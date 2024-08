Πέθανε η ηθοποιός Τζίνα Ρόουλαντς

Η Ρόουλαντς πέθανε περιτριγυρισμένη από μέλη της οικογένειάς της στο σπίτι της στο Ίντιαν Γουέλς της Καλιφόρνια, σύμφωνα με το TMZ. Ένας εκπρόσωπος του γιου της, συγγραφέα-σκηνοθέτη Νικ Κασσαβέτης, επιβεβαίωσε τον θάνατό της. Έδινε μάχη με το Αλτσχάιμερ από το 2019.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός ήταν βραβευμένη με 2 Χρυσές Σφαίρες και με 4 Βραβεία Έμμυ ενώ έγινε γνωστή για τη συμμετοχή της σε ταινίες του συζύγου της.

Gena Rowlands, iconic Hollywood actress best known for her roles in A Woman Under the Influence, Gloria, and The Notebook has sadly passed away at the age of 94.

Rest in peace. pic.twitter.com/WEUkKZ8hc8

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) August 15, 2024