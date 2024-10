Michael Newman: Πέθανε o πρωταγωνιστής της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς «Baywatch»

Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ο Michael Newman, ο οποίος υποδυόταν τον ναυαγοσώστη Mike «Newmie» Newman στην θρυλική τηλεοπτική σειρά των ‘90s «Baywatch» με τους David Hasselhoff και την Pamela Anderson.

Ο Newman είχε διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον πριν από 18 χρόνια. Ο στενός φίλος του, Matt Felker – ο οποίος σκηνοθέτησε το πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Hulu After Baywatch: Moment in the Sun – αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός πέθανε από «καρδιακές επιπλοκές» το βράδυ της Κυριακής 20 Οκτωβρίου «περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του».

«Κατάφερα να δω τον Michael την τελευταία φορά που είχε τις αισθήσεις του και με κοίταξε και με τον τυπικό τρόπο και είπε: “Ήρθες πάνω στην ώρα”», δήλωσε ο φίλος του, Felker.

Εμφανίστηκε σε 150 επεισόδια της σειράς, η οποία προβλήθηκε από το 1989 έως το 2001 – περισσότερα επεισόδια της σειράς από οποιονδήποτε άλλο, εκτός από τον Ντέιβιντ Χάσελχοφ (David Hasselhoff).

Ο Newman πέρασε τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνοντας χρήματα με το Ίδρυμα Michael J. Fox Foundation για να βοηθήσει στην εξεύρεση θεραπείας για τη νόσο του Πάρκινσον.