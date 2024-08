Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2024

Δέκα νέες παραγωγές φέρνει η όγδοη εβδομάδα του προγράμματος 2024 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός» σε μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε Θεσσαλονίκη, Πιερία, Χανιά, Μυτιλήνη, Ερέτρια, Μεσολόγγι, Γόρτυνα, Πρέσπες, Κεφαλονιά και Κόρινθο.

Από τις 19 έως και τις 25 Αυγούστου 2024, η όγδοη εβδομάδα του πολυσυλλεκτικού προγράμματος περιλαμβάνει ξεχωριστές μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, χορό, παραστάσεις και δράσεις για παιδιά και εφήβους που δημιουργήθηκαν πάνω στον κεντρικό θεματικό άξονα του θεσμού για τη φετινή χρονιά, την έννοια της Σύγκρουσης.

Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το ΥΠΠΟ, ενώ οι προκρατήσεις θέσεων για τις εκδηλώσεις έως και τις 31 Αυγούστου 2024 γίνονται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού: www.allofgreeceoneculture.gr.

Το πρόγραμμα της όγδοης εβδομάδας περιλαμβάνει τις εξής εκδηλώσεις: Στις 19 και 20 Αυγούστου, παρουσιάζεται η μουσική παράσταση Η θαυμαστή ιστορία του Χορ-χορ Αγά, σε σύνθεση Αποστόλη Κουτσογιάννη, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. Στις 20 και 21 Αυγούστου, παρουσιάζονται οι μουσικές παραστάσεις BALKANIA με τη συμμετοχή των Abagar Quartet, Ισοκράτισσες, Lot Kurbeti στο Ελληνιστικό θέατρο στο Δίον και Μόρτισσα κι Αλάνης, σε επιμέλεια Ευγένιου Βούλγαρη, στο Αρχαίο Θέατρο Απτέρας, καθώς και η παράσταση για παιδιά και εφήβους Ροβ & Κρους από το Patari Project στο Κάστρο Μυτιλήνης. Στις 21 και 22 Αυγούστου, η μουσική παράσταση Εις την Πόλιν – Istanbul από τη μουσική ομάδα in excelsis έρχεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας.

Στις 22 και 23 Αυγούστου, η παράσταση για παιδιά και εφήβους Η τέχνη του πολέμου, σε κείμενο και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Θάνου και Αλκμήνης Καλογήρου παρουσιάζεται στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ι. Π. Μεσολογγίου. Στις 23 και 24 Αυγούστου, το διήμερο δράσεων Τouching Faultlines, σε επιμέλεια της Αγγελικής Τζωρτζακάκη και του Πάνου Γιαννικόπουλου, φέρνει σε διάλογο σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές με το Ρωμαϊκό Ωδείο Γόρτυνας.

Στις 24 και 25 Αυγούστου, ο αρχιμουσικός Γιώργος Ζιάβρας και η σκηνοθέτις Σοφία Πάσχου παρουσιάζουν το μουσικό έργο Τραγούδι στη γη στον Άγιο Αχίλλειο Πρεσπών. Επίσης, τις ίδιες ημερομηνίες, θα παρουσιαστούν η θεατρική παράσταση ΠΛΙΤΣ ΠΛΑΤΣ ΠΛΟΥΤΣ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παύλου, στο Κάστρο Αγίου Γεωργίου στην Κεφαλονιά, καθώς και η παράσταση για παιδιά και εφήβους Όταν έφυγαν τ’ αγάλματα, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Αγγελικής Δαρλάση, στον Αρχαιολογικό χώρο Κορίνθου.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων: 19 – 25 Αυγούστου 2024

19, 20 Αυγούστου 2024

Η θαυμαστή ιστορία του Χορ-χορ Αγά | Μουσική

Πολυχώρος Πολιτισμού Ισλαχανέ, Θεσσαλονίκη

20, 21 Αυγούστου 2024

BALKANIA | Μουσική

Ελληνιστικό θέατρο στο Δίον, Πιερία

Μόρτισσα κι Αλάνης | Μουσική

Αρχαίο Θέατρο Απτέρας, Χανιά

Ροβ & Κρους | Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Κάστρο Μυτιλήνης

21, 22 Αυγούστου 2024

Εις την Πόλιν – Istanbul | Μουσική

Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας

22, 23 Αυγούστου 2024

Η τέχνη του πολέμου | Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ι. Π. Μεσολογγίου

23, 24 Αυγούστου 2024

Touching Faultlines | Χορός

Ωδείο Γόρτυνας, Κρήτη

24, 25 Αυγούστου 2024

Τραγούδι στη γη | Μουσική

Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών

ΠΛΙΤΣ ΠΛΑΤΣ ΠΛΟΥΤΣ | Θέατρο

Ένα κοκτέιλ κερασμένο απ’ τους εργαζόμενους στον τουρισμό

Κάστρο Αγίου Γεωργίου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά

Όταν έφυγαν τ’ αγάλματα | Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Αρχαιολογικός χώρος Κορίνθου

Μουσική

Η θαυμαστή ιστορία του Χορ-χορ Αγά

19, 20 Αυγούστου 2024 / Ώρα έναρξης: 21:00

Πολυχώρος Πολιτισμού Ισλαχανέ, Θεσσαλονίκη

Σύνθεση: Αποστόλης Κουτσογιάννης

Κείμενο: Μάριος Χατζηπροκοπίου

Σκηνοθεσία: Θανάσης Κριτσάκης

Ιδέα, επιστημονική επιμέλεια: Αρετή Κονδυλίδου

Θέατρο σκιών: Ειρήνη Μάστορα

Ερμηνεύουν: Γιάννης Διονυσίου, Νίκος Σπανάτης

Συμμετέχουν μουσικοί από το Oros Ensemble:

Βασίλης Ζιγκερίδης (κανονάκι), Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης (ακορντεόν), Δημήτρης Καραγιαννακίδης (τσέλο), Ειρήνη Κρικώνη (βιολί), Αντώνης Τσαχτάνης (κλαρινέτο)

ΑΜΚΕ: ΡΥΜΗ

To έργο Η θαυμαστή ιστορία του Χορ-χορ Αγά είναι μια μουσική παράσταση θεάτρου σκιών σε σύνθεση Αποστόλη Κουτσογιάννη, κείμενο Μάριου Χατζηπροκοπίου και σκηνοθεσία Θανάση Κριτσάκη, με ερμηνεύτρια την Ειρήνη Μάστορα.

Με αφορμή την οθωμανική οπερέτα Λεμπλεμπιτζής Χορ χορ αγάς (1875), που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα Βαλκάνια και μελωδίες της ερμήνευσε και ηχογράφησε η μπάντα του Ισλαχανέ το 1909, η παράσταση προτείνει μια πρωτότυπη μουσική για δύο τραγουδιστές (Γιάννης Διονυσίου και Νίκος Σπανάτης) και μικρό σύνολο (Oros Ensemble), καθώς και μια καινούρια δραματουργία που απηχεί και επινοεί εκ νέου το αρχικό λιμπρέτο.

Αναζητώντας την κόρη του Φατίμα στους δρόμους της μεγαλούπολης, ο χωρικός Χορ-Χορ συγκρούεται με έναν ξένο για αυτόν κόσμο και, χάνοντας τον εαυτό του, τελικά μεταμορφώνεται. Σπάζοντας το καλούπι της μοίρας των γυναικών, η Φατίμα αναδεικνύεται σε κεντρική ηρωίδα που ορίζει πλέον τη ζωή της και, βοηθούμενη από μαγικές δυνάμεις, κινεί τα νήματα της πλοκής. H φόρμα του θεάτρου σκιών γίνεται ο σκηνικός χώρος ενός σύγχρονου παραμυθιού, η μουσική παράγει το ηχητικό πεδίο όπου ξεδιπλώνονται οι χαρακτήρες, ενώ ο λόγος ξαναγράφει την παλιά ιστορία –τόσο παλιά και τόσο νέα, όσο η Σεχραζάντ.

Μουσική

BALKANIA

20, 21 Αυγούστου 2024 / Ώρα έναρξης: 21:00

Ελληνιστικό Θέατρο στο Δίον, Πιερία

Abagar Quartet:

Μουσική διεύθυνση: Sashka Chenkova

Desislava Petrova (σοπράνο), Stefka Budakova (μέτζο), Sofia Genova (άλτο), Hristina Valchanova (κοντράλτο), Momchil Genov (ταμπουράς), Milen Georgiev (καβάλ), Alexis Goudas (φωνητικά, κιθάρα)

Ισοκράτισσες: Άρτεμις Ίσου, Σοφία Ίσου, Παναγιώτα Τσελίκη, Μαρία Φωστηροπούλου, Μαρία Γκίκα, Ηλέκτρα Ξέρρα

Lot Kurbeti: Χρήστο Μπούση, Φατμίρ Ντέναϊ, Φατιόν Γκραμπόβα, Παναγιώτ Κάσι, Βερί Ονιέα, Αρτιμόν Σίνα, Αρμάντ Ντέναϊ

ΑΜΚΕ: WOMO ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τρία φωνητικά σύνολα, οι Ισοκράτισσες από την Ελλάδα, το Lot Kurbeti από την Αλβανία και το Abagar Quartet από τη Βουλγαρία, προσκεκλημένα από τη WOMO και το γυναικείο φωνητικό σύνολο CHÓRES, δίνουν το δικό τους στίγμα στη μουσική παράσταση BALKANIA ξεδιπλώνοντας την εκφραστικότητα και την αισθητική τους μέσα από τις τοπικές μουσικές τους παραδόσεις.

Η επιλογή του ρεπερτορίου σκοπεύει να αναδείξει σημεία τομής μα και αντίθεσης ανάμεσά τους, που θα σκιαγραφήσουν έναν πολύμορφο καμβά βαλκανικών χρωμάτων και πολυφωνικών υφών. Στα συγκρουσιακά στοιχεία συγκαταλέγονται η ανάδειξη, διάκριση και επισήμανση της εκάστοτε εθνικής ταυτότητας με φορέα τη γλώσσα, τις διαφορές στη μουσική δομή, στα όργανα, στις λεπτομέρειες της εκτέλεσης, στην αισθητική.

Με τις ιδιαιτερότητες και επιρροές της κάθε μουσικής παράδοσης να εμπεριέχουν το ιστορικό υπόβαθρο, τα σκληρά βιώματα της συλλογικής μνήμης των εν λόγω εθνών κατά τον 20ό αιώνα, καθώς και την πολιτική βούληση (που όρισε τόσο τη μορφή όσο και τη λειτουργία των παραδόσεων αυτών στον έξω κόσμο), η συναυλία, σε ένα πλαίσιο πολιτιστικής ανταλλαγής, δίνει χώρο στις διαφορές που τονίζουν τη μουσική ποικιλομορφία, τη διαφοροποίηση και τις μοναδικότητες κάθε περιοχής.

Μουσική

Μόρτισσα κι Αλάνης

20, 21 Αυγούστου 2024 / Ώρα έναρξης: 21:00

Αρχαίο Θέατρο Απτέρας, Χανιά

Μουσική επιμέλεια, μπουζούκι, ούτι, γιαϊλί ταμπούρ: Ευγένιος Βούλγαρης

Σαντούρι: Ουρανία Λαμπροπούλου

Τραγούδι: Θεοδώρα Μπάκα

Δραματουργική κίνηση, χορός: Έλενα Βακάλη

Βοηθός παραγωγής: Βασίλης Βανταράκης

Σχεδιασμός, οργάνωση, επιμέλεια παραγωγής: Αγγελική Σπυριδάκη

ΑΜΚΕ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΗΝΗ

Η μουσική παράσταση Μόρτισσα κι Αλάνης χρησιμοποιεί τη σύγκρουση δύο αρχετυπικών χαρακτήρων της μυθολογίας του ρεμπέτικου τραγουδιού, ενός ιδιότυπου ελληνικού μουσικού είδους, της μόρτισσας και του αλάνη, για να εξερευνήσει τη γενικότερη θεματική της σύγκρουσης. Επιχειρώντας να ξεφύγει από τα στερεοτυπικά σχήματα, θέλει να εισχωρήσει βαθύτερα στην εξερεύνηση μιας βαθιάς εσωτερικής υπαρξιακής σύγκρουσης, της αδυναμίας συγκρότησης ενός «εγώ» που θα μπορέσει να αποδεχθεί έναν ισότιμο «άλλον». Οι διαπολιτισμικές επιρροές, η εισαγωγή νέων ηθών και τρόπων συμπεριφοράς στην κλειστή ελληνική κοινωνία του μεσοπολέμου, αλλά και η άρνηση επιτέλεσης του φύλου και ο αυτοπροσδιορισμός της σεξουαλικότητας που υπάρχει ως κρυφό επίπεδο σε πολλές συνθέσεις της εποχής, οδηγούν αναπόφευκτα σε μια σύγκρουση συμφερόντων, που στην ουσία όμως θεμελιώνεται σε μια βαθιά εσωτερική, μη διαλεκτική σύγκρουση. Η λύση δεν προκύπτει από τη σύνθεση των αντιθέσεων αλλά από την υπέρβασή τους, μέσω της αποδοχής ενός αυθεντικού «εγώ» και του αυτοπροσδιορισμένου «άλλου».

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Ροβ & Κρους

20, 21 Αυγούστου 2024 / Ώρα έναρξης: 21:00

Κάστρο Μυτιλήνης

Διασκευή: PATARI PROJECT

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Συνεργασία στη σκηνοθεσία: Εριφύλη Στεφανίδου

Σκηνικά: Ευαγγελία Θεριανού

Κοστούμια: Zενεβιέβ Αθανασοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Σοφία Αλεξιάδου

Ερμηνεύουν: Γιάννης Γιαννούλης, Θεοδόσης Κώνστας, Αποστόλης Ψυχράμης

Εκτέλεση παραγωγής: Άρης Λάσκος

ΑΜΚΕ: PATARI PROJECT

Ύστερα από την πρώτη της εμφάνιση στη Μυτιλήνη με την παράσταση Αιγαίο (Ιερό του Μέσου, 2021), η ομάδα PATARI PROJECT επιστρέφει με τη νέα της παραγωγή Ροβ & Κρους, μια συναρπαστική παράσταση για όλη την οικογένεια, η οποία αποτελεί διασκευή του έργου Ο Ροβινσώνας και ο Κρούσος των Νίνο ντ’ Ιντρόνα και Τζάκομο Ραβίκιο.

Ενώ τα πάντα γύρω τους έχουν απαλειφθεί από πρωτοφανή πλημμύρα, δύο άντρες βρίσκουν καταφύγιο πάνω σε μια σκεπή σπιτιού. Ως «ναυαγοί» είναι υποχρεωμένοι να ζήσουν μαζί για ένα διάστημα, όμως η ύπαρξη του «άλλου» φαντάζει εχθρική. Καθώς δεν μιλούν την ίδια γλώσσα προσπαθούν να επικοινωνήσουν με νοήματα και με τη γλώσσα του σώματος, κι αυτό γεννά έντονες κι εκρηκτικές καταστάσεις, συχνά ξεκαρδιστικές. Μόνοι στον κόσμο οι δυο «εχθροί», μην έχοντας αλλού να στραφούν, θα πλησιάσουν σιγά σιγά ο ένας τον άλλον και θα βρουν τρόπο να συνυπάρξουν. Και τότε έρχεται η ανατροπή… Και μετά τι; Ένα έργο με χιούμορ, για μικρούς και μεγάλους, ιδιαίτερο και συγκινητικό.

Μουσική

Εις την Πόλιν – Istanbul

21, 22 Αυγούστου 2024 / Ώρα έναρξης: 21:00

Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας

Λογοτεχνική μετάφραση των κειμένων στα νέα ελληνικά: Αργυρώ Κασωτάκη – Γατοπούλου

Επιλογή κειμένων, ποιημάτων: Ηλίας Μαλεβίτης

Επιλογή και επιμέλεια ύμνων και οθωμανικών συνθέσεων: Κώστας και Λουκία Κωνσταντάτου

Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιώργος Νικολαΐδης

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Δημήτρης Μούσουρας

Σχεδιασμός ήχου: Πασχάλης Κολέντσης

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέξανδρος Πολιτάκης

Απαγγελία ύμνων στα νέα ελληνικά: Βαγγέλης Στρατηγάκος

Χορεύει: Ιωάννα Μήτσικα

Μουσικοί: Λουκία Κωνσταντάτου (μέλος, κανονάκι), Έλσα Παπέλη (βιολοντσέλο), Χρυσάνθη Γκίκα (πολίτικη λύρα), Γιώργος Βεντουρής (κοντραμπάσο), Κώστας Κωνσταντάτος (μέλος, κρουστά), Νεκτάριος Σταματέλλος (νέυ)

ΑΜΚΕ: ΘΕΑΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΕΝΑΟΣ

Η μουσική ομάδα In excelsis συνθέτει μια εύρυθμη παράσταση με τίτλο Εις την Πόλιν – Istanbul βασισμένη στις διάφορες και ποικίλες πλευρές του μουσικού, καλλιτεχνικού και πνευματικού τοπίου στην «οθωμανική» Κωνσταντινούπολη. Στόχος είναι αυτό το τοπίο, ζωγραφισμένο με τα χρώματα των ήχων, του λόγου και της κίνησης, να αποδώσει την ατμόσφαιρα και το κλίμα της εποχής, άλλοτε ονειρικό και πνευματικό, άλλοτε συγκρουσιακό ή λατρευτικό, πάντοτε όμως πολύχρωμο και πολυδιάστατο.

Ύμνοι από το ρεπερτόριο της «βυζαντινής μουσικής» συναντούν τη λατρευτική μουσική των Δερβίσηδων (τάγμα των Μεβλεβί) ενώ εμφανίζονται και χαρακτηριστικές ορχηστρικές συνθέσεις που εκφράζουν και το λόγιο κοσμικό πνεύμα που επικρατούσε στο Παλάτι του Σουλτάνου και την Κωνσταντινούπολη για αρκετούς αιώνες μετά την Άλωση. Παράλληλα, «στρατιωτικά εμβατήρια» συνηχούν με αποσπάσματα από λαϊκούς θρήνους για την Άλωση, και έτσι συμπληρώνονται τα σημαντικότερα ακούσματα της «Πόλης» την αναφερόμενη περίοδο.

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Η τέχνη του πολέμου

22, 23 Αυγούστου 2024 / Ώρα έναρξης: 21:00

Ξενοκράτειο Μουσείο Μεσολογγίου

Κείμενο, σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Θάνος, Αλκμήνη Καλογήρου

Σχεδιασμός board game, κοστούμια: Ελένη Καϊκά

Σχεδιασμός φωτισμών, video design: Στράτος Κουρλής

Σύμβουλος board game: Βασίλης Παύλου

Ερμηνεύουν: Γιώργος Λόξας, Αριστέα Σταφυλαράκη

ΑΜΚΕ: Κίτρον

Ο πόλεμος αποτελεί την έσχατη μορφή σύγκρουσης μεταξύ αντιπάλων. Η δράση Η τέχνη του πολέμου, σε κείμενο και σκηνοθεσία των Κωνσταντίνου Θάνου και Αλκμήνης Καλογήρου, αποτελεί μια αναπαράσταση μάχης πολέμου με τη μορφή επιτραπέζιου παιχνιδιού που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους. Μινιατούρες στρατιώτες, όπλα μάχης και τεχνικές στρατηγικής νίκης από το ομώνυμο βιβλίο του Σουν Τσου θα ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά γύρω από τις συνέπειες του πολέμου και θα αναδείξουν τα συναισθήματα των θυμάτων, των θυτών και των παρατηρητών. Σε μια εποχή που τα παιχνίδια παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των παιδιών, η αναλογική αυτή αναπαράσταση χρησιμοποιεί το παιχνίδι σαν όχημα για μια πολύπλευρη και βιωματική προσέγγιση της σύγκρουσης και του πολέμου.

Χορός

Touching Faultlines

23 – 25 Αυγούστου 2024 / Ώρα έναρξης: 18:00 (23/8), 19.00 (24/8)

Διάρκεια παραστατικών δράσεων έως 24/8

Ώρες επισκεψιμότητας: 08.00 – 21.00 (23, 24/8), 08.00 – 20.00 (25/8)

Ωδείο Γόρτυνας, Κρήτη

Καλλιτέχνες: Mounira Al Solh, Ίρια Βρεττού, Huniti Goldox, Ερμίρα Γκόρο, Λητώ Κάττου, Πέτρος Μώρης, Άννα Παπαθανασίου & Inga Galinytė, Εύα Παπαμαργαρίτη, Πάνος Προφήτης, Ελένη Τωμαδάκη, Enrico Floriddia & Fredj Moussa

Επιμέλεια: Αγγελική Τζωρτζακάκη, Πάνος Γιαννικόπουλος

Παραγωγή: Φοίβος Πετρόπουλος & Wild Reeds

Γραφιστικά και οπτική ταυτότητα: Bend

ΑΜΚΕ: WILD REEDS

Το διήμερο δράσεων Τouching Faultlines φέρνει σε διάλογο σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές με το Ρωμαϊκό Ωδείο της Γόρτυνας, μέσα από το πρίσμα του γεωλογικού χρόνου και της κίνησης, εστιάζοντας στις ρήξεις και στις εντάσεις ως σημεία επαφής. Η σχέση του γεωλογικού και του ιστορικού παρελθόντος αναδύεται στο παρόν με επιτελεστικές δράσεις, χορό, γλυπτικές και οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις αλλά και κείμενα και ηχητικές παρεμβάσεις. Οι καλλιτέχνες ανταποκρίνονται στις αποκλίνουσες και συγκλίνουσες κινήσεις τεκτονικών πλακών, ηφαιστειακές εκρήξεις και σεισμικές δονήσεις και στις πολιτικές και πολιτισμικές συνδηλώσεις τους.

Το Τouching Faultlines επιχειρεί να δημιουργήσει χώρο για αφηγήσεις που συμπεριλαμβάνουν τις έννοιες της αέναης κίνησης, της εκτόνωσης, της ρήξης αλλά και της απελευθέρωσης και της αναδόμησης. Είτε πρόκειται για τη γλώσσα, είτε για το φύλο, είτε για τη γεωπολιτική διάσταση που συχνά τα πλαισιώνει, η τριβή και η αντιπαράθεση προϋποθέτει την ύπαρξη μιας επιτελεστικής ζώνης επαφής. Μέσα σε αυτή τη ζώνη, η ένταση εκδηλώνεται εκεί όπου υπάρχει κίνηση. Αν τα σημεία σύγκρουσης θεωρηθούν επιφάνειες επαφής, τι μπορούμε να μάθουμε παρατηρώντας τα γεωλογικά σώματα και τις μετακινήσεις τους στη λεκάνη της Μεσογείου;

Μουσική

Τραγούδι στη γη

24, 25 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 18:00

Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών

Ιδέα, δραματουργία: Γιώργος Ζιάβρας, Σοφία Πάσχου

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Μουσική διεύθυνση: Γιώργος Ζιάβρας

Ερμηνεύουν: Ανδρέας Καραούλης (τενόρος), Γεώργιος Ιατρού (βαρύτονος), Πάνος Ζυγούρος (περφόρμερ)

Μουσικό σύνολο: Κατερίνα Χατζηνικολάου (βιολί I), Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης (βιολί IΙ), Ηλίας Σδούκος (βιόλα), Μαρία Σκανδάλη (βιολοντσέλο), Νίκος Τσουκαλάς (κοντραμπάσο), Ζαχαρίας Ταρπάγκος (φλάουτο), Γιάννης Οικονόμου (όμποε), Κώστας Τζέκος (κλαρινέτο), Δημήτρης Ντακοβάνος (φαγκότο), Γιάννης Γούναρης (κόρνο), Παναγιώτης Ζιάβρας, Σταμάτης Πασόπουλος (κρουστά), Αλεξάνδρα Κώστα, Γιώργος Κωνσταντίνου (πλήκτρα)

Εκτέλεση παραγωγής: Ιάσων Ραΐσης

ΑΜΚΕ: ΘΙΑΣΟΣ ΑΝΤΑΜΑ

Μια ελεύθερη καλλιτεχνική υλοποίηση για την υπαρξιακή σύνδεση μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Μια θεραπευτική περιδιάβαση, σχεδόν σαν μια απογευματινή βόλτα. Μια σχεδόν αρχέγονη εσωτερική ψυχοθεραπευτική σύγκρουση που συμφιλιώνεται με τη νομοτέλεια της συνύπαρξης.

Στη spatial performance Τραγούδι στη γη, οι μουσικοί του συνόλου ακροβολίζονται σε καίρια σημεία της βασικής περιπατητικής διαδρομής του νησιού του Αγίου Αχιλλείου της Μικρής Πρέσπας και ερμηνεύουν σολιστικά έργα των Billone, Xenakis, Murail, Saariaho, Yun, Hosokawa κ.ά. Η πορεία θα καταλήξει στον τόπο της τελετουργίας-συμφιλίωσης, στο μισογκρεμισμένο κοίλο της βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου, όπου θα ακουστεί το Τραγούδι της γης του Μάλερ [Das Lied von der Erde, προσαρμογή Σαίνμπεργκ].

Η ελεύθερη περιπλάνηση του θεατή στο φυσικό τοπίο και η σχεδόν τυχαία συνάντησή του με σολιστικές μουσικές μινιατούρες σύγχρονης μουσικής των τελευταίων δεκαετιών τον τοποθετεί σε πρώτο πλάνο, σχεδόν στο κέντρο μιας αντίφασης. Όσο προχωρά όμως, συνειδητοποιεί πως ό,τι γίνεται με ενσυναίσθηση και σεβασμό μπορεί να συμβιώνει. Η σύγκρουση σιγά σιγά ξεφτίζει. Στο τέλος της διαδρομής, o Μάλερ ηχεί στη βασιλική του 10ου αιώνα και, όπως δύει ο ήλιος, ο θεατής δεν αγαπά μόνο αλλήλους, αλλά και τον εαυτό του.

Θέατρο

ΠΛΙΤΣ ΠΛΑΤΣ ΠΛΟΥΤΣ

Ένα κοκτέιλ κερασμένο απ’ τους εργαζόμενους στον τουρισμό

24, 25 Αυγούστου 2024 / Ώρα έναρξης: 19:45

Κάστρο Αγίου Γεωργίου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά

Σκηνοθεσία: Γɩώργος Παύλου

Συνεργάτρɩα στη δραματουργία: Ασπασία Μαρία Αλεξίου

Πρωτότυπη μουσɩκή σύνθεση, μουσɩκός επί σκηνής: Παντελής Πρωτοπαπάς

Κοστούμια: Ουρανία Φραγγέα

Ερμηνεύουν: Εɩρήνη Μαυρɩκάκη, Κατερίνα Κρίστο, Γɩώργος Παύλου, Σπύρος Σουρβίνος

ΑΜΚΕ: Who Am I To Theater Group

Για τα περισσότερα παιδιά το καλοκαίρι είναι η πιο ξένοιαστη εποχή του χρόνου. Για τους ενήλικες η θερινή περίοδος είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που απαιτεί οργάνωση, σχεδιασμό και χρήματα. Για ορισμένους επαγγελματίες το καλοκαίρι ταυτίζεται με την εργασία τους. Οι εργαζόμενοι/ες πρέπει, ακόμα και σε εξαντλητικές συνθήκες, να κρύψουν την κούρασή τους για να μην επιβαρύνουν τη διάθεση των παραθεριστών, οι δε ταξιδιώτες επενδύουν τα χρήματά τους σε διακοπές και ελπίζουν ότι μέσα από αυτές θα αποζημιωθούν για τις ματαιώσεις και την κόπωση μιας ολόκληρης χρονιάς.

Στη σκηνή πρωταγωνιστεί ό,τι μένει στη σκιά του καλοκαιριού: οι σκέψεις που δεν μοιράζονται οι ξεναγοί με τους τουρίστες, οι συζητήσεις του προσωπικού στις κουζίνες, τα παρεχόμενα δωμάτια των είκοσι τετραγωνικών, που μαζί με τα τέσσερα γκαρσόνια κοιμίζουν και 23 κατσαρίδες.

Είμαστε όλοι ίσοι κάτω από τον ήλιο ή μαζί με τις αποσκευές μας μεταφέρουμε και τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες στα τουριστικά θέρετρα;

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Όταν έφυγαν τ’ αγάλματα

24, 25 Αυγούστου 2024 / Ώρα έναρξης: 20:00

Αρχαιολογικός χώρος Κορίνθου

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Αγγελικής Δαρλάση (εκδόσεις Μεταίχμιο)

Διασκευή: Αγγελική Δαρλάση

Σκηνοθεσία: Χρήστος Χριστόπουλος

Μουσική: Κάρμεν Ζωγράφου

Σκηνικά, κοστούμια, αντικείμενα: Κωνσταντίνα Εμμανουήλ

Κινησιολογική επιμέλεια: Νικολέττα Ξεναρίου

Βίντεο: Ειρήνη Δερμιτζάκη

Ερμηνεύουν: Χρήστος Δερβεντζής, Αλέξανδρος Καναβός, Σοφία Νικολοπούλου, Αγγελική Παναγιωτοπούλου

ΑΜΚΕ: ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ

Το νεανικό μυθιστόρημα Όταν έφυγαν τ’ αγάλματα της Αγγελικής Δαρλάση μεταφέρεται στη σκηνή σε διασκευή της συγγραφέως και μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Χρήστου Χριστόπουλου, δημιουργώντας μια ξεχωριστή παράσταση που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών.

Ήταν κάποτε ένα κορίτσι που είχε ακούσει τα αγάλματα να τραγουδούν, είχε χορέψει μαζί τους στο φως του φεγγαριού, τα είχε δει να δακρύζουν. Επειδή τα αγάλματα τις νύχτες ζωντανεύουν. Η Αγγελίνα το ήξερε καλά αυτό, αφού μεγάλωσε μέσα στο μουσείο. Ο Τίκο και τα αγάλματα ήταν οι καλύτεροί της φίλοι. Όταν ο Μουσολίνι κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα, ο φόβος ότι θα επικρατήσει το σκοτάδι του ναζισμού έγινε ακόμα ισχυρότερος. Κι όσοι σχετίζονταν με το μουσείο, από τους αρχαιολόγους μέχρι τους απλούς εργάτες, όλοι μοιράζονταν μια κοινή αγωνία, όλοι προστάτευαν το ίδιο μυστικό, που έμοιαζε να συνοψίζεται σε μία και μόνο φράση: «Να προλάβουμε…». Η Αγγελίνα θα θελήσει να μάθει εκείνο το μυστικό και να βοηθήσει τον φίλο της τον Τίκο να κρύψει το δικό του.

Πληροφορίες

• Όλες οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

• H προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

• Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, όπου υπάρχει.

• Πληροφορίες & προκρατήσεις: www.allofgreeceoneculture.gr

Πηγή: ΥΠΠΟ

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

