική ερωτική εξομολόγηση. Η μελοποίηση του Σονέτου αρ. 21 του Δημήτρη Δημητριάδη σε μορφή ροντό και με ανάμειξη σύγχρονων συνθετικών μεθόδων και κλασικής ρομαντικής αρμονίας, δίνει τη δυνατότητα στον ακροατή-θεατή να έρθει πολύ κοντά, σχεδόν δίπλα και μέσα στην πράξη της ἐξομολογήσεως. «Εκείνη τη στιγμή τινάσσεται ο άνθρωπος σε ύψη, ανέρχεται μονομιάς στην κορυφή του εαυτού του».

Misa criolla

Μουσείο Ακρόπολης (είσοδος, εξωτερικός χώρος)

Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024

Στις 18.30 & 20.00

Ενορχήστρωση: Χάρης Λαμπράκης

Μουσική διεύθυνση: Ειρήνη Πατσέα

Γιάννης Διονυσίου φωνή

Μιχάλης Καρασούλης, Φάμπιο Κρους, Φώτης Λάμαρης, Διονύσης Μελογιαννίδης, Θάνος Νικολόπουλος τενόροι

Σέργιος Βούδρης, Νικόλας Ντούρος, Κωνσταντίνος Παλαιολόγου, Ρωμανός Παπαδημητρίου, Νίκος Τσαχαλίνας, Πέτρος Χρηστάκης βαθύφωνοι

Γυναικείο χορωδιακό σύνολο CHÓRES, Διαπολιτισμική Ορχήστρα Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η Misa criolla (Κρεολή Λειτουργία) του Αριέλ Ραμίρες αποτελεί μια από τις πρώτες μελοποιήσεις της Ρωμαιοκαθολικής Θείας Λειτουργίας που ακολούθησαν την απόφαση της Δεύτερης Συνόδου του Βατικανού το 1963 να επιτρέψει τη χρήση τοπικών γλωσσών (πέραν της Λατινικής) στους Καθολικούς ναούς ανά τον κόσμο. Ο Αργεντινός συνθέτης, από τις σημαντικότερες μορφές του παγκόσμιου κινήματος της σύγκλισης των λαϊκών μουσικών παραδόσεων με τη λόγια ευρωπαϊκή μουσική και βαθύς γνώστης του παραδοσιακού τραγουδιού των Άνδεων, μπόλιασε το ισπανικό κείμενο της Λειτουργίας με ρυθμούς και όργανα της Λατινικής Αμερικής, δημιουργώντας ένα από τα δημοφιλέστερα υβριδικά έργα του 20ού αιώνα, με ευρύτατη διάδοση, χάρη και στην αξιοσημείωτη επιτυχία της δισκογραφικής εκδοχής που κυκλοφόρησε το 1964. Η ιστορία της ελληνικής πρόσληψης του έργου σημαδεύτηκε από την ερμηνεία των Σταύρου Ξαρχάκου και Γιώργου Νταλάρα το 1989, ενώ γνωστότερη ηχογράφηση παραμένει η εκδοχή του 1990 με σολίστ τον Χοσέ Καρρέρας. Στο πνεύμα της «κρεολής» (μιγαδικής) φύσης του πρωτότυπου υλικού, η νέα ενορχήστρωση της Λειτουργίας από τον Χάρη Λαμπράκη για τη Διαπολιτισμική Ορχήστρα της ΕΛΣ «μεταφυτεύει» το έργο στον ηχητικό κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου με την καίρια συμβολή του ξεχωριστού ερμηνευτή Γιάννη Διονυσίου και του ευέλικτου και ανήσυχου χορωδιακού συνόλου CHÓRES, υπό τη διεύθυνση της Ειρήνης Πατσέα.

Σημείο χωρίς επιστροφή

A΄ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία

Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024

Στις 18.30

Πρώτη παρουσίαση • Ανάθεση της ΕΛΣ

Όρος Ensemble

Βασίλης Ζιγκερίδης κανονάκι, Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης ακορντεόν, Δημήτρης Καραγιαννακίδης τσέλο, Αποστόλης Κουτσογιάννης φλάουτο με ράμφος, Ειρήνη Κρικώνη βιολί, Αντώνης Τσαχτάνης κλαρινέτο

Το μουσικό σύνολο Όρος Ensemble παρουσιάζει ένα νέο πρόγραμμα για το 2ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής με σύγχρονα έργα των Σοφίας Γκουμπαϊντουλίνα, Αποστόλη Κουτσογιάννη και Γιώργου Κουμεντάκη. Κεντρικός άξονας της συναυλίας είναι ο θρήνος, τόσο ως εκφορά της απώλειας αλλά και ως έσχατη επιδίωξη παρηγοριάς και ίασης μέσα από την ίδια την εκφορά του πόνου, ως ένα δηλαδή σημείο χωρίς επιστροφή, από το οποίο προκύπτει αναπόφευκτα η αναγέννηση.

Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν μέρη από το έργο Silenzio, όπου η έντονη θρησκευτικότητα της Σοφίας Γκουμπαϊντουλίνα εκφράζεται ως δραματουργική αναζήτηση νέων ηχητικών τόπων ανάμεσα στο μπαγιάν, το βιολί και το τσέλο.

Ο Αποστόλης Κουτσογιάννης εμπνεόμενος από την ποίηση της Μεγάλης Εβδομάδας («Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα ἐν κόσμῳ») προσεγγίζει μέσα από ένα νέο έργο την ιδέα του «αιώνια ξένου»: από τον «Ξένον» Μεσσία στους χαμένους «ξένους» του Αιγαίου και στη σημερινή αποξένωση ως καθημερινότητα.

Τέλος, στο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη Point of No Return η δημιουργική επαναδιαπραγμάτευση υλικών από τη σμυρναίικη τραγουδιστική κληρονομιά συμπυκνώνει την ουσιαστική διάσταση της συναυλίας: ο θρήνος ως ψυχοακουστική διαδικασία που μετατρέπει τους ήχους σε πηγή ζωής.

Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου

Διαδρομή: Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Μουσείο Ακρόπολης) – Αποστόλου Παύλου (Θησείο)

Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024

Στις 21.00

Αρχιμουσικός: Κώστας Ιωαννίδης

Το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας η Φιλαρμονική του Δήμου Χαλανδρίου συμμετέχει για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής κάνοντας μια κατανυκτική μουσική διαδρομή που θα ξεκινήσει από τον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου στο ύψος του Μουσείου της Ακρόπολης και θα καταλήξει στο Θησείο μέσω του πεζοδρόμου της Αποστόλου Παύλου. Θα ερμηνεύσει ιταλικά πένθιμα εμβατήρια των Π. Βιντάλε, Τζ. Βαλντισέρρα και Α. Ματρέλλα.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου ιδρύθηκε το 1954. Σκοπός της είναι η δημιουργική παρέμβαση στα μουσικά δρώμενα της πόλης ενισχύοντας την πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη του Δήμου. Αποτελείται από μουσικούς υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, ενώ συμμετέχει σε εκδηλώσεις εντός του Δήμου αλλά και εκτός των ορίων αυτού, έχοντας λάβει πληθώρα τιμητικών διακρίσεων. Ανάλογα με τις ανάγκες του ρεπερτορίου, στους κόλπους της Ορχήστρας μορφοποιούνται μουσικά σύνολα όπως: Συμφωνική Ορχήστρα, Συμφωνικό Σύνολο Πνευστών, Σύνολα Μουσικής Δωματίου, Ορχήστρα Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής, Big Band κ.ά. Επίσης, οι μουσικοί της Ορχήστρας συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία παρέχονται δωρεάν από τον Δήμο Χαλανδρίου με σκοπό οι νέοι να γνωρίσουν τα όργανα της ορχήστρας, την τεχνική των οργάνων, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας ενός μουσικού συνόλου. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα έχει λάβει μέρος σε φεστιβάλ εντός και εκτός Ελλάδας και έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους μαέστρους και σολίστ διεθνούς φήμης. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση της Ορχήστρας έχει ο αρχιμουσικός Κώστας Ιωαννίδης.

Το μικρό ρωσικό Πάσχα

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024

Στις 21.00

Συνθέσεις σημαντικών Σοβιετικών και Ρώσων συνθετών του 20ού αιώνα, όπως των Μίτσισλαβ Βάινμπεργκ, Νικόλας Σλονίμσκι, Σοφίας Γκουμπαϊντουλίνα, Άλφρεντ Σνίτκε, Γκαλίνας Ουστβόλσκαγια, Γκία Καντσέλι, με άξονα το θρησκευτικό στοιχείο.

Μουσική επιμέλεια: Νίκος Βασιλείου

Άννα Αγάθωνος μεσόφωνος, Αλέξανδρος Μποτίνης τσέλο, Όσβαλντ Αμιράλης κοντραμπάσο, ταμ ταμ, Μαριλένα Σουρή πιάνο, Απόστολος Καλογιάννης τρομπέτα

Σε αντιδιαστολή με το Μεγάλο Ρωσικό Πάσχα –την πασίγνωστη ομότιτλη σύνθεση (1888) του Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ, μέσα στην οποία ενσωματώνονται όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τον καμβά της μεγάλης τσαρικής ηγεμονίας με την ορθόδοξη πίστη της και τον Τσάρο ως εκπρόσωπο όλων των πολιτικών μα και θρησκευτικών δυνάμεων– αυτή η εμμονή στο θείο στοιχείο που εκπροσωπούσε ο εκάστοτε παντοδύναμος μονάρχης γονιμοποίησε δημιουργικά και διαπότισε το έργο τόσο της περίφημης «Ομάδας των Πέντε» όσο και άλλων μεγάλων, κυρίως ρομαντικών εκπροσώπων, από τον Τσαϊκόφσκι έως τον Ραχμάνινοφ. Αυτή επίσης η εμμονική λατρεία που αποτυπωνόταν στο πρόσωπο του Τσάρου μοιραία συναποτέλεσε κόκκινο πανί και πολιορκητικό κλοιό για τους πνευματικούς ταγούς της Οκτωβριανής Επανάστασης, που κήρυσσαν ανοιχτά ένα είδος αθεϊστικού σκεπτικισμού, θέτοντας τη θρησκεία στον αντίποδα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού.

Αν και το Σοβιέτ δεν απαγόρεψε ποτέ ανοιχτά τις θρησκείες, προέβη ανοιχτά τόσο σε διωγμούς θρησκευτικών ομάδων (Χριστιανών, Εβραίων, Ρομά κλπ.) όσο και σε μια μορφή λογοκριτικής προσέγγισης όσων επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε εκκλησιάσματα, συναγωγές, τζαμιά κλπ. Σιγά σιγά, μόνο ηλικιωμένοι συνταξιούχοι και παιδιά στην ύπαιθρο μπορούσαν να το πράττουν χωρίς συνέπειες, οι οποίες έφταναν από τον εκδιωγμό από τις τάξεις των ευνομούμενων Κομμουνιστών ως και, σε ακραίες περιπτώσεις, την εξορία και τον θάνατο. Μοιραία και η καλλιτεχνική δημιουργία που αφορούσε τη θρησκεία έγινε ταμπού. Ταμπού που πολλαπλασιάστηκε με τις γνωστές κινήσεις του Στάλιν κατά συγκεκριμένων δημιουργών οι οποίοι δεν αποτύπωναν χρηστά το «σοσιαλιστικό ιδεώδες» και την εκκαθάριση των κομφορμιστών καλλιτεχνών του Ζντάνοφ το 1948, και το οποίο υποχρέωσε σε δηλώσεις μετανοίας κορυφαίους δημιουργούς, ανάμεσα στους οποίους τους Προκόφιεφ, Σοστακόβιτς, Χατσατουριάν κ.ά.

Σειρά διαταγμάτων που αποτύπωναν πια τη σχέση Κράτους και Εκκλησίας απλά χειροτέρευαν την κατάσταση, κι ενώ σε παγκόσμια κλίμακα η θρησκευτική μουσική βίωνε κρίση, καθώς τα μεγάλα μοντερνιστικά μουσικά λεξιλόγια και η επανάσταση της ποπ κουλτούρας θεωρούνταν παντελώς ακατάλληλα για τις προθέσεις των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας, η αρχή της Περεστρόικα, κυρίως από τους Προκόφιεφ, Σοστακόβιτς, Χατσατουριάν κλπ. και μετά, έγινε ένα καινούριο εφαλτήριο για μια σειρά συνθετών οι οποίοι, ορμώμενοι κυρίως από ζητήματα κρίσης εθνολογικής ταυτότητας, άρχισαν να στρέφονται στο θρησκευτικό στοιχείο όχι απλά ως σημειοδότηση μιας νέας «επανάστασης μέσα στην επανάσταση», αλλά και ως μια καινούρια θεώρηση των ουμανιστικών αξιών που φαίνονταν πλέον να είναι το μόνιμο παγκόσμιο θύμα. Κύριοι εκπρόσωποι αυτής της τάσης είναι οι Γκεόργκι Σβιρίντοφ, Άλφρεντ Σνίτκε, Άρβο Παιρτ, Σοφία Γκουμπαϊντουλίνα, Εντισόν Ντενίσοφ. Όλοι τους πολίτες-κράματα, διαφορετικών εθνοτήτων και θρησκευτικών πεποιθήσεων, από τον λουθηρανισμό έως τον μουσουλμανισμό και από τον ιουδαϊσμό έως τον ανοιχτό αθεϊσμό. Όλοι τους είχαν βιώσει το απέραντο χωνευτήρι της Σοβιετικής Ένωσης με συνεχείς μετακινήσεις, εκτοπίσεις, μεταθέσεις συνόρων κλπ. Όλοι τους στράφηκαν στο θεϊκό στοιχείο, όχι λατρευτικά, αλλά κυρίως γιατί, κατά δική τους ομολογία, έβλεπαν σε όλη αυτή τη σχέση το μεταφυσικό καταφύγιο της τελευταίας ελπίδας… εκείνο το μεταφυσικό επέκεινα που αναφέρει ο Ουμπέρτο Έκο στο οποίο η ανθρώπινη ψυχή αδημονεί να εκδράμει. — Νίκος Βασιλείου

Αgli albori

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή (αμφιθέατρο)

Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024

Στις 21.00

Έργα των Τιγκράν Μανσουριάν, Φάμπιο Μενγκότσι, Μπέντζαμιν Μπρίττεν

Μαρία Ηλιάνα Κατσούρα υψίφωνος

Ηλίας Σδούκος βιόλα

Πόπη Μαλαπάνη πιάνο

Μια συναυλία με έντονα μυσταγωγικό και λατρευτικό χαρακτήρα παρουσιάζει το τρίο της υψιφώνου Μαρίας Ηλιάνας Κατσούρα, του βιολίστα Ηλία Σδούκου και της πιανίστριας Πόπης Μαλαπάνη. Το πρώτο έργο του προγράμματος, Lachrymae για βιόλα και πιάνο του Μπέντζαμιν Μπρίττεν, αποτελεί έναν στοχασμό εμπνευσμένο από το τραγούδι του 16ου αιώνα If my complaints could passions move του Τζων Ντόουλαντ, ενώ γίνεται αναφορά και στο τραγούδι του ίδιου συνθέτη Flow my tears. Στη συνέχεια ακούγονται τα έργα για φωνή και βιόλα του Ιταλού συνθέτη Φάμπιο Μενγκότσι Εν αρχή…, Axis mundi και Sator II. Και τα τρία έργα είναι αφιερώμενα από τον συνθέτη στους Μαρία Ηλιάνα Κατσούρα και Ηλία Σδούκο, ενώ το τελευταίο είναι εμπνευσμένο από το μυστηριώδες λατινικό παλινδρομικό κείμενο SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS, που βρέθηκε χαραγμένο σε αρκετά κτίσματα της αρχαίας Ρώμης. Η συναυλία κλείνει με δύο μέρη από το έργο του Αρμένιου συνθέτη Τιγκράν Μανσουριάν Τέσσερα χαϊρέν για φωνή και πιάνο, σε ποίηση του Ναχαπέτ Κουτσάκ.

Χορωδία Δωματίου Αθηνών

Μητροπολιτικός-Καθεδρικός Ναός Αθηνών (Μητρόπολη)

Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024

Στις 21.30

Μουσική διεύθυνση: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Η Χορωδία Δωματίου Αθηνών παρουσιάζει στη Μητρόπολη Αθηνών μια κατανυκτική a cappella συναυλία με ύμνους από τη Δυτική και την Ορθόδοξη θρησκευτική μουσική γραμμένους ή διασκευασμένους για μεικτές φωνές των Τομάς Λουίς ντε Βιττόρια, Τζοβάννι Πιερλουίτζι ντα Παλεστρίνα, Λάγιος Μπάρντος, Ούρμας Σίσασκ, Θεόδωρου Παπακωνσταντίνου, Κώστα Κλάββα, Ιωάννη Σακελλαρίδη κ.ά. Το νεοσύστατο μεικτό φωνητικό σύνολο Χορωδία Δωματίου Αθηνών πρωτοπαρουσιάστηκε τον Μάιο του 2023 στο Φεστιβάλ Χαίντελ στο Γκαίττινγκεν της Γερμανίας.

Συμπορευθῶμεν Αὐτῷ

Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών

Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024

Στις 22.30

Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία

Μουσική διεύθυνση: Γιώργος Κωνσταντίνου

Η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία (ΕΛΒΥΧ), που ιδρύθηκε το 1977 από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο (1941-2014), παρουσιάζει στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών, στη Σοφοκλέους, μια ανθολογία των ύμνων της Μεγάλης Εβδομάδας.

«Η υψηλότερη μορφή της άνοιξης που ξέρω: μια ελληνική Μεγάλη Εβδομάδα».

Πόση αλήθεια, άραγε, πόσων ανθρώπων να χωρά στα παραπάνω λόγια του Γιώργου Σεφέρη; Πόσα βιώματα και πόσες εμπειρίες – διόλου εικονικές, απ’ αυτές που αγαπά η εποχή μας, μα χειροπιαστές, που τις ζεις με όλο σου το είναι (αισθήσεις, νου, καρδιά…) και τις μοιράζεσαι με τους δικούς σου και τους «ξένους» με τον μεγάλο Ξένο…

Μέσα στο γλυκύ έαρ, κει που η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα, έρχονται οι άγιες μέρες να μας πάρουν από τον καθ’ ημέραν μόχθο και να μας ανεβάσουν στην ατμόσφαιρα της Γιορτής. Και ξαναζούμε το δράμα του Θεού και Ανθρώπου, συμπορευόμαστε μαζί του για να μας οδηγήσει θανάτω θάνατον πατήσας στη νίκη Του –και νίκη μας– στη λαμπροφόρο Ανάσταση. Σε τούτη την πορεία παραστάτης πολύτιμος η ορθόδοξη λατρεία: τα δρώμενα, οι εικόνες, ο λόγος, η υμνολογία, με την ποίηση και το μέλος, όλα βοηθούν την καρδιά να νιώσει βαθιά κι αληθινά. Απ’ αυτόν τον πλούτο η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία ξεχώρισε και μοιράζεται με τους εραστές του Λόγου κάποιους από τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος. Παλαιά, κλασικά μέλη, λιγότερο και περισσότερο γνωστά. Ήχοι που μιλάνε στην ψυχή, Τέχνη υψηλή, από εμπνευσμένους δημιουργούς που κατόρθωσαν να εκφράσουν την εμπειρία της Εκκλησίας ως σώματος.

Με την ελπίδα και την ευχή η όλη εκδήλωση να αποτελέσει την πρόγευση, το έναυσμα για να βρούμε τον δρόμο προς το στασίδι δίπλα στον Ξένο, στον Σταυρό και την Ανάστασή Του… — Γιώργος Κωνσταντίνου

* 15 λεπτά πριν την έναρξη της συναυλίας, στις 22.15, στον χώρο του Χρηματιστηρίου, θα πραγματοποιηθεί ομιλία της δρος Φλώρας Κρητικού, Αν. Καθηγήτριας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Η συλλογή χειρογράφων βυζαντινής μουσικής του Ιστορικού & Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ». Στη συλλογή περιλαμβάνονται μέλη της υμνογραφίας που θα εκτελεστούν από την Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία.

Ο ανθός και η ευωδιά του

Φετιχιέ τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου 2024

Στις 17.00, 18.00 & 19.00

Χάρης Λαμπράκης νέυ, Νίκος Παραουλάκης νέυ, Νεκτάριος Σταματέλλος νέυ, Νίκος Σιδηροκαστρίτης τύμπανα

Το νέυ και τα τύμπανα είναι όργανα της οθωμανικής μουσικής παράδοσης, αλλά και της σούφι λατρευτικής πρακτικής και τελετουργίας των Μεβλεβί δερβίσηδων, του μυστικιστικού ισλαμικού τάγματος που ιδρύθηκε στο Ικόνιο τον 13ο αιώνα. Το νέυ, το καλαμένιο πνευστό, συμβολίζει τη ζωή, τη γέννηση, τη θεία πνοή που εμψυχώνει τα πάντα, ενώ τα κρουστά δίνουν τον απαραίτητο ρυθμό για τον στροβιλισμό, την αναζήτηση και τελικά την πνευματική, απόλυτη ένωση με το θείο.

Οι τέσσερις μουσικοί θα ερμηνεύσουν οργανικές συνθέσεις από τη σπουδαία παράδοση της οθωμανικής αλλά και της σούφι μουσικής παράδοσης, καθώς και ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς.

Σταύρωση

Αγγλικανική Εκκλησία Αγ. Παύλου

Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου 2024

Στις 17.30 & 19.30

Πρώτη παρουσίαση • Ανάθεση της ΕΛΣ

Λίνα Τόνια, Ορατόριο για αφηγητή, κρουστά και κουαρτέτο εγχόρδων

Λιμπρέτο, επιμέλεια κειμένων, μουσική διεύθυνση: Λίνα Τόνια

Κλειώ Δανάη Οθωναίου αφήγηση

Δημήτρης Ζαχαράκης κρουστά, Γιάννης Κορμπέτης βιολί Ι, Αγγελική Γκανά βιολί ΙΙ, Αντώνης Τζιβένης βιόλα, Θεοδοσία Μιτζή βιολοντσέλο

Το έργο της Λίνας Τόνια Σταύρωση βασίζεται στο δραματικότερο γεγονός της ιστορίας της χριστιανοσύνης. Τόσο η προσέγγιση, με αφορμή τους συμβολισμούς που αυτή αφήνει στους αιώνες, όσο και οι υπαρκτές αντιθετικές έννοιες που το ίδιο το γεγονός γεννά είναι στοιχεία που σμιλεύονται μέσα στη μουσική της συνθέτριας. Το υπερβατικό στοιχείο έχει εξέχουσα σημασία καθώς ξεκινά μέσα από μια μεγάλη αντίθεση που ορίζει το ον: την ύπαρξη ανθρώπου και Θεού μέσα στο ίδιο σώμα. Αυτή η αντιθετική έννοια προμηνύει την πάλη που υπάρχει μέσα μας για να συγκρατήσει κανείς και τις δύο μορφές αλλά και τη συνειδητοποίηση ότι και οι δύο είναι το ίδιο μόνιμες όσο και πρόσκαιρες. Δύο αντιθετικές δυνάμεις, το πνεύμα και η ύλη, μέσα στις οποίες πάλλεται η ανθρώπινη ύπαρξη για να εκπληρώσει την παρουσία της, τις δυνάμεις, τις αδυναμίες και τις αισθήσεις της μέσα στο χρόνο. Τα στοιχεία της υπέρβασης και των αντιθέσεων ενισχύονται μέσα από σύγχρονες τεχνικές δημιουργώντας έναν ηχητικό καμβά που κινείται μεταξύ δύο κόσμων και του νήματος που τους ενώνει ή τους χωρίζει. Στατικές υφές με διάφωνα κλάστερ σε αντίθεση με στικτικές ορμητικές υφές με έντονο ρυθμικό και ασύμμετρο χαρακτήρα μέσα σε αυτοσχεδιαστικά μοτίβα αποδίδουν την ατέρμονη πάλη των δύο κόσμων, της ύλης και του πνεύματος.

Θρήνου ηχώ: Mία φωνητική εξερεύνηση

Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών

Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου 2024

Στις 18.00 & 21.00

Έργα των Φρανκ Μπεντροσσιάν και Σαλβατόρε Σαρρίνο

Nίκη Λαδά υψίφωνος

Αλεσσάντρο Φιορντελμόντο ζωντανά ηλεκτρονικά

Η υψίφωνος Νίκη Λαδά και ο δεξιοτέχνης της ηλεκτρονικής μουσικής Αλεσσάντρο Φιορντελμόντο παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα έργων για φωνή και ηλεκτρονικά που εξερευνούν φωνητικές εκφράσεις έντονων συναισθημάτων, προκαλώντας έτσι μια αίσθηση ενδοσκόπησης και συναισθηματικού βάθους, ενώ παράλληλα δημιουργούν γέφυρες με τον κόσμο της θλίψης και του θρήνου. Στις Δύο θαλασσινές άριες του Ιταλού Σαλβατόρε Σαρρίνο, που προέρχονται από την όπερα Περσέας και Ανδρομέδα, τα όργανα αντικαθίστανται εξ ολοκλήρου από ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας σουρεαλιστικά τοπία που συνοδεύουν τη φωνή. Το αυστηρά στιλιζαρισμένο φωνητικό τους στιλ χαρακτηρίζεται από αφηρημένο λυρισμό με ελάχιστη διαφοροποίηση στη μελωδία και προσοχή στην ευκρίνεια του κειμένου. Το έργο Θρήνος του Γάλλου Φρανκ Μπεντροσσιάν βασίζεται περισσότερο στις εκφραστικές δυνατότητες της ίδιας της φωνής, που υπόκεινται σε ηλεκτρονική επεξεργασία. Οι αιθέριες φωνές, οι ψίθυροι και οι εκτεταμένες φωνητικές τεχνικές υπόκεινται σε χειρισμό που γίνεται σε πραγματικό χρόνο, θολώνοντας τα όρια μεταξύ ακουστικού και ψηφιακού ήχου. Η σύνθεση διερευνά ένα φάσμα συναισθημάτων, από την ενδοσκόπηση έως την αγωνία, μέσα από μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ της φωνητικής επιτέλεσης και της ηλεκτρονικής επεξεργασίας.

Σε συνεργασία με το CSC Centro di Sonologia Computazionale

Παιδική Χορωδία Εθνικής Λυρικής Σκηνής

A΄ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία

Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου 2024

Στις 18.00

Έργα των Χαράλαμπου Γωγιού και Μάρθας Μαυροειδή

Πρώτες παρουσιάσεις • Αναθέσεις της ΕΛΣ

Μουσική διεύθυνση – προετοιμασία: Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Βοηθός μουσικής προετοιμασίας: Μαριλένα Σουρή

Η Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής υπό τη διεύθυνση της Κωνσταντίνας Πιτσιάκου παρουσιάζει ένα πρόγραμμα νέων ελληνικών έργων που αναμετρώνται με τις παραδοσιακές όσο και με τις νεότερες όψεις του υπερβατικού: ένα μουσικό και ποιητικό ταξίδι από την αναστάσιμη ελπίδα στην υπαρξιακή αγωνία, όπως αντανακλώνται στα σώματα και τις φωνές των νεαρών μελών της, κληρονόμων ενός αβέβαιου αύριο. Η συναυλία ξεκινά με δύο συνθέσεις της Μάρθας Μαυροειδή που μεταπλάθουν με σύγχρονο τρόπο τραγούδια που συνοδεύουν έθιμα του ετήσιου κύκλου των εορτών: τα παραδοσιακά Κάλαντα του Λαζάρου («Λαζαράκια») και το υπαίθριο λαμπριάτικο έθιμο της «Κούνιας». Ακολουθεί η πρώτη εκτέλεση του νέου έργου του Χαράλαμπου Γωγιού Ζωάκια της Αποκάλυψης, σε στίχους του Φοίβου Δούσου, ένα «τετράμορφο» (όπως οι απεικονίσεις των Ευαγγελιστών στη χριστιανική εικονογραφική παράδοση) εμπνευσμένο από μια παράγραφο του Σλοβένου φιλοσόφου Σλάβοϊ Ζίζεκ, που αποτελείται από τέσσερις παιγνιώδεις και ιδιόμορφες «προσευχές» προς ισάριθμες σύγχρονες μορφές του Υψηλού: την «Κόκκινη σαύρα» της οικολογικής κρίσης, το «Πράσινο ποντίκι» της βιογενετικής επανάστασης, τον «Κίτρινο γρύλο» της οικονομικής ανισορροπίας και το «Μαύρο πόνι» της κοινωνικής κατάρρευσης.

Πάπισσα Ιωάννα

Συνεπτυγμένη όπερα σε συναυλιακή μορφή

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου 2024

Στις 19.00

Πρώτη παρουσίαση • Ανάθεση της ΕΛΣ

Γιώργος Βασιλαντωνάκης

Λιμπρέτο: Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Εμμανουήλ Ροΐδη

Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου

Χρύσα Μαλιαμάνη υψίφωνος

Μαργαρίτα Συγγενιώτου μεσόφωνος

Γιάννης Χριστόπουλος τενόρος

Διονύσης Σούρμπης βαρύτονος

Με τη Χορωδία της ΕΡΤ

Μαριλένα Δωρή φλάουτο, Ηλίας Σκορδίλης κλαρινέτο, Ιωάννα Παναγοπούλου κρουστά, Θάνος Μαργέτης πιάνο, Διονύσης Βερβιτσιώτης βιολί, Αλέξανδρος Μποτίνης βιολοντσέλο

Η Σουίτα δωματίου από την Πάπισσα Ιωάννα αποτελεί συνεπτυγμένη εκδοχή της όπερας του Γιώργου Βασιλαντωνάκη Πάπισσα Ιωάννα, ένα εκτενές έργο σε δύο πράξεις, γραμμένο για δεκαοκτώ μονωδούς, χορωδία και μεγάλη ορχήστρα σε ποιητικό κείμενο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Εμμανουήλ Ροΐδη, ανάθεση της ΕΛΣ για την επέτειο των 80 χρόνων της, η πρεμιέρα της οποίας αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020. Η τρέχουσα εκδοχή διαπραγματεύεται εκ νέου το υλικό της όπερας σε νέες χρονικές, δραματικές και ενορχηστρωτικές διαστάσεις, προσαρμόζοντάς το σε μια σουίτα δωματίου σε μορφή ορατορίου, διατηρώντας τους βασικούς χαρακτήρες και το δραματικό περιεχόμενο του αρχικού έργου. Η προσέγγιση αυτή φανερώνει νέες πτυχές του υλικού που συναρμολογείται εκ νέου με σκοπό να διηγηθεί την ίδια ιστορία. Οι τέσσερις μονωδοί υποδύονται πολλαπλούς χαρακτήρες, η χορωδία αποκτά πολυμορφική υπόσταση, προσθέτοντας στον ήδη πολύπλευρο στιλιστικά χαρακτήρα της καινούριους ρόλους που κυμαίνονται από ορχηστρικό έως κρουστό, ενώ το συνεπτυγμένο ενόργανο σύνολο ζωγραφίζει μια ατμόσφαιρα κοντινή και διάφανη. Η σουίτα –που περιλαμβάνει τις πιο χαρακτηριστικές άριες, ντουέτα και σύνολα της όπερας– ακολουθεί την προσέγγιση του λυρικού γονέα της, επικεντρώνοντας στην εμβάθυνση στον χαρακτήρα της Ιωάννας, σκιαγραφώντας την αναπόδραστη πορεία της προς τη δόξα, την ύβρη και τη νέμεση, χρησιμοποιώντας στοιχεία και αναφορές από την ορθόδοξη και καθολική λειτουργική μουσική μαζί με άλλα στοιχεία, παραδοσιακά, μεσαιωνικά, σύγχρονα και έθνικ, πλεγμένα εκ νέου σε ένα ιδιαίτερο μουσικό ιδίωμα.

Φάλαινα στην πόλη ή Γιατί το έκανες αυτό;

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή (αμφιθέατρο)

Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου 2024

Στις 20.00 & 21.30

Πρώτη παρουσίαση • Ανάθεση της ΕΛΣ

Διασκευή, σύνθεση, στίχοι: Τόλγκα Τουζούν

Εικαστική, ενδυματολογική επιμέλεια: Βαγγέλης Μαντζαβίνος

Αναστασία Κότσαλη μεσόφωνος

Βασίλης Ζιγκερίδης κανονάκι

Γκουίντο ντε Φλάβιις σαξόφωνο

Oρατόριο δωματίου για μεσόφωνο, σαξόφωνο, κανονάκι και electronics. Ένα θαλάσσιο κήτος. Ένας «ελάσσων προφήτης». Η Ελπίδα και η Υπακοή ως δίπολα, ως ρόλοι. Το ορατόριο του Tζοβάννι Μπαττίστα Μπασσάνι Ιωνάς (1689), στην πρώτη ελληνική του παρουσίαση, διασκευάζεται από τον Τούρκο συνθέτη Τόλγκα Τουζούν.

Πιάνουμε, λοιπόν, το νήμα που ενώνει τη Δύση και την Ανατολή με επίκεντρο μια ιστορία που συναντάμε σε διαφορετικές θρησκείες, όπως και στην ελληνική μυθολογία. Ο συνθέτης αναφέρει: «Το έργο Φάλαινα στην πόλη ή Γιατί το έκανες αυτό; αποτελεί μια απόπειρα συμφιλίωσης της ιστορικής απήχησης του ορατορίου του 17ου αιώνα του Τζοβάννι Μπαττίστα Μπασσάνι με ένα σύγχρονο όραμα. Το ίδιο το έργο παρέχει το θεμελιώδες υλικό γι’ αυτήν την επανερμηνεία. Η δομή, τα θεματικά στοιχεία του, τα βασικά μοτίβα, το λιμπρέτο του λειτουργούν ως άγκυρες στην ανάπτυξη της σύγχρονης διασκευής του.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της προσέγγισης είναι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) τόσο στη δημιουργία κειμένου όσο και στη φωνητική σύνθεση. Στοιχεία που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένα να συμπληρώνουν τη θεματική ουσία του ορατορίου, ενσωματώνονται στον μουσικό ιστό. Ταυτόχρονα, οι φωνές που δημιουργούνται από την AI χρησιμεύουν ως πρόσθετα στρώματα στο ηχητικό φάσμα, δημιουργώντας μια αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπινων και συνθετικών φωνητικών εκφράσεων».

Ο ανθρωπομορφισμός ζώων και ιδεών συνομιλεί με τα ιερά πάθη του ήρωα συνθέτοντας ένα μωσαϊκό στο οποίο χώρεσαν τα πάντα: το θρησκευτικό δράμα, οι υπαρξιακές αγωνίες, η σύγχρονη τέχνη, η κυνική ελαφράδα μιας μεταβατικής εποχής, όχι πολύ διαφορετικής από τη δική μας.

Μακάριοι οι μαστοί οι ουκ εθήλασαν…

Ι. Καθολικός Καθεδρικός Ν. Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτη

Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου 2024

Στις 20.30 & 22.00

Πρώτη παρουσίαση • Ανάθεση της ΕΛΣ

Βασισμένο στα έργα Via crucis του Φραντς Λιστ & Ο δρόμος του Σταυρού του Πωλ Κλωντέλ

Σύλληψη, μουσική διεύθυνση: Μάρκελλος Χρυσικόπουλος

Μουσική μεταγραφή: Πάνος Ηλιόπουλος, Κείμενα: Πωλ Κλωντέλ, Τάσος Λειβαδίτης, Αργύρης Αντ. Λιόλιος, Γιάννης Αντιόχου, Ρεφαάτ Αλαρίρ, Μετάφραση: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Μουσική προετοιμασία: Σοφία Ταμβακοπούλου

Μαρία Κωστράκη υψίφωνος

Θεοδώρα Μπάκα μεσόφωνος

Χρήστος Κεχρής τενόρος

Μάριος Σαραντίδης βαθύφωνος

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη αφήγηση

Κώστας Γάτσιος κλαρινέτο, Στάθης Άννινος πιάνο, Σοφία Ταμβακοπούλου εκκλησιαστικό όργανο, Φανή Βοβώνη βιολί Ι, Ζωή Πουρή βιολί ΙΙ, Κρυσταλλία Γαϊτάνου βιόλα, Δήμος Γκουνταρούλης βιολοντσέλο, Σεραΐνα Σέιδου κοντραμπάσο

Η Οδός του Μαρτυρίου ή αλλιώς Πορεία του Σταυρού (Via crucis) είναι μια προσκυνηματική διαδρομή που αποτυπώνει στη μνήμη των πιστών την πορεία του Χριστού από το Πραιτώριο μέχρι τον Πανάγιο Τάφο. Αυτή τη διαδρομή μπορεί να την κάνει κάποιος κυριολεκτικά στην Ιερουσαλήμ ή άλλους διαμορφωμένους τόπους λατρείας, αλλά συνηθίζεται να έχει και καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, με τους πιστούς, ακολουθώντας την εικονογραφία ή την αφήγηση, να έχουν την ευκαιρία να προσευχηθούν και να διανύσουν πνευματικά τον δρόμο προς τον Γολγοθά και τη Σταύρωση. Στις δεκατέσσερις ενδιάμεσες Στάσεις που η παράδοση της Δυτικής Εκκλησίας έχει καθιερώσει αναφέρεται η όψιμη σύνθεση Via crucis του Φραντς Λιστ για σολίστ, μεικτή χορωδία και εκκλησιαστικό όργανο. Στην προσέγγιση του αρχιμουσικού Μάρκελλου Χρυσικόπουλου, το έργο, σε μεταγραφή του Πάνου Ηλιόπουλου για σολίστ, κλαρινέτο, δύο πληκτροφόρα και κουιντέτο εγχόρδων, συνομιλεί με το ομώνυμο ποίημα του Πωλ Κλωντέλ, που απαγγέλλει η ηθοποιός Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Η νοσταλγία του Θεού

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου 2024

Στις 21.30

Έργα του Φίλιππου Τσαλαχούρη

Μουσική διεύθυνση, διδασκαλία, δραματουργία: Φίλιππος Τσαλαχούρης

Ηλεκτρονικά, ηχητικό περιβάλλον: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης

Βίλλυ Κυριακοπούλου, Μαριαλένα Πολίτη υψίφωνοι, Αναστασία Ευδαίμων μεσόφωνος, Πάρις Δημάτσας, Νίκος Μασουράκης βαρύτονοι

Μικτή Χορωδία ΟΤΕ Αθηνών, Διεύθυνση – διδασκαλία: Δημήτρης Μπουζάνης

Σπύρος Δαφνής κλαρινέτο, Πέτρος Χοχλακάκης πιάνο, Κατερίνα Κτώνα τσέμπαλο, Γιάννης Μαντασάς εκκλησιαστικό όργανο, Αμαλία Γιαννοπούλου βιολοντσέλο

Μεγάλο μέρος του έργου του Φίλιππου Τσαλαχούρη ανήκει στην κατηγορία της Λατρευτικής. Ο ίδιος ο συνθέτης τοποθετεί την «κατάνυξη», τον «βαθύ πνευματικό στοχασμό» και τη «σιωπή του Λόγου» ως βασικά στοιχεία της μουσικής του. Ο τίτλος Η νοσταλγία του Θεού παραπέμπει στον συγγραφέα Δημήτριο Καπετανάκη, προσφέροντας μια ισχυρή αφετηρία συνειρμών για τον ακροατή που θα παρακολουθήσει, θα ακούσει και θα δει τα μουσικοδραματικά έργα που απαρτίζουν το πρόγραμμα της συναυλίας. Κοινό στοιχείο όλων τους είναι ονόματα-σύμβολα, όπως Δαβίδ, Ραχήλ ή Λάζαρος. Τα θέματα, τόσο από την Παλαιά όσο και από την Καινή Διαθήκη, συνθέτουν έναν αδρό ειρμό που οδηγεί από το «τίποτε» στο «κάτι» και το αντίστροφο. Αν και γράφτηκαν σε διαφορετικές περιόδους, οι συνθέσεις αυτές στο σύνολό τους είναι ικανές να διαμορφώσουν και να διατηρήσουν ζωντανό ένα περιβάλλον κατάλληλο να ποτίσει κάθε δέντρο με συλλογισμούς, αρδεύοντάς το με σκέψεις και νοήματα από το αόρατο, το άδηλο και το άρρητο.

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, ο αρχαιότερος σύλλογος της Αθήνας, στεγάζεται σε ένα από τα κορυφαία διατηρητέα κτίρια της Αθήνας στην Πλατεία Αγ. Γεωργίου στην οδό Καρύτση 8. Ιδρύθηκε το 1865 στην Αθήνα από τα παιδιά του νομισματολόγου Παύλου Λάμπρου με σκοπό την πνευματική, κοινωνική και ηθική βελτίωση του λαού μέσα από διάφορες εκδηλώσεις.

Σήμερα φιλοξενεί πλήθος πολιτιστικών δρώμενων όπως συναυλίες, ρεσιτάλ, χορωδίες, παρουσιάσεις βιβλίων, επιστημονικές ημερίδες, εταιρικές εκδηλώσεις και σεμινάρια διαθέτοντας παράλληλα αξιόλογη βιβλιοθήκη, καθώς και πινακοθήκη με 250 έργα Ελλήνων ζωγράφων. Ο Φ. Σ. Παρνασσός έχει τιμηθεί τρεις φορές για την πνευματική του δράση στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού.

Διεύθυνση: Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα

https://lsparnas.gr/

ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

Το Προεδρικό Μέγαρο βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο της Αθήνας, πίσω από τον Εθνικό Κήπο και το Κοινοβούλιο, στα όρια ακριβώς του ιστορικού κέντρου και της νέας πόλης. Ο σχεδιασμός του ανατέθηκε στον Ερνέστο Τσίλλερ και η οικοδόμησή του διήρκεσε από το 1891 έως το 1897. Μετά την αποπεράτωση του Μεγάρου, η γύρω απ’ αυτό επικλινής έκταση, 25 περίπου στρεμμάτων, διαμορφώθηκε σ’ έναν μεγάλο διακοσμητικό κήπο, ο οποίος, μετά από αρκετές μετατροπές, απέκτησε τη σημερινή του μορφή, αποτελώντας μια όαση στο κέντρο της Αθήνας. Από το 2010 και μέχρι την πανδημία, το 2020, ο κήπος άνοιγε περιστασιακά στο κοινό. Τον Οκτώβριο του 2022, με απόφαση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, αποδόθηκε και πάλι στους πολίτες, στους «δικαιωματικούς χρήστες του στο πλαίσιο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος», σύμφωνα με την ίδια. Αντιμετωπίζοντας τον Κήπο του Προεδρικού Μεγάρου ως συλλογικό αγαθό, η Προεδρία της Δημοκρατίας προσφέρει στο ευρύ κοινό ένα ενεργό πεδίο αναψυχής, διαδραστικής σχέσης με το περιβάλλον, παρακολούθησης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και συμμετοχής σε πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις.

Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 2, Αθήνα

https://www.presidency.gr/proedriko-megaro/

Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Α΄ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία ιδρύθηκε στις αρχές του 1858 από τον γιατρό Μιχαήλ Καλοποθάκη (1825-1911) και αποτελεί την πρώτη επίσημη Προτεσταντική / Ευαγγελική εκκλησία που συγκροτήθηκε στην Ελλάδα. Το εκκλησιαστικό της κτίριο οικοδομήθηκε το 1871 –λίγα χρόνια μετά την ίδρυση της Εκκλησίας– στην Αθήνα απέναντι από τον Ναό του Ολυμπίου Διός, στη συμβολή της οδού Λυσικράτους και της λεωφόρου Αμαλίας, ενώ ανοικοδομήθηκε το 1958 σε σχέδια του Κωνσταντίνου Μακρή. Με επίκεντρο το λιτό μαρμάρινο κτίριο στο κέντρο της πόλης, η Εκκλησία διοργανώνει ποικίλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις θρησκευτικού, φιλανθρωπικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, οι οποίες εκτείνονται σε όλη την Αθήνα.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας 50, Αθήνα

ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή είναι ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με κύριο σκοπό τη λειτουργία των μουσείων του στην Αθήνα και στην Άνδρο καθώς και την προαγωγή των εικαστικών τεχνών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Μουσείο του Ιδρύματος στην Αθήνα βρίσκεται στην Ερατοσθένους 13 στο Παγκράτι και σχεδιάστηκε για να στεγάσει τα έργα της Συλλογής του, στην οποία περιλαμβάνονται σπάνια έργα τέχνης μεγάλων ονομάτων της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας όπως Σεζάν, Βαν Γκογκ, Γκωγκέν, Μονέ, Ντεγκά, Ροντέν, Τουλούζ-Λωτρέκ, Μποννάρ, Πικάσσο, Μπρακ, Λεζέ, Καντίνσκι, Μιρό, Τζακομέττι, Μπαλίς, καθώς και έργα διακεκριμένων Ελλήνων καλλιτεχνών όπως Παρθένης, Μπουζιάνης, Βασιλείου, Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Τσαρούχης, Μόραλης, Τέτσης, Takis, Chryssa, Στάμος κ.ά. Παράλληλα, φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αξιοποιώντας σύγχρονες μουσειακές εφαρμογές στον χώρο της νεότερης και σύγχρονης τέχνης.

Διεύθυνση: Ερατοσθένους 13, Αθήνα

https://goulandris.gr/el/

ΠΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το ιστορικό νεοκλασικό κτίριο στον αριθμό 10 της Σοφοκλέους αποτέλεσε την πέμπτη κατά σειρά στέγη του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 1934 έως το 2007 συνιστώντας για 73 χρόνια το επίκεντρο της οικονομικής ζωής του τόπου. Το Χρηματιστήριο ξεκίνησε τη λειτουργία του στο κτίριο της Σοφοκλέους στις 19 Δεκεμβρίου 1934 έπειτα από συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα, η οποία υπογράφηκε το 1928. Είναι έργο του Νικόλαου Ζουμπουλίδη (1888-1969), που διετέλεσε πολλά χρόνια επικεφαλής των τεχνικών υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας. Γεννημένος στη Σινασό της Καππαδοκίας, σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Κωνσταντινούπολης και συνέχισε τις σπουδές του στο Βερολίνο, όπου εργάστηκε στο γραφείο του περίφημου αρχιτέκτονα Λ. Χόφμαν. Το 1915 εγκαθίσταται οριστικά στην Ελλάδα και δύο χρόνια αργότερα διορίζεται στην τράπεζα ως βοηθός του Αριστείδη Μπαλάνου, μέσω του οποίου αγάπησε την αρχαιολογία. Στοιχεία της αρχιτεκτονικής της αρχαίας Ελλάδας κυριαρχούν στο μέγαρο της οδού Σοφοκλέους, κυρίως στη μνημειακή είσοδο, με τις μαρμάρινες σκάλες και τις εντυπωσιακές κολόνες που στηρίζουν το λιτό αέτωμα. Στο εσωτερικό, ενδιαφέρον παρουσιάζει η φατνωματική οροφή που είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο τσιμέντο καθώς και το εντυπωσιακό βιτρό με παράσταση της διαμάχης της θεάς Αθηνάς και του θεού Ποσειδώνα για την Αθήνα.

Διεύθυνση: Σοφοκλέους 8-10, Αθήνα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή, από το 2017 που μετεγκαταστάθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσιάζει το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και στην Εναλλακτική Σκηνή. Η Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, χωρητικότητας 1.400 θέσεων, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες, παγκοσμίως, σύγχρονες αίθουσες λυρικών παραστάσεων. Ο σχεδιασμός, η ακουστική, καθώς και οι τεχνικές δυνατότητες της σκηνής επιτρέπουν στην αίθουσα να φιλοξενεί υψηλών απαιτήσεων παραγωγές όπερας, οπερέτας και μπαλέτου.

Η Εναλλακτική Σκηνή, χωρητικότητας 300-400 θέσεων (ανάλογα με τη διάταξη του θεάματος), από το ξεκίνημά της έως σήμερα, έχει ως σημείο εκκίνησης το μουσικό θέατρο σε όλες τις δυνατές μορφές του, ενώ πολύ σημαντική είναι η έμφαση που δίνει στην πρωτογενή δημιουργία, μέσα από μια συστηματική πολιτική αναθέσεων, και στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού διαλόγου νεότερων και καταξιωμένων καλλιτεχνών της μουσικής και του θεάτρου.

Διεύθυνση: ΚΠΙΣΝ, Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα

https://www.nationalopera.gr/

ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο νεογοτθικός Αγγλικανικός Ναός του Αγίου Παύλου βρίσκεται στην Αθήνα στο τέρμα της οδού Φιλελλήνων και στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας, και αποτελεί την πρώτη ξένη εκκλησία που λειτούργησε στην πόλη διατηρώντας το δεύτερο σε παλαιότητα και λειτουργία εκκλησιαστικό όργανο εγκαταστημένο σε εκκλησία στην Ελλάδα. Οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1838 και 1843 ώστε να εξυπηρετεί τις θρησκευτικές ανάγκες της αθηναϊκής παροικίας των Διαμαρτυρομένων και κατά κύριο λόγο των Αγγλικανών.

Για την κατασκευή του προκηρύχτηκε διαγωνισμός και εγκρίθηκε το σχέδιο του Έλληνα αρχιτέκτονα και πολεοδόμου Σταμάτη Κλεάνθη (1802-1862). Η εκτέλεση ανατέθηκε στο Δανό αρχιτέκτονα Χανς Κρίστιαν Χάνσεν (1803-1883). Έχει κατασκευαστεί από λαξευτό μάρμαρο του Υμηττού, ενώ τα κορνιζώματα κατασκευάστηκαν από πωρόλιθο του Ισθμού της Κορίνθου. Το κόστος κατασκευής το ανέλαβαν εξ ολοκλήρου η βρετανική κυβέρνηση, ο Βρετανός πρέσβης και Αμερικανοί και Βρετανοί διαμαρτυρόμενοι που ζούσαν στην Αθήνα.

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 27 (συμβολή με τη λεωφόρο Αμαλίας), Αθήνα

https://anglicanchurchathens.gr/

ΦΕΤΙΧΙΕ ΤΖΑΜΙ (ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ)

Το μουσουλμανικό τέμενος, γνωστό ως Φετιχιέ Τζαμί, δηλαδή ως «τζαμί του Πορθητή», αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της οθωμανικής περιόδου στην Αθήνα και βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Πελοπίδα και Πανός, εντός της Ρωμαϊκής Αγοράς. Κατά την επικρατέστερη άποψη, οικοδομήθηκε στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, σε θέση όπου βρισκόταν παλαιότερα χριστιανικός ναός καθώς και προγενέστερο μουσουλμανικό τέμενος. Ήταν γνωστό και ως «το τζαμί του Σταροπάζαρου» λόγω της θέσης του μέσα στο παζάρι των σιτηρών. Μετά την Επανάσταση του 1821 και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το Φετιχιέ Τζαμί γνώρισε διάφορες χρήσεις. Αποκαταστάθηκε το 2015 και σήμερα αποτελεί επισκέψιμο μνημείο και χώρο φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Διεύθυνση: Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών, Πανός & Πελοπίδα, Μοναστηράκι, Αθήνα

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=19826

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ-ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Καθεδρικός Ναός της Αθήνας βρίσκεται στην Πλατεία Μητροπόλεως επί της ομώνυμης οδού και αποτελεί ένα από τα πρώτα μεγάλα μνημεία της Αθήνας ως πρωτεύουσας. Η οικοδόμησή του ξεκίνησε το 1842 σε σχέδια του Δανού αρχιτέκτονα Θεόφιλου Χάνσεν, ο οποίος σχεδίασε επίσης την Ακαδημία Αθηνών και την Εθνική Βιβλιοθήκη, και ολοκληρώθηκε το 1862. Ο ναός είναι αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και αποτελεί συνδυασμό του νεοκλασικού και του ελληνοβυζαντινού αρχιτεκτονικού ρυθμού, γεγονός που οφείλεται στις μεταβολές των σχεδίων στην πορεία της κατασκευής του. Η Μητρόπολη της Αθήνας, συνδεδεμένη με σημαντικές στιγμές της νεοελληνικής ιστορίας, έπειτα από τις μακρόχρονες επισκευές που επέβαλαν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τους σεισμούς του 1981 και του 1999, άνοιξε και πάλι τις πύλες της στο κοινό στις 2 Ιουλίου 2016.

Διεύθυνση: Πλατεία Μητροπόλεως, Αθήνα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Το Μουσείο Ακρόπολης βρίσκεται τριακόσια περίπου μέτρα νοτιοανατολικά του Παρθενώνα στην ιστορική περιοχή Μακρυγιάννη και έχει την είσοδό του στον κεντρικό άξονα του αρχαιολογικού περιπάτου της πόλης, στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το 2009 και φιλοξενεί τα αρχαιολογικά ευρήματα από την Ακρόπολη και τις παρυφές της. Η έκθεσή του οργανώνεται με βάση τοπογραφικά, χρονολογικά και θεματικά κριτήρια, παρέχοντας στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη εικόνα του χώρου και της ιστορίας του στη διάρκεια της αρχαιότητας. Επιπλέον, το κτίριο, το οποίο σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Μπερνάρ Τσουμί και Μιχάλη Φωτιάδη, εξασφαλίζει την οπτική σύνδεση των εκθεμάτων του Μουσείου με τον βράχο και τα μνημεία της Ακρόπολης επιδιώκοντας να γίνει η συνέχεια του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Διεύθυνση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα

https://www.theacropolismuseum.gr/

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ

Ο Καθολικός Καθεδρικός Ναός του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Πανεπιστημίου με την οδό Ομήρου στην Αθήνα, δίπλα ακριβώς στο περίτεχνο κτίριο του Οφθαλμιατρείου Αθηνών. Αποτελεί έδρα του Καθολικού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και είναι αφιερωμένος στον Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη, μαθητή του Αποστόλου Παύλου και πρώτο επίσκοπο των Αθηνών. Άρχισε να χτίζεται το 1853 από τον φημισμένο Γερμανό αρχιτέκτονα Λέο φον Κλέντσε, ενώ κατά την εκτέλεση του έργου τα σχέδια τροποποιήθηκαν από τον Έλληνα αρχιτέκτονα Λύσανδρο Καυταντζόγλου. Αν και ημιτελής, ο ναός λειτούργησε για πρώτη φορά το 1865. Τα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα έγιναν αρκετές προσθήκες, ενώ το 1960 επιχειρήθηκε μια πρώτη ανακαίνιση. Την περίοδο 1992-1998 πραγματοποιήθηκε πλήρης εξωτερική και εσωτερική αποκατάσταση. Σήμερα ο ναός αποτελεί πόλο έλξης τόσο για τους κατοίκους των Αθηνών, καθολικούς και μη, όσο και για πολυάριθμα γκρουπ προσκυνητών και τουριστών από όλο τον κόσμο.

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 24 & Ομήρου 9, Αθήνα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού βρίσκεται στο Μοναστηράκι – Άρεως 10, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, στο οικοδομικό τετράγωνο που ορίζεται από τις οδούς Αδριανού – Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου καθώς και στο Τζαμί Τζισδαράκη. Ιδρύθηκε το 1918 και αποτελεί το μοναδικό δημόσιο μουσείο για τη νεότερη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Το μουσείο αποτελεί μια γειτονιά της νεότερης Αθήνας με κτίρια που χρονολογούνται από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα, και μαζί με το μουσειακό τους περιεχόμενο δημιουργούν ένα ιδιόμορφο μνημειακό και πολιτιστικό τοπίο στον ευρύτερο πολεοδομικό ιστό της πόλης. Η νέα μόνιμη έκθεση εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2023 και παρουσιάζει πτυχές του νεότερου ελληνικού πολιτισμού από τον 19ο αιώνα έως σήμερα μέσα από τεκμήρια της υλικής και της άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς της χώρας. Το Κτίριο Περιοδικών Εκθέσεων – Κλάδου 9 αποτελεί ένα από τα δεκαοκτώ κτίρια του συγκροτήματος του μουσείου. Πρόκειται για διώροφο νεοκλασικό κτίριο με εσωτερική αυλή που χρονολογείται τον 19ο αιώνα και αναπτύσσεται σε δύο πτέρυγες με κλίμακες που καταλήγουν σε κλειστό χαγιάτι, τον τυπικό εξώστη της παλιάς αθηναϊκής κατοικίας.

Διεύθυνση: Άρεως 10, Αθήνα, Τ.Κ. 105 55

(η είσοδος της αίθουσας περιοδικών εκθέσεων είναι από την Κλάδου 9, Αθήνα)

https://www.mnep.gr/

Πηγή: Εθνική Λυρική Σκηνή – ΥΠΠΟΑ

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

[email protected]