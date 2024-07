Μοχάμεντ Άλι: Η ζωή του θρυλικού πυγμάχου μεταφέρεται στη μικρή οθόνη

Μία μίνι σειρά εμπνευσμένη από τη ζωή του θρυλικού πυγμάχου Μοχάμεντ Άλι με τίτλο το παρατσούκλι «The Greatest» που απέκτησε στη ζωή του θα προβληθεί από το Prime Video.

Θεωρείται η πρώτη επίσημη σειρά για τη ζωή του διάσημου αθλητή τον οποίο θα ενσαρκώσει ο Jaalen Best, με εκτελεστικούς παραγωγούς, τους Michael B.Jordan, Ben Watkins και Josh Wakely, ο οποίος εξασφάλισε τα δικαιώματα της ιστορίας του Άλι και έφερε το πρότζεκτ στην Amazon.

Prime Video has ordered The Greatest, a new series about the life and times of boxing legend and icon Muhammad Ali. Jaalen Best will star in the series from executive producers Ben Watkins and Michael B. Jordan. #TheGreatest #MuhammadAli #PrimeVideo https://t.co/EYtnU8gLiF

— The Illuminerdi (@The_Illuminerdi) July 13, 2024