Shannen Doherty: Πέθανε η Μπρέντα της σειράς «Beverly Hills 90210»

Θλίψη στον κόσμο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Σάνεν Ντόχερτι (Shannen Doherty). Στα 53 της χρόνια, η γνωστή ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο,

«Με θλίψη επιβεβαιώνω τον θάνατο της ηθοποιού Σάνεν Ντόχερτι. Το Σάββατο, 13 Ιουλίου, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μετά από πολλά χρόνια μάχης με την ασθένεια», δήλωσε η μάνατζερ της ηθοποιού, Λέσλι Σλόουν.

Shannen Doherty has died after a long battle with breast cancer: https://t.co/2wXgaqZ30A pic.twitter.com/9Pwc6JkB1w

— People (@people) July 14, 2024