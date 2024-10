Οι Βρετανοί POoR Collective στο πρωτότυπο περιβαλλοντικό πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του 2024 στην Τήλο

To επιτυχημένο πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας Tilos Artist Residency, συνεχίζεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο νησί της Τήλου. Ο πολιτιστικός οργανισμός Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) συνεχίζει τη συνεργασία με το British Council στο πλαίσιο του προγράμματος Circular Cultures (Making Matters), προσκαλώντας την βρετανική καλλιτεχνική κολεκτίβα Power Out of Restriction (POoR).

Η εικαστική ομάδα θα βρεθεί στο νησί της Τήλου από τις 16 έως τις 23 Οκτωβρίου 2024 με στόχο να διερευνήσει πιθανές περιβαλλοντικές λύσεις μέσα από το πρίσμα της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας και των εργαλείων που προσφέρει η τέχνη.

Το POoR είναι ακρωνύμιο της φράσης Power Out of Restriction, το οποίο αποδίδεται ως Ισχύς εκτός Περιορισμού. Η κολεκτίβα αποτελεί ένα κοινωνικά σκεπτόμενο οργανισμό αφιερωμένο στην ανάπτυξη των κοινοτήτων και στην ανάδειξη της νέας γενιάς. Οι βραβευμένοι με το 2023 Emerging Design Medal φθάνουν στο νησί της Τήλου λίγο μετά την έκθεση της εγκατάστασής τους Together In Battersea στον εμβληματικό Σταθμό Ηλεκτροδότησης του Battersea στο πλαίσιο του London Design Festival. Η εγκατάσταση αποτέλεσε ένα αφιέρωμα στις έννοιες της κοινότητας, της επικοινωνίας και στο κοινό αίσθημα συσπείρωσης, χρησιμοποιώντας το μοναδικό σκηνικό του ιστορικού σταθμού για να αναδείξει ζητήματα ενότητας και συνεργασίας.

Tο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών της Τήλου στοχεύει να διερευνήσει πώς οι αρχές της κυκλικής οικονομίας και του zero waste μπορούν να εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την καινοτόμα σκέψη στην αρχιτεκτονική, το design, τα διαφορετικά υλικά και τον αστικό σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα, οι καλλιτέχνες κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα φιλοξενίας θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζεται στο νησί από το 2022. Σε συνεργασία με τον Δήμο και τα σχολεία της Τήλου οι καλλιτέχνες πρόκειται να δημιουργήσουν ένα συλλογικό έργο τέχνης με την κοινότητα που θα αποτελέσει την παρακαταθήκη της έρευνάς τους στο νησί. Αντίστοιχα καλλιτεχνικά «αποτυπώματα» δημιούργησαν οι Hypercomf, The New Raw και Resolve κατά τη διάρκεια των περασμένων artist residencies, αρκετά από τα οποία παρουσιάζονται στο Just Go Zero Tilos info point.

To πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας τoυ ομίλου Polygreen με τον Δήμο Τήλου και του Just Go Zero Tilos της Polygreen, που εγκαινιάστηκε το 2022. Είναι ένα καινοτόμο εγχείρημα, το οποίο αναπτύσσει λύσεις για την προώθηση της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας και κατέστησε την Τήλο το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων στην Ελλάδα.

Περισσότερα για τους POoR Collective

Το POoR αποτελεί ακρωνύμιο της φράσης Power Out of Restriction. Η κολεκτίβα συνιστά ένα κοινωνικά σκεπτόμενο οργανισμό αφιερωμένο στην ανάπτυξη των κοινοτήτων και στην ανάδειξη της νέας γενιάς. «Βλέπουμε τη δύναμη της νέας γενιάς και επιδιώκουμε να ακουστούν οι φωνές των νέων», δηλώνουν οι ίδιοι. Κομμάτι της πρακτικής τους η συνεργασία με νέους ανθρώπους για τη δημιουργία απτών αποτελεσμάτων στο τοπικό τους περιβάλλον. Οι υπηρεσίες τους περιλαμβάνουν αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τη δημιουργία τοιχογραφιών και περιπτέρων.

Μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και του σχεδιασμού, στοχεύουν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των κοινοτήτων, να φέρουν κοντά μια πληθώρα δημογραφικών ομάδων και να ενδυναμώσουν τη νεολαία του σήμερα. Οι POoR πιστεύουν ότι η γνήσια δέσμευση επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής της κοινότητας σε κάθε έργο. Η ουσιαστική συμμετοχή προωθεί την ιδιοκτησία, την ενδυνάμωση και την ανταλλαγή γνώσεων. Έχουν συνεργαστεί με φορείς όπως οι RIBA, Royal College of Art, Design Museum, South London Gallery, Wandsworth Borough of London Council, Merton Council και London Borough of Bexley.

Περισσότερα για το Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) και το Tilos Artist Residency

O πολιτιστικός οργανισμός PCAI ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο, CEO της περιβαλλοντικής εταιρείας Polygreen, και στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από ένα ετήσιο πρόγραμμα αναθέσεων, εκθέσεων, προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών, συνεδρίων, εργαστηρίων και εκδηλώσεων. Το PCAI εκπληρώνει τους στόχους του μέσω τριών τομέων δραστηριότητας: τη συλλογή έργων τέχνης του, τα πολιτιστικά προγράμματά του και την υποστήριξη που παρέχει σε καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες με κοινό όραμα και ανησυχίες για το περιβάλλον. Το 2019 σχεδιάστηκε το πρώτο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του οργανισμού από την Κίκα Κυριακάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του PCAI, ενώ στην επιτροπή αξιολόγησής του συμμετείχαν οι Hans Ulrich Obrist, καλλιτεχνικός διευθυντής της Serpentine, και Krist Gruijthuijsen, διευθυντής του KW Institute. Από τo 2021 o οργανισμός είναι official nominator του σημαντικού περιβαλλοντικού βραβείου Earthshot Prize, το οποίο θεσπίστηκε από το Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales.

To Tilos Artist Residency πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ομίλου Polygreen με τον Δήμο της Τήλο και του καινοτόμου εγχειρήματος Just Go Zero Tilos. To πρόγραμμα εγκαινιάστηκε το 2022, με την Polygreen να μετατρέπει την Τήλο σε σημαντική μελέτη περίπτωσης νησιού μηδενικών αποβλήτων. Μέσω του προγράμματος Just Go Zero αποτελεί πλέον το μοναδικό νησί παγκοσμίως και το μόνο μέρος στην Ελλάδα που έχει βραβευτεί με τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste City. Στο πρώτο Tilos Artist Residency στο πλαίσιο του εγχειρήματος, συμμετείχαν το καλλιτεχνικό δίδυμο Hypercomf και το designer duo The New Raw.

Περισσότερα για το British Council

Το British Council είναι ο διεθνής οργανισμός της Βρετανίας που προωθεί τις πολιτισμικές σχέσεις και παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Μέσω της θετικής του συμβολής, και της δουλειάς του στους τομείς των τεχνών, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της αγγλικής γλώσσας, στόχος του είναι να υποστηρίξει την ειρήνη και την ευημερία, δημιουργώντας ένα φιλικό περιβάλλον γνώσης και κατανόησης ανάμεσα σε ανθρώπους που ζουν στη Βρετανία και τις άλλες χώρες, αλλάζοντας τις ζωές τους, δημιουργώντας ευκαιρίες, οικοδομώντας σχέσεις και καλλιεργώντας την εμπιστοσύνη.

Το British Council συνεργάζεται με ανθρώπους σε περισσότερες από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο, εστιάζοντας στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού, στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, στην εκπαίδευση και την κοινωνία των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, 80 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν προσωπική επαφή με τον οργανισμό, ενώ 791 εκατομμύρια είχαν επαφή μαζί του μέσω διαδικτύου, ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και εκδόσεων. Το British Council ιδρύθηκε το 1934 και είναι ένας βρετανικός φιλανθρωπικός οργανισμός, που διέπεται από τους κανόνες του Βασιλικού Καταστατικού και υπάγεται στο βρετανικό δημόσιο. Το 2024 συμπληρώνει τα 85 χρόνια παρουσίας του στην Ελλάδα, γιορτάζοντας τον τρόπο που η εκπαίδευση και ο πολιτισμός μεταμόρφωσαν την Ελλάδα, τη Βρετανία και την Ευρώπη, και προσκαλώντας το κοινό να γίνει μέρος της αποστολής του για ένα καλύτερο μέλλον. Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του οργανισμού στον τομέα των τεχνών είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα Arts Programmes, μέσω Facebook ή μέσω εγγραφής σας στο arts newsletter του British Council.

Περισσότερα για το Circular Cultures – Making Matters της ΕΕ

Το Circular Cultures (Making Matters) είναι το πρόγραμμα του British Council για τον βιώσιμο σχεδιασμό και τις δημιουργικές οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο στοχεύει στην μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση γύρω από τον βιώσιμο σχεδιασμό, την κυκλικότητα και την πολιτιστική ανάπτυξη. Στόχος του προγράμματος είναι η ενσωμάτωση ενός κριτικού διαλόγου γύρω από το σχεδιασμό και την κυκλικότητα και η δημιουργία νέων δικτύων στην ΕΕ γύρω από τη βιωσιμότητα και την κυκλικότητα. Το Circular Cultures αποτελεί μέρος του παγκόσμιου προγράμματος του British Council, Making Matters, το οποίο στοχεύει στην προώθηση ενός παγκόσμιου διαλόγου γύρω από το θέμα του κυκλικού σχεδιασμού. Το διεπιστημονικό πρόγραμμα διερευνά πώς οι αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την δημιουργική σκέψη στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού και της μόδας.