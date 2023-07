Ο Γούντι Άλεν και η μπάντα του στο Ηρώδειο

Ο μεγάλος σκηνοθέτης, ηθοποιός, συγγραφέας και μουσικός σ’ αυτή την τελευταία περιοδεία της καριέρας του θα συνοδεύεται από τη διάσημη «New Orleans Jazz Band» με Μαέστρο τον Conal Fowkes.

Η New Orleans Jazz Band είναι οι Κόναλ Φόουλκς (Conal Fowkes) στο πιάνο, ο Σάιμον Γουέτενχολ (Simon Wettenhall) στην τρομπέτα, ο Τζέρι Ζίγκμοντ (Jerry Zigmont) στο τρομπόνι, ο Κέβιν Ντορν (Kevin Dorn) στη ντραμς, ο Μπράιαν Ναλέπκα (Brian Nalepka) στο μπάσο και στο μπάντζο ο Τζος Νταν (Josh Dunn).

Μια κλασσική και φημισμένη Jazz μπάντα λοιπόν που θα συνοδεύσει τον Woody Allen και το κλαρινέτο του στην σκηνή του Ηρωδείου. Εκεί, ο Woody Allen μας συστήνεται για τελευταία φορά με την άλλη του ιδιότητα, αυτή του μουσικού σολίστα. Παίζοντάς μας αυθεντική classic jazz της Νέας Ορλεάνης, γλυκιά και νοσταλγική, χαρούμενη και θλιμμένη συνάμα, όπως ακριβώς και οι ταινίες του.

Μόνον που ακόμη και αν δεν το ήθελε αυτό ο ίδιος, στις αποσκευές του εκτός από το κλαρινέτο του, ταξιδεύει μαζί του και η αύρα ενός ζωντανού θρύλου, του μοναδικού Αμερικανού ίσως που κατάφερε να είναι ταυτόχρονα ο απόλυτος super star από τη μια και ένας σύγχρονος φιλόσοφος από την άλλη, ένας ζωντανός θρύλος του Μανχάταν για όσους επισκέπτονται την Νέα Υόρκη και σχηματίζουν ουρές έξω από το Carlyle Club στη Madison Avenue για να τον δουν και να τον ακούσουν από κοντά.

WOODY ALLEN – ¨ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ¨

Σκηνοθέτης, σεναριογράφος, συγγραφέας, ηθοποιός και μουσικός, ο Allan Stewart Konisberg (Woody Allen) γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1935, στο Brooklyn της Νέας Υόρκης από τον Martin και τη Nettie Konisberg. Ο πατέρας άλλαζε συχνά δουλειές: σερβιτόρος, οδηγός φορτηγού, φούρναρης, ταξιτζής, μια εποχή ήταν αναμεμειγμένος με το οργανωμένο έγκλημα. Η μητέρα του δούλευε σε ανθοπωλείο ενώ ο Woody είχε και μια μικρότερη αδερφή την Letty.

O Woody άρχισε από πολύ μικρός να ασχολείται με τις ταινίες. Πήγαινε πολύ συχνά στον κινηματογράφο και στο θέατρο, κυρίως τα καλοκαίρια που δεν είχε σχολείο. Προτού καλά καλά μάθει να διαβάζει, το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν να γράφει ιστορίες. Δεν είχε κλείσει ακόμα τα δέκα και του μπήκε η ιδέα να φτιάξει μια ταινία… αλλά βέβαια για την ώρα ήταν απλώς μια σκέψη. Το μόνο θέμα που τον ενδιέφερε στο σχολείο ήταν η έκθεση. Στην εφηβεία του άρχισε να ενδιαφέρεται για τους σκηνοθέτες και τον ρόλο τους στη δημιουργία μιας ταινίας. Ενδιαφερόταν να μάθει περισσότερο για ξένους σκηνοθέτες και ξένες ταινίες, αλλά και για την ιστορία του σινεμά. Στα δεκαπέντε άλλαξε το όνομα του σε Woody Allen και στα δεκαέξι (ήταν μαθητής ακόμα) τον πήρανε για να γράψει «αστείους διαλόγους» για το ραδιόφωνο και για τηλεοπτικές εκπομπές. Από το 1961 έως το 1964 δούλευε σαν κωμικός σ’ ένα cabaret γράφοντας ο ίδιος τις αστείες ιστορίες που παρουσίαζε στους θαμώνες. Εκεί τον πρόσεξε ένας παραγωγός και του πρότεινε να γράψει ένα σενάριο με τον όρο πως αν του άρεσε θα γυριζόταν ταινία. Έτσι το 1965 ο Woody Allen γράφει το πρώτο του σενάριο (What’s New Pussycat), στο οποίο έπαιξε κιόλας πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι παραγωγοί όμως το τροποποίησαν αρκετά, γεγονός που στεναχώρησε τον Woody Allen. Μετά απ’ αυτό ορκίστηκε ότι δε θα ξαναγράψει ταινία αν δεν τη σκηνοθετήσει ο ίδιος.

Ο Woody είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο διάσημους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές στη βιομηχανία το θεάματος. Σε πάνω από πενήντα χρόνια καριέρας έχει γράψει τρία θεατρικά έργα και έχει εμφανιστεί σε πολλά δικά του τηλεοπτικά προγράμματα. Έχει πάνω από πενήντα ταινίες στο ενεργητικό του, οι οποίες ακροβατούν μεταξύ του δράματος και της κωμωδίας. Πάντοτε είναι καυστικές, διασκεδαστικές, ειλικρινείς και περιλαμβάνουν θέματα όπως η θρησκεία και το σεξ. Το ρομαντικό στοιχείο δε λείπει, ενώ θίγονται συχνά οι φόβοι και τα άγχη του σύγχρονου νευρώδη ανθρώπου. Άλλωστε τέτοιου είδους άνθρωπος είναι και ο ίδιος.

Παίζει κλαρινέτο από μικρός και από το 1997 πραγματοποιεί συναυλίες με την New Orleans Jazz Band της Νέα Υόρκης. Το 2023 θα πραγματοποιήσει την τελευταία παγκόσμια περιοδεία του σαν μουσικός.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

www.viva.gr/tickets/music/woody-allen-and-his-new-orleans-jazz-band/

10 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ WOODY ALLEN

1. Το πραγματικό όνομα του Woody Allen είναι Άλαν Στιούαρτ Κόνιγκσμπεργκ. Το άλλαξε την άνοιξη του 1952, όταν άρχισε να στέλνει

αστείες ατάκες προς δημοσίευση σε εκπομπές και εφημερίδες ώστε να μη μπορούν οι φίλοι του να τον κοροϊδέψουν σε περίπτωση που κάτι δημοσιευόταν.

2. Λάτρεψε το σινεμά σε πολύ μικρή ηλικία. Η αγαπημένη του ταινία ήταν το “Double indemnity” του Μπίλι Γουάιλντερ.

3. Λόγω του υψηλού δείκτη IQ που είχε, μπήκε από την αρχή σε τάξη για ευφυείς μαθητές. Ωστόσο στο σχολείο ήταν επαναστάτης και αγενής.

4. Μικρός είχε έφεση στα σπορ και μάλιστα έκανε για πολλούς μήνες πυγμαχία.

5. Το αγαπημένο του μουσικό όργανο, το κλαρινέτο, λένε ότι το παίζει καθημερινά από την ηλικία των 15 ετών.

6. Το 1953 γράφτηκε στο τμήμα παραγωγής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Τον έδιωξαν έπειτα από ένα εξάμηνο, διότι δεν παρακολουθούσε τακτικά τα μαθήματα και στα διαγωνίσματα έγραφε αστείες ατάκες.

7. Άρχισε να επισκέπτεται ψυχολόγους σε ηλικία 24 ετών. Από τότε βλέπει ψυχολόγο σχεδόν κάθε εβδομάδα.

8. Ποτέ δεν ξεπέρασε την αγάπη του για τις αστείες ατάκες.

9. Δούλεψε ως κωμικός από το 1960 έως το 1968. Το 1960 έβγαζε 75 δολάρια την εβδομάδα. Το 1964 έβγαζε ήδη 5.000 δολάρια την εβδομάδα.

10. Την περίοδο 1960-1968 κυκλοφόρησε τρεις δίσκους : “Woody Allen”, “Woody Allen Volume 2” και “The Third Woody Allen Album”.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ

· What’s New Pussycat (1966)

· What’s Up, Tiger Lily (1966)

· Casino Royale (1967) (Καζίνο Ρουαγιάλ)

· Take the Money and Run (1969) (Πάρε τα λεφτά και τρέχα)

· Bananas (1971) (Μπανάνες)

· Everything You Always Wanted to Know About Sex (But where Afraid to Ask) (1972) (Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για το σεξ αλλά φοβόσασταν να ρωτήσετε)

· Play it Again, Sam (1972)

· Sleeper (1973) (Ο Υπναράς)

· Love and Death (1975)

· The Front (1976)

· Annie Hall (1977) (Αννυ)

· Interiors (1978)

· Manhattan (1979) (Μανχάταν)

· Stardust Memories (1980)

· A Midsummer Night’s Sex Comedy (1982)

· Zelig (1983) (Ζέλιγκ)

· Broadway Danny Rose (1984)

· The Purple Rose of Cairo (1985) (Το Πορφυρό Ρόδο του Καΐρου)

· Hannah and Her Sisters (1986) (Η Χάννα και οι Αδερφές της)

· Radio Days (1987) (Μέρες Ραδιοφώνου)

· September (1987)

· Another Woman (1988)

· Oedipus Wrecks (in New York Stories) (1989)

· Crimes and Misdemeanors (1989)

· Alice (1990)

· Scenes from the Mall (1991)

· Shadows and Fog (1992)

· Husbands and Wives (1992)

· Manhattan Murder Mystery (1993)

· Bullets Over Broadway (1995)

· Midhty Aphrodite (1996)

· Everyone Says I Love You (1997) (Όλοι λένε σ’αγαπώ)

· Deconstructing Harry (1997) (Διαλύοντας τον Χάρρυ)

· Celebrity (1998)

· Sweet and Lowdown (1999) – Συμφωνίες και Ασυμφωνίες

· Small Time Crooks (2000) – Μικροαπατεώνες

· The Curse of Jade Scorpion (2001) – Η κατάρα του πράσινου σκορπιού

· Hollywood Ending (2002) – Παίζοντας στα τυφλά

· Anything Else (2003) – Έρωτας και τίποτα άλλο

· Melinda and Melinda (2004) – Μελίντα και Μελίντα

· Match Point (2005)

· Scoop Focus (2006)

· Cassandra’s Dream (2007) – Το όνειρο της Κασσάνδρας

· Vicky Cristina Barcelona (2008)

· Whatever Works (2009) – Κι αν σου κάτσει;

· You Will Meet a Tall Dark Stranger (2010) – Θα συναντήσεις έναν ψηλό μελαχρινό άνδρα

· Midnight in Paris (2011) – Μεσάνυχτα στο Παρίσι

· To Rome with Love (2012) – Στη Ρώμη με αγάπη

· Blue Jasmine (2013) – Θλιμμένη Τζάσμιν

· Magic in the Moonlight (2014) – Μαγεία στο σεληνόφως

· Irrational Man (2015) – Παράλογος άνθρωπος

· Café Society (2016)

· Wonder Wheel (2017)

· A Rainy Day in New York (2019)

· Rifkin’s Festival (2020)