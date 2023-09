Rolling Stones: Εκρηκτικό νέο άλμπουμ μετά από 18 χρόνια

Το νέο άλμπουμ των Rolling Stones έχει τον τίτλο «Hackney Diamonds» και περιλαμβάνει 12 νέα τραγούδια, τα οποία έγραψαν οι Mick Jagger και Keith Richards, εκτός από τρία κομμάτια στα οποία συμμετείχε στη δημιουργία τους και ο Αμερικανός συνθέτης, τραγουδιστής, κιθαρίστας και θρυλικός παραγωγός Andrew Watt, που έχει δουλέψει με Post Malone, Iggy Pop & Elton John.

Ανάμεσα στα τραγούδια του δίσκου υπάρχουν δύο στα οποία είχαν δουλέψει με τον Charlie Watts.

To πρώτο νέο τραγούδι που μας παρουσιάζουν οι Rolling Stones από το αναμενόμενο άλμπουμ είναι το “Angry” που κυκλοφορεί μαζί με το music video του σε σκηνοθεσία Francois Rousselet.

Την τελευταία φορά που οι Stones κυκλοφόρησαν νέα μουσική, ήταν το 2005 – ένα χρόνο πριν δημιουργηθεί το Spotify. «Παρακολουθώντας τα ατελείωτα σχόλια στη ροή του YouTube ένιωσα σουρεαλιστικά, σαν να συγχωνεύονται δύο κόσμοι» εξήγησε ο Mick Jagger στη συνέντευξη τύπου, η οποία έγινε σε μια παμπ στην οδό Denmark.

«Η ιδιοφυΐα των Stones ήταν πάντα να παίρνουν τις στοιχειωμένες, φασματικές μελωδίες των αμερικανικών μπλουζ και να τους ανάβουν τα φώτα του καζίνο, και έτσι συμβαίνει και στο “Angry”. Αν γινόταν a cappella από έναν διαφορετικό τραγουδιστή, οι ατάκες του Jagger εδώ όπως «I never caused you no pain» θα μπορούσαν να έχουν μια καθαρά κακοποιημένη ποιότητα – αλλά αυτός και η μπάντα αυξάνονται και μειώνονται έξυπνα από τις μινόρε στις ματζόρε συγχορδίες, μεταφέροντας αυτή την ιστορία εναλλασσόμενης απόγνωσης και παραίτησης» σχολιάζει ο μουσικοκριτικός της Guardian Ben Beaumont – Thomas.

Προς το παρόν οι κριτικές και οι αντιδράσεις του κοινού για το κομμάτι είναι ενθουσιώδεις. Μια κριτική από την Telegraph βαθμολόγησε το τραγούδι με 5 στα 5 αστέρια, χαρακτηρίζοντάς το ως το “καλύτερο single του συγκροτήματος εδώ και τέσσερις δεκαετίες, μια απόλυτη έκρηξη [με] εξωφρενική, πρόστυχη προκλητικότητα” και “αδιαπραγμάτευτα old-school”.

Το tracklist του άλμπουμ «Hackney Diamonds»:

‘Angry’

‘Get Close’

‘Depending On You’

‘Bite My Head Off’

‘Whole Wide World’

‘Dreamy Skies’

‘Mess It Up’

‘Live By The Sword’

‘Driving Me Too Hard’

‘Tell Me Straight

‘Sweet Sound Of Heaven’

‘Rolling Stone Blues’