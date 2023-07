Δημήτρης Κωστούρος: «…φέτος επιλέξαμε το Φεστιβάλ να έχει άρωμα νεολαίας…»

Το Φεστιβάλ Ναυπλίου, βραβευμένο από την Ένωση Μουσικών Κριτικών Ελλάδας, κλείνει φέτος -υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιάννη Βακαρέλη και με κινητήριο δύναμη τον Δήμο Ναυπλιέων και τον Δήμαρχο Δημήτρη Κωστούρο– τα τριάντα δύο του χρόνια.

Έως τις 16 Ιουλίου, το Ναύπλιο θα αποτελέσει για άλλη μια χρονιά πόλο έλξης των απανταχού μουσικόφιλων και τα πιο μνημειώδη και εμβληματικά σημεία της πόλης -Παλαμήδι, πλατεία Αγίου Γεωργίου, Εθνική Πινακοθήκη, πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα, Βουλευτικό- θα πλημμυρίσουν με κλασική μουσική με τη συμμετοχή κορυφαίων νέων και καταξιωμένων ερμηνευτών διεθνούς φήμης.

To πλούσιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, περιμένει το κοινό κάτω από τα αστέρια σε μία πόλη στην καρδιά της Ελλάδας, εύκολα προσβάσιμη σε όλους.

Με τον Δήμαρχο Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρο, είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε.

Τι διαφορετικό παρουσιάζει, φέτος, το 32ο Φεστιβάλ Ναυπλίου;

«Το φετινό 32ο Φεστιβάλ Ναυπλίου στο μεγαλύτερο μέρος του είναι αφιερωμένο στους νέους. Από μόνο του είναι κάτι το διαφορετικό, αφού επιχειρούμε με τον τρόπο αυτό ένα πρωτότυπο άνοιγμα προς την νεολαία μας, φιλοξενώντας μια πλειάδα εξαιρετικών και ταλαντούχων νέων ανθρώπων. Με την καλλιτεχνική διεύθυνση για άλλη μια χρονιά του Γιάννη Βακαρέλη, δημιουργήσαμε και φέτος ένα πολυσχιδές και πρωτοποριακό πρόγραμμα. Οι φίλοι της μουσικής, οι συμπολίτες μου και οι επισκέπτες μας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μουσικές εκδηλώσεις και πολιτιστικά δρώμενα υψηλής ποιότητας, δημιουργώντας το παζλ ενός καταπληκτικού και υψηλού επιπέδου Φεστιβάλ. Πιστό στο ετήσιο ραντεβού του από τις 8 Ιουλίου και μέχρι τις 16 Ιουλίου, έρχεται για να χαρίσει αξέχαστες μουσικές στιγμές».

Ποιο είναι το στοιχείο που κρατά ζωντανό αυτόν τον θεσμό, 32 χρόνια;

«Το Φεστιβάλ Ναυπλίου είναι ένα μουσικό γεγονός με διεθνή αναγνωρισιμότητα που έχει τιμηθεί με τη διάκριση του καλύτερου Φεστιβάλ από την Ένωση Ελλήνων Μουσικών Κριτικών. Στη διάρκεια της παρουσίας του στα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα έχει φιλοξενήσει μερικά από τα λαμπρότερα σχήματα και καλλιτέχνες της διεθνούς κλασικής σκηνής. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεών του έχουν εμφανιστεί Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες· ανάμεσα τους μερικά από τα πιο διάσημα ονόματα αλλά και πλήθος πρωτοεμφανιζόμενων νέων καλλιτεχνών. Οι συναυλίες του έχουν προσελκύσει περισσότερους από 200.000 επισκέπτες, Έλληνες και ξένους, με σταθερούς φίλους που δίνουν το “παρών” κάθε χρόνο, υπογραμμίζοντας την πολιτιστική αξία του Φεστιβάλ».

Πώς ξεκίνησε και πώς είναι σήμερα αυτός ο θεσμός; Και πού θα θέλατε να βρίσκεται σε 10 χρόνια;

«Το Μουσικό Φεστιβάλ του Ναυπλίου, το οποίο έχει μπει αισίως στη δεύτερη τριακονταετία ζωής του, πιστό στο ετήσιο ραντεβού του, έρχεται για να χαρίσει για άλλη μια χρονιά αξέχαστες μουσικές στιγμές. Αποτελεί έναν θεσμό για την πόλη μας· αναπόσπαστο, πλέον, κομμάτι της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ναυπλίου. Η επιτυχία του και η πορεία του μέσα στον χρόνο βασίζεται στην επιμονή, στον αλτρουισμό, στο κοινό όραμα και στην αγάπη όλων εκείνων που το πίστεψαν και το εξέλιξαν οικοδομώντας χρόνο με τον χρόνο μια σχέση εμπιστοσύνης

με το κοινό. Τριάντα δύο χρόνια τώρα, το Φεστιβάλ Ναυπλίου συμβάλλει στην προώθηση και καταξίωση της Κλασικής Μουσικής, προωθώντας την εξωστρέφεια του Δήμου σε διεθνές επίπεδο, την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και την ανύψωση της πολιτιστικής στάθμης του τόπου μας, κάνοντας το Ναύπλιο ένα Μουσικό Σταυροδρόμι Πολιτισμού. Το Φεστιβάλ του Ναυπλίου, για την επόμενη δεκαετία θα συνεχίσει το ταξίδι του ως ένας Πολιτιστικός Θεσμός κορυφαίος στο είδος του, που θα κρατά ζωντανή την ποιοτική κλασική μουσική, αποτελώντας μια σημαντική καλλιτεχνική τομή για το Ναύπλιο, για τα πολιτιστικά δρώμενα της Ελλάδος και του εξωτερικού».

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα σχήματα και πώς «τα δένετε» με τους διάφορους χώρους;

«Σε αυτό το διαχρονικό μουσικό ταξίδι συναντηθήκαμε με σημαντικούς καλλιτέχνες, χαρήκαμε τη δουλειά τους και περάσαμε όμορφα και αξέχαστα βράδια, παρακολουθώντας κάθε φορά ένα πλούσιο πρόγραμμα, σε ένα πανόραμα εκδηλώσεων στα πιο όμορφα σημεία της πόλης· από το επιβλητικό Παλαμήδι, την ιστορική και φιλόξενη αίθουσα του Βουλευτικού μέχρι τις πανέμορφες πλατείες της Πόλης και το Μπούρτζι, κάνοντας το Ναύπλιο μια τεράστια μουσική σκηνή. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιάννη Βακαρέλη, όλα αυτά τα χρόνια, με κινητήριο δύναμη την αγαστή συνεργασία όλων μας, καταφέραμε με συνέπεια στην παράδοση, την πολιτιστική μας ταυτότητα, την κουλτούρα της πόλης μας, βάζοντας την ποιότητα πάνω από όλα, να επιλέγουμε σχήματα και καλλιτέχνες που συγκινούν, εκπαιδεύουν, αγαλλιάζουν την ψυχή και το πνεύμα των ακροατών. Έτσι οραματιζόμαστε το Φεστιβάλ του Ναυπλίου και έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε και τα επόμενα χρόνια».

«Βήμα στους νέους» δίνει φέτος ο θεσμός. Ποιο είναι το μήνυμά σας στους νέους;

«Το 32ο Φεστιβάλ Ναυπλίου, λόγω της τεράστιας πολιτιστικής αξίας του, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον πολιτισμό, την κουλτούρα και την ιστορία της πόλης. Δεν επηρεάστηκε και δεν αλλοίωσε τη φυσιογνωμία του στη πορεία του μέσα στον χρόνο, γιατί το μήνυμα που εκπέμπει είναι τόσο ισχυρό και ελπιδοφόρο που δίνει στην πόλη του Ναυπλίου, στην πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους, την αίγλη και το κύρος που της αρμόζει. Για φέτος επιλέξαμε το Φεστιβάλ να έχει άρωμα νεολαίας βάζοντας στο προσκήνιο ταλαντούχους και δημιουργικούς νέους καλλιτέχνες, κάνοντας ένα πρωτότυπο άνοιγμα στη νέα γενιά του Ναυπλίου και όχι μόνο, για να γνωρίσουν ακόμα περισσότερο την αξία και το μέγεθος της κλασικής μουσικής. Στο ανοιχτό μας κάλεσμα, θέλουμε να συμμετάσχουν όλοι, ώστε το Φεστιβάλ του Ναυπλίου να παραμένει στο επίκεντρο μιας πλούσιας πνευματικής και καλλιτεχνικής ζύμωσης, όπου μουσικά σχήματα και συμμετέχοντες να δίνουν τον καλλιτεχνικό ρυθμό και τόνο, κάνοντας κάθε βραδιά μαγευτική και ξεχωριστή».

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Κυριακή 9 Ιουλίου

Παλαμήδι

Ώρα: 21:00

Ιστορίες για λευκά και μαύρα πλήκτρα:

Ο Παύλος Τσίμας «συνομιλεί» με την Αλεξία Μουζά

Τι κάνει ένα έργο αγαπημένο για τον κάθε ακροατή; Είναι η στιγμή, ο τόπος, μια ανάμνηση που το κάνουν ξεχωριστό; Μια απρόσμενη μουσική «συνομιλία» μεταξύ του Παύλου Τσίμα και της ταλαντούχας πιανίστα Αλεξίας Μουζά. Ο δημοφιλής δημοσιογράφος επιλέγει αγαπημένα του έργα για πιάνο (κλασικά και όχι μόνο) και αφηγείται στο κοινό τις ιστορίες που κάνουν κάθε κομμάτι ιδιαίτερο για τον ίδιο, ενώ η Αλεξία Μουζά τις ζωντανεύει στο πιάνο.

Παύλος Τσίμας, αφήγηση | Αλεξία Μουζά, πιάνο

Edvard Grieg (1843-1907)

Πρωινό, από τη σκηνική μουσική για τον Πέερ Γκυντ (μεταγραφή για πιάνο από τον συνθέτη, έργο 46 αρ. 1) /

Frédéric Chopin (1810-1849)

Σπουδή, έργο 25 αρ. 12 • Σπουδή, έργο 25 αρ. 4 • Σπουδή, έργο 10 αρ. 4

George Gershwin (1898-1937)

• The man I love (για σόλο πιάνο)

• Τρία Πρελούδια [Allegro ben ritmato e deciso | Andante con moto e poco rubato | Allegro ben ritmato e deciso]

Thelonious Monk (1917-1982) Ask me now

Ernesto Lecuona (1896-1963)

• Ο θίασος, από τους Αφροκουβανέζικους χορούς

• Γρανάδα

Claude Debussy (1862-1918)

Σεληνόφως / Clair de lune, από τη Suite bergamasque

Sergei Rachmaninoff (1873-1943)

Δεύτερο μέρος (Non Allegro) από τη Σονάτα για πιάνο αρ. 2, έργο 36

Δευτέρα 10 Ιουλίου

Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα

Ώρα: 21:00

Ηλίας Λιβιεράτος – Hanna Bachmann

Μουσική δωματίου

Ένας φόρος τιμής στις κλασικές παραδόσεις, μέσα από ένα ταξίδι σε τέσσερις χώρες. Κάθε έργο έχει διασκευαστεί ιδανικά για να αναδείξει τη μοναδική ζεστασιά της φωνής της βιόλας σε συνδυασμό με τις αρμονίες του πιάνου, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ακουστική εμπειρία.

Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα

Hanna Bachmann, πιάνο

Franz Schubert (1797-1828)

Σονάτα για αρπετζόνε και πιάνο σε λα ελάσσονα, D. 821

1.Allegro moderato – 2. Adagio – 3. Allegretto

Sergei Prokofiev (1891-1953)

Σουίτα από το μπαλέτο Ρωμαίος και Ιουλιέτα (διασκευή για βιόλα και πιάνο: V. Borisovsky, από τα μέρη: Juliette the young girl – Mercutio – Capulets and montagues/Dance of the knights)

Διάλειμμα

Johannes Brahms (1833-1897)

Σονάτα αρ. 1 σε φα ελάσσονα για βιόλα και πιάνο, έργο 120

1.Allegro appassionato – 2. Andante un poco adagio -3. Allegretto grazioso -4. Vivace

Claude Debussy (1862-1918)

Μεταγραφές από τα έργα:

– Αραμπέσκ αρ. 1

– Το κορίτσι με τα λιναρένια μαλλιά

– Σεληνόφως

Τρίτη 11 Ιουλίου

Πλατεία Ευαγγελίστριας,

Ώρα: 21:00

Νεανική Χορωδία «Καιρός»

Laura Kakis-Serper, καλλιτεχνική διεύθυνση

14ος αιώνας / 14th century: Ah, come c’est chose belle [Α, τι όμορφη!]

M. Franck: Da Pacem Domine [Δος ημίν ειρήνην, Κύριε]

Κλασικά θρησκευτικά

W.A. Mozart: Kyrie από Missa Brevis, K. 275

G. Pitoni: Cantate Domino [Αινείτε τον Κύριον]

J. Brahms: Ave Maria [Χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία]

Emile Serper: Ave Maria, A Prayer for Earth [Χαίρε Μαρία, μια προσευχή για τη γη]

E. Hoviland: Laudate Dominum [Αινείτε τον Κύριον]

G.B. Pergolesi: Inflammatus et accensus [Πυρωμένος κυκλωμένος] από Stabat Mater

S. Cardiasmenos: Αινείτε τον Κύριον

Κλασικά

S. Barber: Sure on this Shining Night [Σίγουρα τούτην τη λαμπερή νύχτα]

S. Barber: To Be Sung on the Water [Τραγούδι πάνω στο νερό]

Z. Kodály: Esti Dal [Νυχτερινό τραγούδι]

W. Shakespeare & A. Serper: A Lover and His Lass [Ένας νιoς και μια κοπέλα]

W. Shakespeare & A. Serper: Fairy Lullaby [Νανούρισμα της νεράιδας]

N. Rimsky-Korsakov (διασκ./arr. A. Serper): Lell’s Song [Το τραγούδι του βοσκού Λελ]

A.I. Tchaikovsky (διασκ./arr. A. Serper): Lullaby [Νανούρισμα]

Παραδοσιακά

Shenandoah [Σεναντόα], αμερικανικό / American

Teche Richka Nevelichka [Κυλάει το ποταμάκι], ουκρανικό/ Ucranian Αφροαμερικάνικα σπιρίτσουαλς / Afro-American Spirituals (διασκ./arr. Dawson):

-Ride the Chariot [Οδήγησε το άρμα]

-Little Wheel [Μικρός τροχός]

-Wayfarin’ Stranger & Simple Gifts [Ο περιπλανώμενος ξένος & Απλά δώρα]

Ελληνικά

Ν. Μάντζαρος (διασκ. L. Kakis Serper): Εθνικός Ύμνος

Μίκης Θεοδωράκης: Αστεράκι, Βάρκα στο γιαλό

Παραδοσιακά (διασκ. L. Kakis Serper): Σαμιώτισσα, Ψαροπούλα, Γερακίνα

Jazz & Pop

The Beatles (διασκ. Α. Serper): Across the Universe [Πέρα από το σύμπαν]

(διασκ. R. Caviani) On the Sunny Side of the Street [Στη φωτεινή πλευρά του δρόμου]

(διασκ. R. Caviani) Blue Skies [Γαλάζιοι αιθέρες]

Weiss & Thiele (διασκ. A. Serper): What a Wonderful World [Τι όμορφος κόσμος]

Τετάρτη 12 Ιουλίου

Βουλευτικό

Ώρα: 21:00

Φίλιππος Κλαψινάκης – Θεόδωρος Φιλιππόπουλος

Ρεσιτάλ Πιάνου

Φίλιππος Κλαψινάκης, Πιάνο

· J.S. Bach (1685-1750)

Πρελούδιο και Φούγκα σε ντο δίεση μείζονα

· Franz Liszt (1811-1886)

Σπουδή κοντσέρτου αρ. 3, «Ένας αναστεναγμός», S. 144/3

· Cécile Chaminade (1857-1944)

Σπουδές κοντσέρτου έργο 35, αρ. 2: «Φθινόπωρο»

· Franz Liszt

Σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας αρ. 7, «Ερόικα» /

· Franz Liszt

Ταραντέλα, από το Βενετία και Νάπολη, S. 162: Χρόνια προσκυνήματος ΙΙ

Θεόδωρος Φιλιππόπουλος, Πιάνο

· Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Rondo capriccioso σε μι μείζονα, έργο 14

· Robert Schumann (1810-1856)

Αραμπέσκ σε ντο μείζονα, έργο 18

· Frédéric Chopin (1810-1849)

Από τα 24 Πρελούδια, έργο 28

-αρ. 1 σε ντο μείζονα

-αρ. 2 σε λα ελασσονα

-αρ. 10 σε ντο δίεση ελάσσονα

· Sergei Rachmaninoff (1873-1943)

Πρελούδιο σε ντο δίεση ελάσσονα, έργο 3, αρ. 2

· Claude Debussy (1862-1918)

– Πρελούδιο αρ. 10: Η βυθισμένη μητρόπολη

– Πρελούδιο αρ. 12: Τροβαδούροι

· George Gershwin (1898-1937)

Τρία πρελούδια για πιάνο

[Allegro ben ritmato e deciso | Andante con moto e poco rubato | Allegro ben ritmato e deciso]

Πέμπτη 13 Ιουλίου

Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου Παράρτημα Ναυπλίου

Ώρα: 21:00

Σοφία Κουτσούρη

Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού

Σοφία Κουτσούρη, υψίφωνος

Δημήτρης Κωσταρέλος, βαθύφωνος

Χρύσα Γρένδα, πιάνο

Η υψίφωνος Σοφία Κουτσούρη σε ένα ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού με άριες από όλο το φάσμα του λυρικού ρεπερτορίου, από τον ιταλικό βερισμό μέχρι τη γαλλική όπερα. Στο πιάνο συνοδεύει η πιανίστα Χρύσα Γρένδα. Συμμετέχει ο βαθύφωνος Δημήτρης Κωσταρέλος.

· Giacomo Puccini (1858-1824)

«Donde lieta uscì» από την όπερα Λα Μποέμ

· Giuseppe Verdi (1813-1901)

«Addio del passato» από την όπερα Τραβιάτα

· Isaac Albeniz (1860-1909)

Μαγιόρκα, βαρκαρόλα, έργο 202

· Jules Massenet (1842-1912)

«Je marche sur tous les chemins … Profitons bien de la jeunesse» από την όπερα Μανόν

· Giuseppe Verdi

«O tu Palermo» από την όπερα Ο σικελικός εσπερινός

· Erich Korngold (1897-1957)

«Glück, das mir verblieb» (τραγούδι της Μαριέττας / Marietta’s Lied) από την όπερα Η νεκρή πόλη

· Johannes Brahms (1833-1897)

Μπαλάντα έργο 10, αρ. 1

· P.I. Tchaikovsky (1840-1893)

«Ya li v pole da ne travushka bila?» από τις 7 Ρομάντσες, έργο 47, αρ. 7

· Claude Debussy (1862-1918) Αραμπέσκ αρ. 1

· Giacomo Puccini

«Vecchia Zimarra senti» από την όπερα Λα Μποέμ

· Pietro Mascagni (1863-1945)

«Un dì ero piccina» (άρια του χταποδιού / Octopus aria) από την όπερα Ίρις

· Giacomo Puccini

«Quando me n’vo» (Βαλς της Μουζέττας / Musetta’s Waltz) από την όπερα Λα Μποέμ

Παρασκευή 14 Ιουλίου

Βουλευτικό

Ώρα: 21:00

Jean Louis Steuerman

Ρεσιτάλ Πιάνου

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Σονάτα για πιάνο αρ. 8 σε ντο ελάσσονα, έργο 13, «Παθητική»

1. Grave. Allegro di molto e con brio

2. Adagio cantabile 3.

3. Rondo: Allegro

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) Bachianas Brasileiras no. 4

Διάλειμμα

Robert Schumann (1810-1856)

Αραμπέσκ σε ντο μείζονα, έργο 18

Frédéric Chopin (1810-1849)

-Μπαλάντα αρ. 1 σε σολ ελάσσονα, έργο 23

-Σκέρτσο αρ. 2 σε σι ύφεση ελάσσονα, έργο 31

Σάββατο 15 Ιουλίου

Πλατεία Συντάγματος

Ώρα: 21:00

Σταύρος Λάντσιας: Αφιέρωμα στον Έννιο Μορρικόνε

Σταύρος Λάντσιας: πιάνο, μελόντικα, μεταλλόφωνο

Stavros Lantsias: piano, melodica, metallophone

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος: τρομπέτα, flugelhorn

Andreas Polyzogopoulos: trumpet, flugelhorn

Μιχάλης Καλκάνης: κοντραμπάσο

Michalis Kalkanis: double bass

Μιχάλης Καπηλίδης: τύμπανα

Michalis Kapelides: drums

Κυριακή 16 Ιουλίου

Πλατεία Συντάγματος

Ώρα: 21:00

Camerata Junior

Νίκος Χαλιάσας, μουσική διεύθυνση-διδασκαλία

Nikos Haliassas, coductor-orchestra coach

Σπύρος Μουρίκης, κλαρινέτο

Μαργαρίτα Πλέστη, βοηθός διδασκαλίας

Αριστέα Τσίχλη, βοηθός μαέστρου

Gabriel Fauré (1845-1924)

Παβάνα σε φα δίεση ελάσσονα, έργο 50

W.A. Mozart (1756-1791)

Kοντσέρτο για κλαρινέτο και ορχήστρα σε λα μείζονα, K. 622

1.Allegro

2. Adagio

3. Rondo: Allegro

W.A. Mozart

Συμφωνία αρ. 40 σε σολ ελάσσονα, Κ. 550

1. Molto Allegro

2. Andante

3. Menuetto

4. Allegro assai

Η συναυλία με την οποία η Camerata Junior, Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής και Ορχήστρα in Residence του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, εμφανίζεται για δεύτερη φορά στο Φεστιβάλ Ναυπλίου ανοίγει μια νέα σελίδα στην ιστορία της, καθώς πρόσφατα η Ορχήστρα Εγχόρδων των Φίλων της Μουσικής μετατράπηκε σε Συμφωνική, προσθέτοντας πνευστά όργανα στο δυναμικό της.

Με την πλήρη σύνθεσή της και υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Νίκου Χαλιάσα, η Ορχήστρα παρουσιάζει δύο αριστουργήματα της μουσικής φιλολογίας γραμμένα από τον μεγάλο αυστριακό συνθέτη Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ: τη δημοφιλή Συμφωνία αρ. 40 και το περίφημο Κοντσέρτο για κλαρινέτο σε λα μείζονα, τελευταίο ορχηστρικό έργο του συνθέτη.

Με την Camerata Junior συμπράττει ως σολίστ ο διεθνώς διακεκριμένος κλαρινετίστας Σπύρος Μουρίκης.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ

Παράρτημα Ναυπλίου

ΜOΝΙΜΗ EΚΘΕΣΗ

1821-Ο Αγώνας των Ελλήνων για την Ανεξαρτησία 1821

ΠΕΡΙΟΔΙΚH EΚΘΕΣΗ

Μύθοι και σύμβολα στη νεοελληνική τέχνη (19ος – α΄ μισό του 20ού αιώνα)

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββατο: 10:00-15:00

Τετάρτη, Παρασκευή: 10:00-15:00 & 17:00-20:00

Κυριακή: 10:00-14:00

Τρίτη: κλειστά

Δευτέρα: Είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κυριακή 9 Ιουλίου 2023

Προμαχώνας Επαμεινώνδα

Ώρα: 20:30

Μουσική εκδήλωση διάρκειας είκοσι λεπτών από το Χορωδιακό Εργαστήρι Ναυπλίου υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Νικολόπουλου.

Τετάρτη 12 Ιουλίου

Βουλευτικό

Ώρα: 20:30

Το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Ναυπλίου ΣΥΜΦΩΝΙΑ παρουσιάζει έργα από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο.

Διδασκαλία-Διεύθυνση: Θεοδόσης Αντωνιάδης.

Πέμπτη 13 Ιουλίου

Βουλευτικό

Ώρα: 19:30

Soli Deo Gloria

A cappella χορωδία

Allen H. Simon, καλλιτεχνική διεύθυνση

® Όλες οι εκδηλώσεις του 32ου Φεστιβάλ Ναυπλίου έχουν ελεύθερη είσοδο.