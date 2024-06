«Shrek 5»: Στους κινηματογράφους το 2025

Η ταινία «Shrek 5» μπορεί να αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές οθόνες ήδη από το επόμενο έτος, σύμφωνα με τον Έντι Μέρφι.

Έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε που η πρώτη ταινία με πρωταγωνιστή το μοναχικό τέρας έκανε πρεμιέρα και τώρα ένα ακόμα επεισόδιο του πολυαγαπημένου franchise κινουμένων σχεδίων μπορεί να είναι έτοιμο πολύ νωρίτερα από ό,τι φαντάζονται οι θαυμαστές.

Σε συνέντευξη στο Collider ενόψει της κυκλοφορίας του «Beverly Hills Cop: Axel F» ο Έντι Μέρφι, ο οποίος δανείζει τη φωνή του στον Γάιδαρο (Donkey) στις ταινίες «Shrek»– όχι μόνο επιβεβαίωσε ότι μια νέα ταινία είναι πράγματι στο στάδιο της παραγωγής, αλλά ότι μπορεί να υπάρξει ακόμη και ξεχωριστό φιλμ για τον Γάιδαρο.

