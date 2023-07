Taylor Swift – Η «βασίλισσα» των ρεκόρ

Συγκεκριμένα, η Αμερικανίδα τραγουδοποιός, τραγουδίστρια, μουσικός παραγωγός, σκηνοθέτης, ηθοποιός και επιχειρηματίας που πλέον είναι συνηθισμένη στα ρεκόρ κάνοντας πάταγο παντού, έγινε η πρώτη γυναίκα -και τρίτη καλλιτέχνης- που έχει τέσσερα άλμπουμ στο Top 10 του αμερικανικού album chart ταυτόχρονα. Παράλληλα κατέρριψε το ρεκόρ της Μπάρμπαρα Στρέιζαντ και έγινε η καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα No 1 άλμπουμ στην ιστορία.

Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του chart με τα 200 κορυφαία, σύμφωνα με το Billboard (Top 200 album chart), ενώ ακόμη τρία άλμπουμ της Taylor Swift βρίσκονται στο Top 10 chart, ταυτόχρονα, επίτευγμα που καταγράφει για πρώτη φορά στα 60 χρόνια ύπαρξης του chart γυναίκα καλλιτέχνης.

Ειδικότερα, τα άλμπουμ «Midnights», «Lover» και «Folklore» καταλαμβάνουν, επίσης, θέσεις στο top 10 chart του Billboard.

Το «Speak Now (Taylor’s Version)», που είναι η πιο πρόσφατη επανακυκλοφορία άλμπουμ της, έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή του Billboard 200 με 716.000 μονάδες με τον αριθμό να συνδυάζει τις φυσικές πωλήσεις με τις ψηφιακές πωλήσεις και τα στοιχεία για το streaming.

Άλλοι καλλιτέχνες με το ίδιο επίτευγμα είναι ο Prince, μετά τον θάνατό του οποίου τέσσερα άλμπουμ του έφθασαν στο Top 10 (The Very Best of Prince, the Purple Rain soundtrack, The Hits/The B-Sides, Ultimate και 1999), ο Χερμπ Άλπερτ που είχε επίσης τέσσερα άλμπουμ στο Top 10, το Going Places στο No.2, το Whipped Cream & Other Delights στο No.3, το South of the Border στο No.9 και το The Lonely Bull στο No.10.