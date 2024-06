Γιώργος Λάνθιμος – «Bugonia»: Νέα ταινία τον Νοέμβριο του 2025

Η επόμενη ταινία του πολυβραβευμένου Έλληνα δημιουργού Γιώργου Λάνθιμου με τίτλο «Bugonia» θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες το 2025, σύμφωνα με την εταιρεία διανομής Focus Features.

Για μία ακόμη φορά ο Λάνθιμος συνεργάζεται με τη μούσα του και βραβευμένη με Όσκαρ Έμα Στόουν, καθώς και με τον βραβευμένο στις Κάννες πρωταγωνιστή του «Kinds of Kindness» Τζέσι Πλίμονς.

H ταινία βασίζεται στην κωμωδία επιστημονικής φαντασίας της Νότιας Κορέας «Save the Green Planet!» του 2003 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν.

Yorgos Lanthimos’ ‘BUGONIA’ starring Jesse Plemons and Emma Stone will be released in theaters on November 7, 2025.

Two conspiracy obsessed young men kidnap the high-powered CEO of a major company, convinced that she is an alien intent on destroying planet Earth. pic.twitter.com/0NTOnxHJNE

