Tamayo Perry: Νεκρός από επίθεση καρχαρία ο σταρ των «Πειρατών της Καραϊβικής»

Τραγικό θάνατο βρήκε ο Tamayo Perry, ο ηθοποιός της σειράς ταινιών «Πειρατές της Καραϊβικής», από επίθεση από καρχαρία ενώ έκανε σέρφινγκ στη Χαβάη.



Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Χονολουλού επιβεβαίωσαν πως ο 49χρονος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Κυριακής, με την είδηση να βυθίζει στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους του.

Surfing legend and ‘Pirates Of The Caribbean’ actor Tamayo Perry killed in shark attack in Hawaii https://t.co/fQEnVfijU4 pic.twitter.com/d45dbBC7mD

— New York Post (@nypost) June 24, 2024