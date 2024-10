Winning: The Unforgiving Race to Greatness – Ο Tim Grover στο Άλσος

Όλες οι επαναστατικές μέθοδοι και τα μυστικά της αυτοβελτίωσης του Tim Grover έρχονται στο Θέατρο Άλσος το Σάββατο 19 Οκτωβρίου για μια συνάντηση – εμπειρία με θέμα τον διαρκή ασταμάτητο αγώνα προς το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής!

Τι χρειάζεται για να επιτύχεις απόλυτη πνευματική και σωματική κυριαρχία;

Πώς να είσαι αμείλικτος και να πετυχαίνεις ό,τι επιθυμείς;

Ποια είναι η αλήθεια για τα εμπόδια και τις προσκλήσεις που βρίσκονται ανάμεσα σε εσάς και τους στόχους σας;

Πως θα γίνεται πιο δυνατοί, γρήγοροι και ισχυροί τόσο σωματικά όσο και πνευματικά;

Πώς γίνονται καλύτεροι ακόμα και οι καλύτεροι… και πώς μπορείς κι εσύ;

Πληροφορίες:

Θέατρο ΑΛΣΟΣ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ.: 210-8227471 & 210-8831487

Ώρα έναρξης 19:00 / Ώρα προσέλευσης 18:00

Προπώληση: https://www.more.com/seminar/tim-grover-1/ και στα ταμεία του Θεάτρου

Ποιος είναι όμως ο Tim Grover ;

Είναι ο γυμναστής που έβγαζε 3,35 δολάρια την ώρα και έφτασε στο σημείο να δουλεύει αποκλειστικά με το κορμί του Μάικλ Τζόρνταν , είναι ο άνθρωπος που εκτός από τον «Air» δούλεψε και πάνω στον Κόμπι Μπράιαντ, στον Ντουέιν Γουέιντ αλλά και άλλων αστεριών του ΝΒΑ, του NFL και του MLS, είναι αυτός που έπλασε και τελειοποίησε σώματα σπουδαίων αθλητών μετατρέποντάς τους σε τέλειες ανθρώπινες μηχανές.

Ινδός στην καταγωγή ο Grover, αγάπησε τη γυμναστική από μικρή ηλικία.

Ζούσε στο Σικάγο κι έβγαζε ελάχιστα χρήματα μέχρι τη στιγμή που ένα άρθρο για τον Τζόρνταν του κίνησε την περιέργεια.

Δεν άργησε να τον βρει να του εκφράσει τις απόψεις του για τη δύναμη του σώματος σε συνδυασμό με τη δύναμη του μυαλού και να τον πείσει ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Αυτό ήταν…. Η συνεργασία τους οδήγησε κα τους δυο στην κορυφή. έγινε παγκοσμίως γνωστός για τη σπουδαία δουλειά του με κορυφαίους πρωταθλητές, όπως οι Michael Jordan, Kobe Bryant, Dwyane Wade και εκατοντάδες άλλους αθλητές NFL, MLB, NBA και Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Tim Grover στο Θέατρο Άλσος υπόσχεται σε όλους όσους βρεθούν εκεί μια συνάντηση – εμπειρία με θέμα τον διαρκή ασταμάτητο αγώνα προς το μεγαλείο και την κατάκτηση της κορυφής

Αυθεντία στην επιστήμη και την τέχνη της πνευματικής και σωματικής κυριαρχίας αλλά και την επίτευξη της αριστείας, ο Tim Grover εδώ και 20 χρόνια συμμετέχει με τεράστια επιτυχία ως coach σε διοργανώσεις με το συγκεκριμένο αντικείμενο σε διεθνές επίπεδο.

Το μότο του: Αντέχεις να αλλάξεις επίπεδο και να γίνεις ασταμάτητος;

Στην Αθήνα θα αποκαλύψει τι χρειάζεται για να πετύχεις απόλυτη πνευματική και σωματική κυριαρχία κατακτώντας ότι επιθυμείς.

Ο Grover σήμερα είναι ο ιδιοκτήτης του “Attack Athletics Gym”, ενός γυμναστηρίου που κόστισε 1.5 εκατ. δολάρια για να χτιστεί το 2007 και έχει έκταση 60 στρεμμάτων! Στο εσωτερικό του υπάρχει αίθουσα 10.000 τετραγωνικών γεμάτη με βάρη, τέσσερα γήπεδα διαστάσεων ΝΒΑ και άλλο ένα χωρητικότητας 1000 θεατών.

Έχει εκδώσει 3 βιβλία όπου εξηγεί την μέθοδό του τα οποίο ωστόσο δεν κυκλοφορούν στην ελληνική:

· Relentless – From good to great to unstoppable

· Winning – The Unforgiving Race to Greatness

· Jump attack – The formula for explosive athletic performance and training like pros