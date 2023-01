Ο βασιλιάς Κάρολος χρίζει ιππότη τον κιθαρίστα των Queen, Μπράιαν Μέι

Ο κιθαρίστας των Queen, Μπράιαν Μέι, τιμήθηκε με τον τίτλο του «ιππότη» με το όνομά του να περιλαμβάνεται στη λίστα των πλέον των 1.100 ατόμων, που λαμβάνουν τίτλους τιμής στο Ηνωμένο Βασίλειο, την πρώτη που εκδόθηκε από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄.

Brian May becomes Sir Brian Harold May as he receives Knighthood in 2023 Honours List! 🎸

“I will endeavour to be worthy – to be that Knight in Shining Armour.” – Sir Brian May

— Queen (@QueenWillRock) December 30, 2022