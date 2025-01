Το χρονικό μιας τράπεζας

Την ιδέα της έκδοσης είχαν οι Μαρία Ρισβά και Νέλλη Τζάκου, από τα πρώτα στελέχη της Τράπεζας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Νίκος Δήμου (συγγραφέας), Νίκος Νανόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank 1996-2013), Φωκίων Καραβίας (Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank), Χρήστος Σορώτος (Γενικός Διευθυντής Eurobank), Γιάννης Μούργελας (Νομικός Σύμβουλος – Ελληνική Ένωση Τραπεζών).

Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή μαρτυριών των πρώτων στελεχών της Τράπεζας που προσλήφθηκαν όχι τυπικά να εργαστούν γι’ αυτήν, αλλά ουσιαστικά για να υλοποιήσουν και να προαγάγουν το κοινό εγχείρημα δύο κορυφαίων μορφών της Τραπεζικής στην Ελλάδα του 20ού αιώνα, του Γεωργίου Γόντικα και του Διονύση Κοτσώνη, και ενός εμβληματικού Έλληνα επιχειρηματία διεθνούς βεληνεκούς, του Γιάννη Λάτση.

Εξαρχής σκοπός του βιβλίου τέθηκε η ανάδειξη των αξιών και του πνεύματος βάσει των οποίων εδραιώθηκε η Eurobank και όχι η απρόσωπη αποκωδικοποίηση αρχείων και αριθμών. Για τον λόγο αυτό φωτίζονται τα πρόσωπα τα οποία υπηρέτησαν τις αξίες αυτές και συνέβαλαν στην εξέλιξη της τραπεζικής ιστορίας της χώρας στη μεταιχμιακή περίοδο στα τέλη του 20ού αιώνα.

Το βιβλίο προλογίζει ο Φωκίων Καραβίας και ο Νίκος Δήμου.

Η συγγραφέας Λεωνή Π. Θανασούλα είναι δημιουργός του The Precious Tree biography + culture. Έχει σπουδάσει Ιστορία (Β.Α. – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος), Κλασσική φιλολογία (Μ.Α. – The University of Leeds), Ελληνικό Πολιτισμό (Β.Α. – Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο) και Μουσειολογία (Μ.Α. – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – υποψήφια διδάκτωρ). Εργάζεται ως σύμβουλος αυτοβιογραφίας και πολιτιστικής διαχείρισης. Οι δραστηριότητές της και οι συνεργασίες της κινούνται στον χώρο των πολιτιστικών, μορφωτικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.