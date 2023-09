Αίγυπτος: Νέοι αρχαιοελληνικοί θησαυροί αποκαλύφθηκαν σε βυθισμένη πόλη

Μια ομάδα ενάλιας αρχαιολογίας με επικεφαλής τον Γάλλο αρχαιολόγο, Φρανκ Γκόντιο ανακάλυψε σειρά ευρημάτων στον βυθισμένο αρχαίο ναό του θεού Άμμωνα στην κάποτε πόλη της Θώνης-Ηρακλείου στον κόλπο του Αμπουκίρ.

Η αρχαιολογική ομάδα ερεύνησε το νότιο κανάλι της πόλης, όπου κατέρρευσαν τεράστιοι πέτρινοι όγκοι από τον αρχαίο ναό «κατά τη διάρκεια ενός κατακλυσμικού γεγονότος που χρονολογείται στα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ.», σύμφωνα με το ινστιτούτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ναός του θεού Άμμωνα ήταν ο τόπος όπου οι φαραώ έρχονταν «για να λάβουν τους τίτλους της εξουσίας τους ως παγκόσμιοι βασιλείς».

«Έχουν ανακαλυφθεί πολύτιμα αντικείμενα που ανήκαν στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως ασημένια τελετουργικά όργανα, χρυσά κοσμήματα και εύθραυστα αλαβάστρινα δοχεία για αρώματα ή αλοιφές. Τα ευρήματα μαρτυρούν τον πλούτο αυτού του ιερού και την ευσέβεια των πρώην κατοίκων της πόλης», ανέφερε το ινστιτούτο σε ανακοίνωση.

«Είναι εξαιρετικά συγκινητική η ανακάλυψη τόσο ευαίσθητων αντικειμένων, τα οποία διατηρήθηκαν ανέπαφα παρά τη βία και το μέγεθος του κατακλυσμού», δήλωσε ο ενάλιος αρχαιολόγος, Γκόντιο ο οποίος είναι πρόεδρος του IEASM.

Οι αρχαιολογικές έρευνες αποκάλυψαν επίσης υπόγειες κατασκευές «που υποστηρίζονται από πολύ καλά διατηρημένους ξύλινους στύλους και δοκούς που χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα π.Χ.». Ανατολικά του ναού του Άμμωνα, ανακαλύφθηκε ένα ελληνικό ιερό αφιερωμένο στην Αφροδίτη. Εντός του βρέθηκαν χάλκινα και κεραμικά αντικείμενα.

«Αυτό καταδεικνύει ότι οι Έλληνες στους οποίους επιτράπηκε να εμπορεύονται και να εγκαθίστανται στην πόλη κατά την εποχή των Φαραώ της δυναστείας των Σαϊτών (664 – 525 π.Χ.) είχαν τα ιερά τους στην περιοχή», ανέφερε το ινστιτούτο.

Οι ανακαλύψεις ελληνικού τύπου όπλων αποκαλύπτουν επίσης την παρουσία Ελλήνων μισθοφόρων στην περιοχή. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι Έλληνες μισθοφόροι συμμετείχαν στην προστασία της Αιγύπτου στις εκβολές του ποταμού Νείλου.

Τα απομεινάρια της Θώνης-Ηρακλείου βρίσκονται πλέον κάτω από τη θάλασσα, 7 χιλιόμετρα από τις σημερινές ακτές της Αιγύπτου. Η πόλη ήταν για αιώνες το μεγαλύτερο λιμάνι της Αιγύπτου στη Μεσόγειο πριν από την ίδρυση της Αλεξάνδρειας από τον Μέγα Αλέξανδρο το 331 π.Χ..

Με πληροφορίες από: New discoveries off Egyptian coast reveal ‘treasures and secrets’ by Radina Gigova