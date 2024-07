Γλυπτά Παρθενώνα: Οι Times υπέρ του «δανεισμού» στο Μουσείο της Ακρόπολης

Η Βρετανική Επιτροπή για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα (BCRPM – British Committee for the Reunification of the Parthenon Marbles), με αφορμή χθεσινό άρθρο των Times, προχώρησε σε ακόμα μία παρέμβαση.

Σε βασικό άρθρο τους, οι Times του Λονδίνου επιστρέφουν στο 1816 και στη βρετανική κοινοβουλευτική επιτροπή που διορίστηκε για να διερευνήσει την απόκτηση Γλυπτών του Παρθενώνα από την Ακρόπολη από τον Λόρδο Έλγιν, τότε πρεσβευτή της Βρετανίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είχε προσπαθήσει, όπως σημειώνει το άρθρο, να αποτρέψει την αλλοίωση και την καταστροφή των αγαλμάτων μεταφέροντάς τα σε ασφαλές μέρος και ισχυρίστηκε ότι το έκανε με την άδεια των αρχών. Η εν λόγω επιτροπή, η οποία απάλλαξε τον Έλγιν από κάθε κατηγορία, φρόντισε να τονίσει την καλλιτεχνική αξία των Γλυπτών. Αυτά ήταν, όπως διαπίστωσε η επιτροπή, μεταξύ «των πιο εξαίρετων μνημείων της αρχαιότητας».

Η έγκυρη βρετανική εφημερίδα τάσσεται υπέρ του δανεισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και της επιστροφής τους στο Μουσείο της Ακρόπολης, εξηγώντας πως πρόκειται για «ένα ίδρυμα που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό, και είναι προφανές ότι είναι χρήσιμο να εκτίθενται όλα αυτά τα αντικείμενα μαζί». «Συνεπώς, τα συμφέροντα των φίλων της τέχνης θα εξυπηρετούνταν καλύτερα με έναν δανεισμό των Γλυπτών στην Ελλάδα. Θα μπορούσαν τότε να εκτεθούν στην Αθήνα χωρίς να εγείρονται τεχνικά επιχειρήματα σχετικά με την ιδιοκτησία που θα μπορούσαν να επιτύχουν ελάχιστα πράγματα εκτός από το να γεμίσουν τις τσέπες των δικηγόρων» τονίζουν οι Times.

Σημειώνουν, επίσης, πως σε απάντησή του σε κοινοβουλευτική ερώτηση, ο Κρις Μπράιαντ -ο Βρετανός υπουργός Πολιτισμού- δήλωσε ότι ο δανεισμός των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι «θέμα των διαχειριστών» του Βρετανικού Μουσείου και σημείωσε ότι ο Τζορτζ Όσμπορν, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, επιδιώκει μια «εποικοδομητική συνεργασία» με τους Έλληνες υπουργούς.

«Πρόκειται για αλλαγή τόνου σε σχέση με τη θέση της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία επιδόθηκε σε δημόσιο διπλωματικό καβγά πέρυσι, όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα Γλυπτά σε συνέντευξή του στα μέσα ενημέρωσης. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, προς μια ρύθμιση που θα προωθήσει την εκτίμηση της αρχαιότητας και το κύρος της Βρετανίας μεταξύ των εταίρων της» καταλήγει το άρθρο των Times.

"…the Acropolis Museum, an institution built for the purpose, and there is obvious merit in displaying all these items together." @thetimes today's Leading Article, yes totally, seeing the surviving sculptures of this peerless collection displayed the right way round with… pic.twitter.com/KiLBMSXS2I

— British Committee (@BCRPM) July 29, 2024