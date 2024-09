Ευζωία και μακροβιότητα: αρμονία σώματος, πνεύματος και ψυχής

Η ραγδαία εξέλιξη των βιοεπιστημών τις τελευταίες δεκαετίες φέρει την ανθρωπότητα αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα.

Η ανάλυση του γενετικού υλικού κάθε ανθρώπου, η χρήση βλαστοκυττάρων, αλλά και η δυνατότητα κλωνοποίησης οργανισμών έχουν δημιουργήσει ανεξερεύνητες προοπτικές και παρά τα προφανή ευεργετικά θεραπευτικά αποτελέσματα, τα βιοηθικά ζητήματα που προκύπτουν είναι τεράστια. Βρισκόμαστε στην κυριολεξία στο κατώφλι να «επανασχεδιάσουμε τον άνθρωπο».

– Αυτές οι αμιγώς υλιστικές προσεγγίσεις είναι από μόνες τους επαρκείς ώστε να έχουμε ευζωία και ενδεχόμενα μακροημέρευση;

– Οι πνευματικές δραστηριότητες και η ψυχική ισορροπία συνδράμουν στα ανωτέρω;

Οι διαλέξεις θα εστιάσουν στο πως μπορούμε να παρέμβουμε ώστε να αποκτήσουμε ευζωία και θα αναδείξουν την απαραίτητη αρμονική συνύπαρξη σώματος, πνεύματος και ψυχής.

Λίγα λόγια για τον ομιλητή:

Ο Δρ. Στάθης Γκόνος είναι Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Είναι πτυχιούχος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτωρ Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Γλασκώβης (Βρετανία) και Docent στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Όρεμπρο (Σουηδία). Διετέλεσε Ερευνητής στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Ludwig/University College του Λονδίνου και Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εστιάζουν στα γενετικά και περιβαλλοντικά αίτια της γήρανσης και της μακροβιότητας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 150 ερευνητικές εργασίες σε διακεκριμένες διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις και μονογραφές βιβλίων και είναι κάτοχος παγκοσμίων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας από τα οποία έχουν προκύψει καινοτόμα αντιγηραντικά προϊόντα. Έχει προσκληθεί να δώσει διαλέξεις σε 110 διεθνή συνέδρια (UNESCO, Ευρωκοινοβούλιο κ.α.), συνδιοργανώνει τα ετήσια συνέδρια “Μοριακής Βιολογίας” στις Σπέτσες τα οποία έχουν τιμήσει με την παρουσία τους πολλοί Νομπελίστες και έχει διοργανώσει, μεταξύ άλλων, το 2ο Ευρωπαϊκό και το 12ο Παγκόσμιο Συνέδριο “Βιοϊατρικής Γήρανσης”. Έχει διατελέσει “Εμπειρογνώμων” της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη “Μελέτη της ανάπτυξης του ανθρώπου και της διαδικασίας της γήρανσης”, Αναπληρωτής Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην “Γονιδιωματική και Βιοτεχνολογία για την Υγεία”, καθώς και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της “International Union of Biochemistry and Molecular Biology”. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της “European Society of Anti-Aging Medicine”, Αρχισυντάκτης των επιθεωρήσεων “Mechanisms of Ageing & Development” και “IUBMB Life” και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των επιθεωρήσεων “Experimental Gerontology”, “Gerontology”, “Ageing Research Reviews”, “Free Radicals Research”, “Redox Biology”, “Free Radical in Biology and Medicine”, “Antioxidants” και “Advances in Redox Research”. Στην χώρα μας αρθρογραφεί τακτικά στον ημερήσιο τύπο και άρθρο του επιλέχθηκε από την επιτροπή των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και αποτέλεσε το θέμα στις εξετάσεις της Νεοελληνικής Γλώσσας.