SAG Awards 2025: H Τζέιν Φόντα θα τιμηθεί με το Βραβείο Lifetime Achievement

«Αισθάνομαι μεγάλη τιμή και ταπεινότητα που είμαι η φετινή παραλήπτρια του βραβείου SAG Life Achievement», δήλωσε η Αμερικανίδα σούπερ σταρ. Και πρόσθεσε πως «Δουλεύω σε αυτή τη βιομηχανία σχεδόν όλη μου τη ζωή και δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από εκείνη που σου απονέμουν οι συνάδελφοί σου».

Η κόρη του διάσημου ηθοποιού Χένρι Φόντα, λαμβάνοντας αυτό το βραβείο θα βρίσκεται στην 60ή θέση εκείνων που τιμήθηκαν για την εξαιρετική τους προσφορά στο επάγγελμα και την προώθηση των καλύτερων ιδανικών της υποκριτικής τέχνης. Σημειώνεται ότι οι αποδέκτες επιλέγονται από την Εθνική Επιτροπή Τιμητικών Βραβείων του σωματείου SAG-AFTRA.

Jane Fonda has been chosen as the 2025 recipient of the SAG Life Achievement Award, SAG-AFTRA's highest tribute.

The honor will be bestowed in February during the 31st annual SAG Awards which stream live on Netflix https://t.co/KVJ53fQCfI

