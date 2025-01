Απονομή του Μεταλλίου Lord Byron 2025 στις Victoria Hislop και Alicia Elsbeth Stallings

Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) έχει θεσμοθετήσει από το 2021 και απονέμει σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, το Μετάλλιο Φιλελληνισμού Lord Byron στο όνομα του σπουδαίου ποιητή και Φιλέλληνα, Λόρδου Βύρωνα.

Το Μετάλλιο Lord Byron απονέμεται ετησίως σε σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της διπλωματίας, του πολιτισμού και της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, των οποίων οι σταδιοδρομίες συνέβαλαν στην κοινωνία με έργο και δράσεις που εναρμονίζονται με τις αξίες του Ελληνισμού, καθώς και σε απογόνους Φιλελλήνων που προσέφεραν την υποστήριξή τους κατά την περίοδο της Ελληνική Επανάστασης.

Οι προσωπικότητες αυτές ασκούν τα καθήκοντα τους με τρόπο υποδειγματικό και απόλυτα συμβατό με τις αρχές και τις αξίες του Φιλελληνισμού και προσφέρουν αξιοθαύμαστο έργο στο κοινωνικό σύνολο.

Κάθε ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα λαμβάνει ένα χάλκινο μετάλλιο και ένα δίπλωμα.

Το πρώτο Μετάλλιο Lord Byron για το 2025 απονέμεται στη Βρετανίδα συγγραφέα και μέλος της Royal Society of Literature, Victoria Hislop, και στην Αμερικανίδα Καθηγήτρια ποίησης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Alicia Elsbeth Stallings, μέλος της American Academy of Arts and Sciences.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2025 στις 19.00 στην Ακαδημία Αθηνών.

Στο πλαίσιο της τελετής απονομής θα παρουσιαστεί συναυλία κλασικής μουσικής από τη Μουσική της Πολεμικής Αεροπορίας σε αγαπημένες συνθέσεις των Verdi, Bizet, Puccini, Lehar και Strauss υπό τη μουσική διεύθυνση του Αλέξανδρου Λιτσαρδόπουλου και ερμηνείες του βαρύτονου Άγγελου Μουσίκα και της σοπράνο Σοφίας Ζώβα. Είναι η πρώτη φορά που πολυμελής ορχήστρα θα δώσει συναυλία στην Ακαδημία Αθηνών.

Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Μια πρωτοβουλία της ΕΕΦ, σε συνεργασία και συνδιοργάνωση με την Ακαδημία Αθηνών και το Μουσείο Φιλελληνισμού.

Επισυνάπτονται φωτογραφίες των βραβευόμενων Victoria Hislop και Alicia Elsbeth Stallings, η πρόσκληση στην εκδήλωση και οι δύο όψεις του Μεταλλίου Lord Byron.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ LORD BYRON 2025

Τιμώμενες προσωπικότητες Victoria Hislop και Alicia Elsbeth Stallings

Χώρος: Ακαδημία Αθηνών (Πανεπιστημίου 28, Αθήνα)

Ημέρα & Ώρα: Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2025 στις 19.00

Ελεύθερη είσοδος με προκράτηση θέσης

Περιορισμένος αριθμός θέσεων

Για περισσότερες πληροφορίες και κράτηση θέσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected] και στο Τ. 2108094750