Χρυσές Σφαίρες 2025: «Emilia Perez» και «Brutalist» μεγάλοι νικητές της λαμπερής βραδιάς

Το μιούζικαλ – θρίλερ «Emilia Pérez» του Ζακ Οντιάρ που αφηγείται την ιστορία ενός Μεξικανού βαρώνου των ναρκωτικών ο οποίος αλλάζει φύλο, κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη ξενόγλωσση ταινία στην 82η τελετή απονομής των βραβείων στο Χόλυγουντ.

Η ταινία του Γάλλου σκηνοθέτη, η οποία απέσπασε το βραβείο της κριτικής επιτροπής στο φεστιβάλ των Καννών, επικράτησε των «I’m Still Here» του Βραζιλιάνου Βάλτερ Σάλες και «The Seed of the Sacred Fig» του Ιρανού Μοχαμάντ Ρασούλοφ.

Η Ντέμι Μουρ βραβεύθηκε με Χρυσή Σφαίρα α’ γυναικείου ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ για την ερμηνεία της στην ταινία «Το Ελιξίριο της Νιότης» («The Substance») της Γαλλίδας δημιουργού Κοραλί Φαρζά.

Στην ταινία, η 62χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός υποδύεται μια σταρ του Χόλυγουντ που σβήνει το άστρο της και εθίζεται σε ένα ελιξίριο της νιότης, με καταστροφικές παρορμήσεις. Η Ντέμι Μουρ επικράτησε της τρανσέξουαλ ηθοποιού Κάρλα Σοφία Γκασκόν («Emilia Pérez») και της 25χρονης Μάικι Μάντισον («Anora»).

Ο Αμερικανορουμάνος ηθοποιός Σεμπάστιαν Σταν βραβεύθηκε με Χρυσή Σφαίρα α΄ ανδρικού ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ για την ερμηνεία του στην ταινία «Ένας Διαφορετικός Άνθρωπος» («A Different Man»). Υποδύεται έναν άνδρα που είναι παραμορφωμένος από όγκους στο πρόσωπο και δέχεται να υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του και να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού.

Ο Σεμπάστιαν Σταν είναι επίσης υποψήφιος για την ερμηνεία του στην ταινία «The Apprentice» όπου υποδύεται τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μπρέιντι Κορμπέ βραβεύθηκε με Χρυσή Σφαίρα για την ταινία του «The Brutalist». Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός εβραίου αρχιτέκτονα που επέζησε του Ολοκαυτώματος και μετακομίζει στις ΗΠΑ για να κυνηγήσει το «αμερικανικό όνειρο».

Ο Μπρέιντι Κορμπέ επικράτησε των σκηνοθετών Ζακ Οντιάρ («Emilia Pérez»), Έντβαρντ Μπέργκερ («Το Κονκλάβιο»), Σον Μπέικερ («Anora») και Κοραλί Φαρζά («Το Ελιξίριο της Νιότης» – The Substance).

Τηλεόραση

Στον χώρο της τηλεόρασης, η σειρά Shogun του FX και Hulu, που διαδραματίζεται στην Ιαπωνία της φεουδαρχικής εποχής, κυριάρχησε με τέσσερα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Καλύτερης Δραματικής Σειράς.

Οι πρωταγωνιστές Χιρογιούκι Σανάδα και Άννα Σαουάι απέσπασαν βραβεία για τις εξαιρετικές τους ερμηνείες.

Η Τζιν Σμαρτ και ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ κέρδισαν τα βραβεία για τις καλύτερες ερμηνείες σε κωμωδίες.

Η σειρά Baby Reindeer του Netflix απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Μίνι Σειράς, ενώ ο Κόλιν Φάρελ και η Τζόντι Φόστερ τιμήθηκαν για τις ερμηνείες τους στις σειρές The Penguin και True Detective: North Country αντίστοιχα.

Λίστα νικητών Χρυσών Σφαιρών 2025

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΔΡΑΜΑ

The Brutalist (A24)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ

Emilia Pérez (Netflix)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΙΜΑΤΕ ΤΑΙΝΙΑ

Flow (Sideshow / Janus Films)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ

Wicked (Universal Pictures)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Emilia Pérez (Netflix) – Γαλλία

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Fernanda Torres (I’m Still Here)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΡΑ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Adrien Brody (The Brutalist)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΕ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ

Demi Moore (The Substance)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΡΑ ΣΕ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ

Sebastian Stan (A Different Man)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΕ Β’ ΡΟΛΟ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΡΑ ΣΕ Β’ ΡΟΛΟ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ

Kieran Culkin (A Real Pain)