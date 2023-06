Ο μακροβιότερος θεσμός του κλάδου της μόδας στην Ελλάδα, Athens Fashion Week επέστρεψε ανανεωμένος, με καλοκαιρινή διάθεση και σας υπόσχεται 5 μέρες γεμάτες δημιουργικότητα, λάμψη και πολλές εκπλήξεις.

Κεντρικό σημείο διεξαγωγής της Εβδομάδας Μόδας θα είναι για πρώτη φορά το “The Ellinikon Experience Park” που βρίσκεται εντός του The Ellinikon, του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, που πραγματοποιείται από τη Lamda Development. Το “The Ellinikon Experience Park”, ένα βιωματικό πάρκο 75 στρεμμάτων με περισσότερα από 900 δέντρα και 80.000 φυτά από μεσογειακές ποικιλίες, σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου τρόπου ζωής, γεμάτη εμπειρίες, εικόνες και συναισθήματα, δίπλα στη φύση. Αποτελεί ένα πρώτο μέρος του μεγάλου Πάρκου του Ελληνικού που θα παραδοθεί στο κοινό τα επόμενα χρόνια. Στο χώρο δεσπόζουν τα τρία υπόστεγα της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία έχουν κηρυχθεί Νεότερα Μνημεία από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το πάρκο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, σηματοδοτώντας μία νέα, πιο φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση. Για αυτό το λόγο αποτελεί το ιδανικό φόντο τόσο για τα εντυπωσιακά fashion shows σπουδαίων Ελλήνων σχεδιαστών, όσο και τα παράλληλα δρώμενα που θα πραγματοποιηθούν, στηρίζοντας την βιώσιμη μόδα και την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων και φύσης.

Η 32η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας θα ξεκινήσει την Πέμπτη 8/6 με ένα εντυπωσιακό installation οπού για πρώτη φορά οι σχεδιαστές 14 Έλληνες καταξιωμένοι σχεδιαστές, της Ένωσης των Σχεδιαστών Μόδας θα παρουσιάσουν ξεχωριστές δημιουργίες. Πιο συγκεκριμένα, οι σχεδιαστές : Angelos Bradis- Chara Lebessi -Dassios- Denise Eleftheriou -Dimitris Petrou- Ioanna Kourbela- Kathy Heyndels- Konstantinos Tsigaros -Liana Camba -Maison Faliakos – Parthenis- Sotiris Georgiou- Vassilis Zoulias- Yiorgos Eleftheriades θα προσφέρουν στους παρευρισκόμενους ένα εντυπωσιακό performance installation με φόντο το εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό του Πάρκου του Ελληνικού.

Στην συνέχεια, ο Konstantinos Tsigaros έρχεται με την συλλογή Κ7 Konstantinos Tsigaros με τίτλο «Βιωσιμότητα» μια συλλογή που επικεντρώνεται στον μινιμαλισμό και στη φιλοσοφία της «αργής μόδας». Τη σκυτάλη θα πάρει η επίδειξη μόδας του Dimitris Dassios ο οποίος θα παρουσιάσει την συλλογή «Walking in the Glow», Fall/Winter ’23-’24. Την πρώτη μέρα της Εβδομάδας Μόδας θα κλείσει ο οίκος μόδας Kathy Heyndels και ο Marios Togos με την συλλογή «Cocktail» Spring/ Summer 2024 μια Collection γεμάτη χρώματα, απαλές υφές, γραμμές και σχήματα.

H δεύτερη μέρα της 32ης Athens Fashion Week, την Παρασκευή 9/6 θα ξεκινήσει με τις δημιουργίες του Vassilis Zoulias και με την Pret-a- porter συλλογή Maison Zoulias με όνομα «Garden Euphoria», A/W ’23-’24 ενώ τα ευφάνταστα κοσμήματα του Pericles Kondylatos θα στολίσουν με μοναδικό τρόπο για μια ακόμα φορά τις δημιουργίες του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Daphne Valente με την συλλογή “Flora Graeca” εμπνευσμένη από το ομώνυμο βιβλίο Βοτανικής τονίζει την αναγκαιότητα σεβασμού προς τη φύση, πριν να είναι πολύ αργά. Η δεύτερη μέρα της Εβδομάδας μόδας θα κλείσει το brand Parthenis , με την συλλογή Winterlude A/W ’23-’24.

Η τρίτη μέρα της Εβδομάδας Μόδας, το Σάββατο 10/6 είναι αφιερωμένη στους νέους σχεδιαστές μόδας και στο θεσμό των New Designers Awards. Έξι νέοι σχεδιαστές μόδας θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους διεκδικώντας τρία πολύ σημαντικά έπαθλα: Best Catwalk, Best Trendsetter και Best New Designer. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το Καλλιτεχνικό Σχολείο του Γέρακα θα παρουσιάσει τις συλλογές των μαθητών οι οποίοι θα περπατήσουν στη πασαρέλα φορώντας τις δημιουργίες τους σε ένα κονσεπτικό performance.

Η τέταρτη μέρα της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, Κυριακή 11/6 ξεκινά με το fashion show της Irene Angelopoulos και με την Summer ’23 Haute Couture συλλογή με τίτλο “Ethereal Allure”. Η καλοκαιρινή διάθεση θα συνεχιστεί με το νέο στην Ελληνική αγορά luxurious fashion brand MariellaBGreen όπου θα παρουσιάσει την Summer 2023 συλλογή με μαγιό από βιώσιμα υλικά. Θα ακολουθήσει το sustainable fashion show Ethical Ode με τo τίτλο «Togetherhood» οι σχεδιαστές με τις βιώσιμες συλλογές που θα συμμετέχουν είναι: Syn Athena kai Cheira Kinei, Line Πlanet think Greek, Musa Collection, Niki Stylianou, The Holy Bag, New Cult ( Βuffalo shoes, Kangol) & Safilo Hellas οπτικά. Η βραδιά θα κλείσει με το fashion brand Celebrity Skin και την μοναδική συλλογή Morbid Fascination και με πολλούς επώνυμους στην πασαρέλα!

Την τελευταία μέρα της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, Κυριακή 12/6 έρχεται ο ανατρεπτικός Paris Valtadoros που θα παρουσιάσει την συλλογή Illusion, Fall/ Winter ’24 και Resort Collection 2024 . Η 32η Εβδομάδα Μόδας στο Ελληνικό θα κλείσει με τις δημιουργίες του Vlassi Holevas και τη συλλογή Gypsy Couture Summer 2023 και ένα δυναμικό closing party.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις τρέχουσες συλλογές των Ελλήνων δημιουργών αξεσουάρ μόδας, οι οποίοι συμμετέχουν στα Xclusive Elements: Brag Fashion, E.T. Collection, Show Room Moonbelli.

Η 32η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας στηρίζει τo “ Sustainable Fashion” ή αλλιώς τη “βιώσιμη μόδα”. Σήμερα έχει αποδειχθεί ότι η βιωσιμότητα στη μόδα δεν είναι απλά μία τάση της εποχής αλλά φιλοσοφία και στάση ζωής, έτσι λοιπόν συμμετέχουν σχεδιαστές μόδας που χρησιμοποιούν για τις δημιουργίες τους οικολογικά- ανακυκλώσιμα υλικά.

Εκτός από την προώθηση της εξωστρέφειας της Ελληνικής μόδας, βασικός πυλώνας της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας είναι πάντα η ουσιαστική υποστήριξη κάποιου σημαντικού σκοπού, αξιοποιώντας όλες τις πλατφόρμες και τα κανάλια επικοινωνίας της διοργάνωσης. Αυτή την σεζόν, η εβδομάδα μόδας της Αθήνας θέτει ως στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προώθηση της βιώσιμης μόδας.

Στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής συνεισφοράς αλλά και της βιωσιμότητας, αυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας θα στηρίξει το σημαντικό έργο του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού, περιβαλλοντικού και ανθρωπιστικού οργανισμού we4all όπου μέρος των εσόδων των εισιτήριων θα διατεθούν για αναδάσωση και δενδροφύτευση σε πληγείσες περιοχές της Ελλάδας, ενώ όλες τις ημέρες της διοργάνωσης θα υπάρχει installation δέντρων και λουλουδιών με την επιμέλεια της we4all.

Χορηγοί της 32ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας είναι:

To The Ellinikon, μέσα στο οποίο βρίσκεται το The Ellinikon Experience Park, το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη και ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος προορισμός που θα αλλάξει τον αστικό χάρτη της Αθήνας.

New Designers Awards by Moutai, Χορηγός μετονομασίας των Βραβείων των Νέων Σχεδιαστών, αυτή τη σεζόν είναι το Guizhou Moutai. Ο επίσημος αντιπρόσωπος του Guizhou Moutai στην Ελλάδα έχει ως στόχο να μεταδώσει την «αισθητική φιλοσοφία» της κουλτούρας του premium λικέρ στους Έλληνες καταναλωτές, να στηρίξει την ελληνική μόδα και το επιχειρηματικό πνεύμα των νέων Ελλήνων σχεδιαστών. Κατά τη διάρκεια της απονομής ο χορηγός θα πραγματοποιήσει μία εκδήλωση γευσιγνωσίας «Sharing Moutai, Sharing Beauty» την οποία θα συνοδεύσουν εδέσματα από γνωστούς σεφ.

Επίσημος Χορηγός φιλοξενίας της διοργάνωσης είναι το ξενοδοχείο Academias Hotel, Autograph Collection, το πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας ένα πρότυπο σύγχρονης αρχιτεκτονικής και interior design.

Επίσης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), που στηρίζει σταθερά τους νέους επιχειρηματίες του κλάδου της ένδυσης, αλλά και τους νέους σχεδιαστές/δημιουργούς, θα προσφέρει για δεύτερη συνεχή χρονιά, βραβείο στον πρώτο νικητή. Το «Best New Designer» βραβείο, αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο, ως δείγμα ευγενικής συμβολής του Επιμελητηρίου, στην ανάπτυξη και προβολή της νεανικής επιχειρηματικότητας της χώρας και στην επιβράβευση της δημιουργικότητας των νέων, ταλαντούχων δημιουργών.

Επιπλέον, η ΔΕΠΑ και το FISIKON (το οικολογικό και οικονομικό καύσιμό στην κίνηση των οχημάτων) υποστηρίζουν τη νεανική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και τη ενίσχυση της εξωστρέφεια, με την ανάδειξη παραδειγμάτων αριστείας. Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων ανθρώπων αλλά και των creative industries.

Το λουξ Tea το παγωμένο Τσάι χωρίς συντηρητικά, χωρίς ζάχαρη και το μόνο με 100% φυσικά γλυκαντικά δροσίζει το Athens Fashion Week. Η συνεργασία με την μεγαλύτερη ελληνική εταιρία αναψυκτικών με τα ποιο γευστικά, ποιοτικά & αυθεντικά αναψυκτικά αλλάζει την μόδα στην απόλαυση. Το Λουξ Τea είναι η νέα σειρά παγωμένο τσάι που φέρνει όλη την απόλαυση του ελληνικού καλοκαιριού στην πιο δροσιστική γουλιά! Η ΛΟΥΞ θα δώσει την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να απολαύσουν το απόλυτο τσάι του Καλοκαιριού.

Η Σπανός Α.Ε. έρχεται στην Εβδομάδα Μόδας με το νέο, 100% ηλεκτρικό XEV YOYO, που θα δώσει χρώμα στις καθημερινές σας μετακινήσεις. Ο εκπληκτικός σχεδιασμός σε συνδυασμό με τον οικολογικό χαρακτήρα και τις μικρές του διαστάσεις, μετατρέπουν την οδήγηση του YOYO σε πραγματική απόλαυση μέσα στην πόλη! Το ΥΟΥΟ θα είναι μαζί μας όλες τις μέρες της εκδήλωσης και οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά το νέο talk of the town.

Επίσημος συνεργάτης της διοργάνωσης είναι η σχολή Freddy MakeUp Stage και ο Φρέντυ Καλομπράτσος που επιμελείται το μακιγιάζ των μοντέλων.

Επίσημος υποστηρικτής είναι η Εταιρεία Επικοινωνίας So Fine! Communications Management.

Πρόγραμμα 32nd Athens Fashion Week

Πέμπτη 8/6

18:30 INSTALLATION

BY HELLENIC FASHION DESIGNERS ASSOCIATION

ANGELOS BRADIS- CHARA LEBESSI-DASSIOS- DENISE ELEFTHERIOU-DIMITRIS PETROU- IOANNA KOURBELA- KATHY HEYNDELS- KONSTANTINOS TSIGAROS-LIANA CAMBA-MAISON FALIAKOS- PARTHENIS- SOTIRIS GEORGIOU- VASILLIS ZOULIAS- YIORGOS ELEFTHERIADES

19:30 K7 KONSTANTINOS TSIGAROS

20:30 DASSIOS

21:30 KATHY HEYNDELS&MARIOS TOGOS

Παρασκευή 9/6

18:00 VASSILIS ZOULIAS

20:00 DAPHNE VALENTE

21:00 PARTHENIS

Σάββατο 10/06

18:00 ARTISTIC SCHOOL OG GERAKAS

NEW DESIGNERS

19:00 SOUGAREE-ATINATI- SL BY LEONIDAS GIANNOPOULOS

20:00 IRENE JERASOVICH- BLUE BY PAVLOS KYRKOS- SKIN IT

21:00 NEW DESIGNERS AWARDS

Κυριακή 11/6

18:00 IRENE ANGELOPOULOS

19:00 MARIELABGREEN

20:00 ETHICAL ODE

21:00 CELEBRITY SKIN

Δευτέρα 12/6

20:00 VALTADOROS

21:30 VLASSI HOLEVA

Υπό την αιγίδα και την ευγενική υποστήριξη των: Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Enterprise Greece, Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθηνών (ΒΕΑ)

Υπό την αιγίδα των: Περιφέρεια Αττικής, Δήμου Αθηναίων, Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ), Marketing Greece, Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Πλεκτού Ενδύματος (ΠΣΒΒΠΕ), Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

Τέλος, την 32η Εβδομάδα Μόδας στηρίζει η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ).