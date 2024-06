Η Τζένιφερ Λόρενς αντιμέτωπη με μυστήριο δολοφονίας

Mετά από μία άκρως ανταγωνιστική διαδικασία, η Apple Original Films απέκτησε την ταινία μυστηρίου «The Wives» με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Όσκαρ Τζένιφερ Λόρενς.

Το έργο θα είναι συμπαραγωγή των Apple Studio και A24. Επίσης θα συμμετέχουν η «Excellent Cadaver» η εταιρεία παραγωγής που ιδρύθηκε από τη Λόρενς και τη φίλη της και παραγωγό Τζαστίν Τσιαρόκι καθώς και οι υποψήφιοι για τα βραβεία Tony, Τζέρεμι Ο. Χάρις και Τζος Γκόντφρεϊ μέσω της εταιρείας bb2.



Λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή είναι προς το παρόν άγνωστες αν και πηγές αναφέρουν ότι το έργο θα είναι εμπνευσμένο από το διάσημο franchise «Real Housewives». Σύμφωνα με το Variety, το σενάριο των Μίχαελ Μπρέσλιν και Πάτρικ Φόλεϊ θα επικεντρώνεται σε εύπορες νοικοκυρές όπου ανάμεσά τους ίσως υπάρχει ένας δολοφόνος.

Jennifer Lawrence is starring in and producing ‘The Wives,’ a 'Real Housewives'-inspired murder mystery for A24 and Apple Original Films. pic.twitter.com/b9XzW66UAd

— Pop Crave (@PopCrave) June 23, 2024